Еще несколько приложений, которые надо срочно удалить с телефона

Вирусные атаки на Android-смартфоны — обычное дело. Они позволяют хакерам удаленно управлять вашим устройством и получать доступ ко всем вашим данным. Не так давно в сети появился новый инструмент хакеров под названием Hook. Это вредоносное ПО, созданное теми же хакерами, которые создали банковские вирусы для Android BlackRock и ERMAC. Оно открывает новые возможности для удаленного взаимодействия и доступа к файлам, сохраненным на устройствах. Проблема в том, что не только это приложение может навредить вашему телефону. Поэтому давайте посмотрим на то, чего стоит бояться, чтобы быть в большей безопасности.
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Новый вирус для Android
Напомню, что BlackRock позволил украсть деньги и пароли ко всем банковским приложениям многих пользователей во всем мире, тогда как ERMAC может атаковать криптовалютные кошельки, похищая контактную информацию и банковские идентификаторы жертв. Из-за того, что для распространения заразы использовались мошеннические приложения из Google Play, пострадали сотни тысяч смартфонов.
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То, как хакеры решили использовать это новое вредоносное ПО, делает его уникальным. Оно имеет все функции своих предшественников, на которых построено. Интересно и то, что инструмент, как сообщается, будет сдаваться в аренду всем желающим. Конечно, любой не сможет использовать его, но если кто-то действительно захочет, то ему вряд ли помешают. Стоимость такой ”аренды”, как сообщается, будет достигать нескольких тысяч долларов в месяц, но учитывая потенциальный незаконный заработок, это совсем недорого.
Однако его основная способность — это возможность захватить контроль над устройствами жертв. Кроме того, он расширяет свои возможности с помощью удаленного доступа, присоединяясь к Octo и Hydra, которые могут выполнить полный захват устройства (DTO) и завершить полную цепочку мошенничества, вплоть до конечной транзакции со всеми промежуточными шагами. Об этом сообщает голландская компания по кибербезопасности ThreatFabric.
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Вирус в WhatsApp
Еще одна команда для популярной программы обмена мгновенными сообщениями WhatsApp позволяет Hook сохранять все чаты. И даже позволяет хакерам отправлять сообщения, используя учетную запись жертвы.
Магазин Google Play стал мишенью свежего вредоносного ПО. Меры безопасности официальных магазинов приложений для Android и Chrome OS, по-видимому, не смогли помешать атаке. В итоге, в общей сложности 34 приложения смогли попасть в каталоги и содержат некоторые из самых опасных троянов в новейшей истории, включая ныне известного «Джокера».
Проблема была раскрыта специализированными экспертами по безопасности SecneurX. Они перечислили каждое приложение, зараженное различными вирусами, нацеленными на Android, одно за другим.
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Ниже приведены вредоносные приложения, которые обошли защиту Google Play Protect и были принято к публикации в магазине Google Play. Так же указано, каким именно вирусом было заражено приложение и сколько загрузок у него было. В основном встречался сам Joker, а также Autolycos и Harly.
Приложения, которые надо удалить с телефона
- Logo Design Maker – Joker – +1000
- Funny Emoji Keyboard – Joker – +10000
- Animal Doodle Drawing – Joker – +5000
- Paper Paint – Autolycos – +10000
- Dexterity QR Scanner – Joker – +500
- Heart Rate Monitor – Joker – +500
- Fun Paint & Coloring – Harly – +10000
- Beauty Christmas Songs – Joker – +1000
- Epica Gamebox & Hub – Harly – +10000
- Magic Face AI – Joker – +1000
- Love Sticker – Joker – +1000
- HD Screen Mirroring – Joker – +0
- Phone to TV – Joker – +1
- Photo Voice Translator – Joker – +1000
- Effect Voice Changer – Joker – +0
- Quick PDF Scanner – Joker – +0
- Easy Voice Change – Joker – +0
- Fast Language Translator – Joker – +500
- Perfect Face Swap – Joker – +5000
- Effects Photo Editor – Joker – +1000
- Super Emoji Editor & Sticker – Harly – +10000
- Blue Voice Changer – Harly – +10000
- Cool Screen Mirroring – Joker – +1000
- Phone Cleaner Lite – Joker – +5000
- Digital Clock – Always display – Autolycos – +100
- Live Wallpaper – HD 3D/4D – Autolycos – +500
- Grape Camera & Photo Editor – Harly – +5000
- Blood Glucose Recorder – Joker – +100
- Clever Clean – Batter Saver – Harly – +500
- Album Live Wallpaper & Theme – Harly – +1000
- Shortcut Screen Mirroring – Joker – +5000
- Mind Message – Joker – +1000
- Advanced Cast Screen – Joker – +500
- Coloring Painting – Joker – +1000
На данный момент, за исключением самых последних обнаруженных приложений, практически все уже были удалены из магазина Google Play. Специалисты SecneurX уже уведомили Google о начале процесса удаления.
Кроме того, вы можете видеть, как каждое приложение в этой кампании претендует на подлинное и полезное приложение. Однако они скрывают вредоносное программное обеспечение, которое может стоить денег, подписывая пользователя на платные услуги, получая закрытые ключи и похищая конфиденциальные данные.
Учитывая количество загрузок, маловероятно, что какое-то из этих приложений есть у вас, но, если вы его скачали, обязательно удалите его немедленно.
Не только эти, но и другие вредоносные приложения могут причинить немало проблем.
Чем опасны вирусы для Android
- Кража данных
- Повреждение системы
- Нарушение работы сети
- Вымогательство
- Кража денег
- Кража личной информации, включая слежку
Важно всегда быть бдительными и принимать меры осторожности, чтобы защитить себя от вредоносных программ. Кроме того, следует обновлять программное обеспечение смартфона и не скачивать все подряд. Но вирусы все равно могут просочиться в ваш телефон. Поэтому спасти может только бдительность.