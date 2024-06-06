Это самые недооцененные смартфоны в 2024 году. Их покупают только умные люди

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Герман Вологжанин

Как правило, мы выбираем смартфоны, исходя из собственных предрассудков. Уже пользуемся техникой какого-то бренда, услышали о компании по сарафанному радио — взяли ее устройство. Из-за такой предвзятости многие модели остаются вне поля нашего зрения и попадают в руки редких пользователей, готовых копнуть глубже. Не хотите поддаваться ложным представлениям, раз за разом совершая ошибки? Тогда взгляните на недооцененные смартфоны, которые обладают очень крутыми характеристиками за свои деньги, но почему-то не пользуются популярностью.

Это самые недооцененные смартфоны в 2024 году. Их покупают только умные люди. За наводку на эти смартфоны стоит сказать спасибо. Фото: C4ETech English. Фото.

За наводку на эти смартфоны стоит сказать спасибо. Фото: C4ETech English

Недорогой смартфон Galaxy A15

Смартфоны Samsung не нуждаются в представлении, а потому было бы глупо говорить о том, что о них никто не знает. Но модель Galaxy A15 действительно затерялась среди других новинок корейской компании в 2024 году, и это — большая ошибка тех, кто выбирает иные устройства в категории 10-12 тысяч рублей.

Недорогой смартфон Galaxy A15. Редкий недорогой Samsung, который стоит посоветовать. Фото: Android Digest. Фото.

Редкий недорогой Samsung, который стоит посоветовать. Фото: Android Digest

Цена: от 11 900 ₽

Купить Galaxy A15

Несмотря на низкую для компании стоимость, смартфон Galaxy A15 работает на процессоре Helio G99, который обычно устанавливается в более дорогие модели. А еще у этой новинки Samsung есть AMOLED-экран, в то время как почти все конкуренты предлагают тусклые IPS-матрицы. Так, может, поймем наконец, что Galaxy A15хороший смартфон?

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TECNO Spark 20 Pro Plus — смартфон с изогнутым экраном

Почти все недорогие смартфоны 2024 года работают на процессоре Helio G99. Но TECNO Spark 20 Pro+, помимо проверенного чипа, готов похвастать изогнутым AMOLED-экраном со встроенным сканером отпечатков. А вот это уже большая редкость для устройства за такие скромные деньги.

TECNO Spark 20 Pro Plus — смартфон с изогнутым экраном. Классный TECNO с изогнутым экраном за адекватные деньги. Фото: gizmochina. Фото.

Классный TECNO с изогнутым экраном за адекватные деньги. Фото: gizmochina

Цена: от 15 900 ₽

Купить TECNO Spark 20 Pro+

Кроме изогнутого экрана смартфон TECNO Spark 20 Pro+ предлагает неплохую камеру с ночным режимом на 108 МП, свежий Android 14 на борту, 8/256 ГБ памяти и 33-ваттную зарядку в комплекте. К этой модели однозначно стоит присмотреться!

Самые дешевые смартфоны с изогнутым экраном, как у дорогих флагманов

OnePlus Nord CE3 — лучший смартфон до 20000

И все-таки, как же надоели смартфоны на Helio G99… Но что делать, если в кармане лишь 20 тысяч рублей? А все просто: покупаем OnePlus Nord CE3, пока его не разобрали на AliExpress. Ведь менее чем за 20 тысяч он предлагает действительно мощный чип Snapdragon 782G (свыше 650 тысяч баллов в AnTuTu) и быстрый накопитель стандарта UFS 3.1 с минимальным объемом памяти 12/256 ГБ и возможностью расширения за счет MicroSD. Да это праздник какой-то!

OnePlus Nord CE3 — лучший смартфон до 20000. Такой крутой, что сначала даже не веришь в его стоимость. Фото: Fiiber. Фото.

Такой крутой, что сначала даже не веришь в его стоимость. Фото: Fiiber

Цена: от 19 609 ₽

Купить OnePlus Nord CE 3

Также OnePlus Nord CE3 готов припечатать любого конкурента своей основной камерой Sony IMX890 с оптической стабилизацией и 80-ваттной зарядкой, которая восстанавливает энергию аккумулятора на 5000 мАч всего за 30 минут! И есть только один недостаток: отсутствие диапазона частот B20 для работы 4G, из-за чего в маленьких городах и за пределами крупных населенный пунктов может плохо работать мобильная связь.

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Легкий смартфон HUAWEI nova 11

Я всегда говорил, что смартфоны HUAWEI не стоят своих денег. Ведь почти всегда они дороже конкурентов, предлагающих устройства со схожими характеристиками. Но прошлогодние модели дешевеют, и сегодня можно купить HUAWEI nova 11 всего за 23 500 ₽, хотя на старте он стоил 40 тысяч.

Легкий смартфон HUAWEI nova 11. Легкий, но в то же время очень продвинутый смартфон. Фото: Renzo Claros. Фото.

Легкий, но в то же время очень продвинутый смартфон. Фото: Renzo Claros

Цена: от 23 500 ₽

Купить HUAWEI nova 11

Главная фишка HUAWEI nova 11 — легкость. Смартфон весит всего 168 граммов и обладает AMOLED-экраном с тончайшими рамками. Кроме того, HUAWEI nova 11 работает на отличном процессоре Snapdragon 778G (600 тысяч баллов в AnTuTu) и предлагает классную камеру на 50 МП. Ну а сервисы Google на HUAWEI вы сможете установить по нашей инструкции.

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Мощный смартфон iQOO Neo 9

Недавно вышел раскрученный смартфон POCO F6 Pro, чья главная особенность заключается в максимальной производительности за минимальный прайс. Вот только 40 тысяч рублей для устройства с AliExpress — слишком много, не думаете? Я тоже так считаю, поэтому предлагаю взглянуть на iQOO Neo 9 — смартфон от суббренда vivo, работающий на том же флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2, что и POCO F6.

Мощный смартфон iQOO Neo 9. Не только мощный, но и стильный iQOO Neo 9. Фото: C4ETech English. Фото.

Не только мощный, но и стильный iQOO Neo 9. Фото: C4ETech English

Цена: от 26 030 ₽

Купить iQOO Neo 9

Сложно найти хоть один аспект, в котором iQOO Neo 9 уступает POCO F6, а батарея у смартфона суббренда vivo даже больше (5150 мАч с зарядкой на 120 Вт). Камера Sony IMX920 с оптической стабилизацией тоже не уступает конкуренту. А единственный недостаток — отсутствие пресловутого Band 20, способное стать причиной плохой связи в полевых условиях.

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