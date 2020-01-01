Что может сказать о вас ваш смартфон?

Людей очень часто упрекают за то, что они выбрали тот или иной смартфон. Если у вас не iPhone, то вы обязательно человек без определённого места жительства в глазах других людей. Однако Android-смартфоны стоят не дешевле, а некоторые даже дороже iPhone, если речь идёт о Samsung, например. Особенно актуальна подобная дискриминация в США, если верить коллегам из gadgetmatch, которые подготовили небольшой список восприятия другими различных брендов смартфонов. Простыми словами, в этом материале мы покажем, что думают о вас другие люди, оценивая смартфон, которым вы владеете.

Смартфоны от Samsung

Как пользователи видят вас: человек, который не хочет использовать iPhone, даже если может его себе позволить, потому что верит, что Samsung лучше.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

Владельцы Huawei/Honor

Как пользователи видят вас: люди, поклоняющиеся Китаю и китайским продуктам. Любят шпионить и любят, чтобы за ними шпионили.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

А что скажут о владельцах Apple?

Как пользователи видят вас: люди, считающиеся себя элитой. Им кажется, что они выше всех во Вселенной.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения, если, конечно, он не судит людей по их финансовым возможностям.

А это OnePlus

Как пользователи видят вас: люди, которые считают, что являются частью особого сообщества, наравне с владельцами iPhone.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

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Xiaomi. Просто Xiaomi.

Как пользователи видят вас: бедные люди, которые могут позволить себе только дешёвый смарфон.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

Oppo — китайские смартфоны

Как пользователи видят вас: нарциссы, любят гладкую кожу и искусственный интеллект.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

Vivo — опять китайские смартфоны

Как пользователи видят вас: люди, которые не знают куда тратить деньги. Покупают неоправданно дорогие смартфоны.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

Realme — сколько же китайских смартфонов

Как пользователи видят вас: фанаты камер.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

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Redmi — подразделение Xiaomi

Как пользователи видят вас: люди, которые думают, что умнее остальных, когда покупают дешёвый смартфон с мощным железом, который при этом лагает.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

Asus — делают крутые игровые гаджеты

Как пользователи видят вас: вам важны только аккумуляторы и автономность. Вас жалко.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

Nokia — финская компания в прошлом

Как пользователи видят вас: вам важно ностальгировать, несмотря на то что телефоны не стоят своих денег. Лучше бы вы купили Xiaomi.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

Sony — для фанатов Японии

Как пользователи видят вас: любят рок и анимэ. Не понимают зачем им эти новые технологии в смартфонах.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

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Смартфоны LG

Как пользователи видят вас: аудиофилы, живующие в 2013 году, когда LG были неплохими.

Кем вы являетесь в действительности: достойный человек, заслуживающий любви и уважения.

HTC — компания делала телефоны и ушла в VR

Как пользователи видят вас: где вы?

Кем вы являетесь в действительности: где вы?

Ваши предложения

Теперь просим и наших читателей принять участие и в комментариях ниже опубликовать свой список. Расскажите всем, как вы относитесь к владельцам тех или иных гаджетов. Совпадает ли ваш список со списком коллег из gadgetmatch? Также не забудьте подписаться на нас в Телеграм.