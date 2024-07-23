HONOR 200 с уникальной функцией съемки можно официально купить в России. Еще и подарки дадут

На нашем сайте мы уже упоминали новые смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Они позиционируются как флагманские устройства с качественными камерами, хорошим экраном и премиальным внешним видом. Рекламные материалы всегда выглядят более интересными, чем всё оказывается на самом деле, но прошедшая локальная презентация данных смартфонов показала их со всех сторон. А главное, теперь их можно официально купить в России в салонах связи. Каждый месяц выходит большое количество смартфонов, но эти точно достойны внимания и рассказа о них. Хотя надо признаться, стоят они недёшево.

Профессиональная черно-белая съемка на смартфон

Новые смартфоны HONOR 200 и 200 Pro получили уникальный режим портретной съемки Harcourt, разработанный на базе технологий искусственного интеллекта. Анализ света и тени на 10 000 классических портретов легендарного парижского фотоателье Harcourt позволил создать алгоритм, который выбирает оптимальные параметры и в девять этапов обрабатывает полученное изображение. Это позволяет воссоздать в цифровом формате стиль студии Harcourt с ее фирменным светотеневым рисунком и предложить художественную обработку снимков с учетом окружающего освещения, фона и других параметров сцены.

Режим Harcourt доступен в трех вариантах: Vibrant подчеркивает светотеневой рисунок и оживляет цвета для ярких и запоминающихся портретов, Color идеально подходит для съемки в винтажной стилистике с теплыми тонами и пониженной насыщенностью, а Classic вдохновлен классической черно-белой портретной фотографией студии Harcourt.

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Камера HONOR 200

Смартфоны оснащены мощными камерами. HONOR 200 Pro получил тройной модуль камеры с основным флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3″) c гибридным автофокусом и оптической стабилизацией Shape Memory Alloy. В дополнение идет телефотокамера с разрешением 50 Мп, зумом 2.5х и оптической стабилизацией. Также есть ультраширик на 12 Мп. В HONOR 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой.

Экраны новинок изогнуты по четырем сторонам, имеют разрешение 1.5K и пиковую яркость до 4000 нит при воспроизведении HDR контента. Фирменные технологии защиты зрения, такие как высокая ШИМ-частота 3840 Гц, «Циркадный ночной экран», «Динамическая яркость» и «Естественный тон» (только в HONOR 200 Pro), обеспечивают комфортное взаимодействие даже при длительном использовании в вечернее и ночное время.

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Смартфон на Snapdragon 8s Gen 3

За производительность отвечают процессоры Snapdragon 8s Gen 3 (HONOR 200 Pro) и Snapdragon 7 Gen 3 (HONOR 200), обеспечивающие высокую скорость работы даже в играх и ресурсоемких задачах при сохранении энергоэффективности. Конфигурации памяти до 12/512 ГБ является хорошим вариантом и позволяет получить максимум за свои деньги. По крайней мере для фотографий места точно хватит.

Кремний-углеродная батарея емкостью 5200 мА·ч позволяет смартфонам работать до 61 часа при прослушивании музыки и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Что касается беспроводной зарядки, то HONOR 200 Pro поддерживает ее на мощности до 66 Вт.

Операционная система MagicOS 8.0 на базе Android 14 предлагает улучшенный пользовательский опыт с определенными инновациями. Она поддерживает фирменные экосистемные функции для взаимодействия между устройствами HONOR. Например, можно передавать контент между приложениями одним жестом, есть динамические уведомления, большие папки настраиваемого размера и увеличение иконок приложений для быстрого доступа к определенным функциям.

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Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил высокий интерес к смартфонам в высоком ценовом сегменте, главным драйвером роста которого становятся китайские бренды, среди которых HONOR занимает лидирующие позиции. Компания уверена, что новые модели HONOR 200 и 200 Pro смогут заинтересовать российских потребителей уже на старте предзаказа. Сами по себе они получились инетресными, хотя и довольно дорогими.

Где дешевле всего купить смартфон HONOR 200

Стоимость HONOR 200 начинается от 49 990 рублей за конфигурацию 8 + 256 ГБ, а цена HONOR 200 Pro составляет 69 990 рублей с памятью 12 + 512 ГБ. С другой стороны, на фоне конкурентов цена не выглядит заоблачной. В период предзаказа покупатели могут получить скидку 5000 рублей и умные часы HONOR Watch 4 в подарок, а также воспользоваться рассрочкой 0-0-24. Новинки доступны в нескольких цветовых вариантах, включая лунный белый, изумрудный зеленый, вельветовый черный и океанический голубой.

Он уже давно показал себя как сильный самостоятельный бренд, выпускающий очень интересные смартфоны, среди которых есть все: от бюджетных моделей до крутых дорогих раскладушек серии V. Приятно, что таких производителей становится все больше, ведь, как я всегда люблю говорить, от конкуренции выигрываем только мы, простые покупатели.