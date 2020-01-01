Людей очень часто упрекают за то, что они выбрали тот или иной смартфон. Если у вас не iPhone, то вы обязательно человек без определённого места жительства в глазах других людей. Однако Android-смартфоны стоят не дешевле, а некоторые даже дороже iPhone, если речь идёт о Samsung, например. Особенно актуальна подобная дискриминация в США, если верить коллегам из gadgetmatch, которые подготовили небольшой список восприятия другими различных брендов смартфонов. Простыми словами, в этом материале мы покажем, что думают о вас другие люди, оценивая смартфон, которым вы владеете.
Содержание
- 1 Смартфоны от Samsung
- 2 Владельцы Huawei/Honor
- 3 А что скажут о владельцах Apple?
- 4 А это OnePlus
- 5 Xiaomi. Просто Xiaomi.
- 6 Oppo — китайские смартфоны
- 7 Vivo — опять китайские смартфоны
- 8 Realme — сколько же китайских смартфонов
- 9 Redmi — подразделение Xiaomi
- 10 Asus — делают крутые игровые гаджеты
- 11 Nokia — финская компания в прошлом
- 12 Sony — для фанатов Японии
- 13 Смартфоны LG
- 14 HTC — компания делала телефоны и ушла в VR
- 15 Ваши предложения
Смартфоны от Samsung
Как пользователи видят вас: человек, который не хочет использовать iPhone, даже если может его себе позволить, потому что верит, что Samsung лучше.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
Владельцы Huawei/Honor
Как пользователи видят вас: люди, поклоняющиеся Китаю и китайским продуктам. Любят шпионить и любят, чтобы за ними шпионили.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
А что скажут о владельцах Apple?
Как пользователи видят вас: люди, считающиеся себя элитой. Им кажется, что они выше всех во Вселенной.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения, если, конечно, он не судит людей по их финансовым возможностям.
А это OnePlus
Как пользователи видят вас: люди, которые считают, что являются частью особого сообщества, наравне с владельцами iPhone.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
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Xiaomi. Просто Xiaomi.
Как пользователи видят вас: бедные люди, которые могут позволить себе только дешёвый смарфон.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
Oppo — китайские смартфоны
Как пользователи видят вас: нарциссы, любят гладкую кожу и искусственный интеллект.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
Vivo — опять китайские смартфоны
Как пользователи видят вас: люди, которые не знают куда тратить деньги. Покупают неоправданно дорогие смартфоны.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
Realme — сколько же китайских смартфонов
Как пользователи видят вас: фанаты камер.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
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Redmi — подразделение Xiaomi
Как пользователи видят вас: люди, которые думают, что умнее остальных, когда покупают дешёвый смартфон с мощным железом, который при этом лагает.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
Asus — делают крутые игровые гаджеты
Как пользователи видят вас: вам важны только аккумуляторы и автономность. Вас жалко.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
Nokia — финская компания в прошлом
Как пользователи видят вас: вам важно ностальгировать, несмотря на то что телефоны не стоят своих денег. Лучше бы вы купили Xiaomi.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
Sony — для фанатов Японии
Как пользователи видят вас: любят рок и анимэ. Не понимают зачем им эти новые технологии в смартфонах.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
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Смартфоны LG
Как пользователи видят вас: аудиофилы, живующие в 2013 году, когда LG были неплохими.
Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.
HTC — компания делала телефоны и ушла в VR
Как пользователи видят вас: где вы?
Кем вы являетесь в действительности: где вы?
Ваши предложения
Теперь просим и наших читателей принять участие и в комментариях ниже опубликовать свой список. Расскажите всем, как вы относитесь к владельцам тех или иных гаджетов. Совпадает ли ваш список со списком коллег из gadgetmatch? Также не забудьте подписаться на нас в Телеграм.
Это совершенная глупость оценивать людей по их смартфону! Думаю подобная глупость присуща исключительно фанатикам компании Эпл. И стала влиять на других. Кстати часто встречал в транспорте владельцев иФона, который явно был куплен в кредит…