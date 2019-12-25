Несмотря на старания производителей смартфонов возродить концепцию камерофонов, начав строить новые аппараты исключительно вокруг их фото-модулей, большого успеха это не принесло. Потребители продолжили сидеть на уже имеющихся смартфонах по 2-3 года, поглядывая за рынком и убеждаясь, что время обновляться ещё не пришло. Да и ради чего обновляться, если выглядят новинки плюс-минус одинаково, их производительность растёт практически незаметно, а камеры, несмотря на непрерывный рост количества модулей, снимают примерно так же, как и раньше? Поэтому здесь нужны по-настоящему кардинальные меры.

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Очередной флагман Samsung, который, по логике вещей, должен был получить название Galaxy S11, будет называться по-другому, сообщил инсайдер Ice Universe. Вместо того, чтобы продолжать считать модели по порядку, маркетологи компании решили, что будет правильно, если перепрыгнуть на следующий десяток и назвать новый смартфон Galaxy S20. При этом методика присвоения добавочных имён для различных модификаций флагмана останется прежней: условно доступная версия получит название Galaxy S20e, увеличенная – Galaxy S20+, а самая топовая – Galaxy S20 5G.

Почему Samsung решила выпустить Galaxy S20

Прыжки в нумерации смартфонов – практика не совсем стандартная, однако нельзя сказать, что производители не делали ничего подобного. К примеру, Apple в 2017 году решила пропустить iPhone 9 и представила сразу юбилейный iPhone X, а за год до неё сама Samsung пропустила Galaxy Note 6 и выпустила сразу Galaxy Note 7. Тот опыт был для корейцев неудачным, потому как фаблет имел склонность к самовозгоранию, к которому приводила утечка лития из аккумулятора, оказавшегося слишком большим для такого корпуса, как у «семёрки».

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Использование названия Galaxy S20 не только символично с точки зрения наступления нового десятилетия, но и с точки зрения изменений, которые произойдут со смартфоном. Известно, что Samsung решила во многом переработать флагманскую линейку, ещё больше расширив её возможности. При этом, как и следовало ожидать, основной апгрейд получит именно камера. Смартфон не только обзаведётся дополнительным модулем для макро-съёмки, но также сможет похвастать ToF-сенсором на фронтальной панели, который будет отвечать за распознавание лиц, и ночным режимом съёмки, который позволит делать качественные фото в условиях недостаточного освещения.

Характеристики Galaxy S20

В плане характеристик Galaxy S20, скорее всего, не станет откровением. За основу будущего аппарата производитель возьмёт процессор Snapdragon 865, объём оперативки оставит прежним на уровне 8/12 ГБ в зависимости от конфигурации, а ёмкость встроенного аккумулятора увеличит до 4500 мАч у базовой модели. Плитика ценообразования, вероятно, останется примерно той же. Единственное изменение, которое стоит ожидать, — это незначительная корректировка цены Galaxy S20e, который, как и iPhone 11, может подешеветь до 699 долларов.

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Отразится ли смена названия на продажах смартфона? Лично я думаю, что да. В конце концов, потребители в большинстве своём очень падки на всевозможные изменения, а новое имя будет на подсознательном уровне твердить им о том, что новинка в два раза лучше своего предшественника. Тем более, что новая политика нейминга нужна не самому производителю, чтобы разбираться в ассортименте, потому как у него для этого есть собственная система нумерации, а пользователям, которые должны усмотреть в этом явный призыв к покупке.