На днях вышел vivo X500 — смартфон, который я ждал почти год. Открыл характеристики, сравнил с моим vivo X300, посмотрел на цены. И пришёл к неожиданному выводу: X500 — это повод купить X300, а не X500. Объясню почему и, думаю, вы со мной согласитесь и тоже сделаете правильный выбор.

Разница в цене — 13 тысяч рублей за то же самое

Начнём с денег — они всё объясняют. vivo X300 в российской версии на AliExpress сейчас стоит 56 000 рублей. vivo X500 в российской версии стартует с 69 000 рублей. Разница — 13 тысяч рублей.

Купить vivo X300

Если бы X500 был принципиально другим смартфоном — разговор другой. Но он не принципиально другой. За 13 тысяч рублей доплаты вы получаете минимум изменений. Подавляющее большинство параметров — примерно то же самое или даже хуже. Разберу по пунктам. А обсудить покупку вы сможете в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Процессор — одинаковый, точка

vivo X500 работает на MediaTek Dimensity 9600M. vivo X300 — на MediaTek Dimensity 9500. Звучит как апгрейд, но это не так. Смотрим характеристики:

одинаковая архитектура ядер (1+3+4);

одинаковые частоты (4.21 / 3.5 / 2.7 ГГц);

одинаковый GPU Mali-G1 Ultra MP12 с 1536 ядрами на частоте 1716 МГц;

одинаковый NPU 990;

одинаковый техпроцесс 3 нм TSMC.

Это один и тот же чип с небольшими оптимизациями — «M» в названии означает именно это. В AnTuTu X500 показывает около 3.9 миллиона против 3.3 миллиона у X300 — прирост 18%. Но это на бумаге. В реальном использовании разница между этими чипами в играх, приложениях и камере не ощутима. Я пользуюсь X300 почти год — чип ни разу не был узким местом.

Экран — больше, но не лучше

X500 получил экран 6.59 дюйма против 6.31 дюйма у X300. Плюс частота обновления выросла с 120 до 144 Гц. По поводу размера: X300 — компактный флагман, и это его принципиальное позиционирование. X500 в 6.59 дюйма — это странная промежуточная зона. Для любителей компактов он большой. Для тех, кто хочет лопату — недостаточно большой. Типичный «ни рыба ни мясо» формат, которых на рынке и так хватает.

144 Гц против 120 Гц — разница есть, но заметить её в повседневном использовании смогут единицы. Зато пиковая яркость в HDR у X300 4500 нит против 4000 нит у X500 — здесь прошлогодний смартфон впереди. И весит X300 на 27 граммов меньше — 190 против 217 г. В руке разница ощущается.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Камера — разные решения, но на выходе примерно одно

Здесь интереснее всего. Посмотрите на камеры внимательно:

Основная камера у X300 — 200 МП, сенсор Samsung ISOCELL HPB, 1/1.4 дюйма. У X500 — 50 МП, сенсор Sony LYT-828, 1/1.28 дюйма. Сенсор у X500 крупнее, но пикселей меньше. Оба снимают в 3x зум, оба с OIS. X500 умеет 8K видео до 30 fps — X300 не умеет. Остальное — идентично.

у X300 — 200 МП, сенсор Samsung ISOCELL HPB, 1/1.4 дюйма. У X500 — 50 МП, сенсор Sony LYT-828, 1/1.28 дюйма. Сенсор у X500 крупнее, но пикселей меньше. Оба снимают в 3x зум, оба с OIS. X500 умеет 8K видео до 30 fps — X300 не умеет. Остальное — идентично. Телевик : Sony LYT-610 64 МП у X500 против Sony LYT-602 50 МП у X300. Разные поколения одной линейки сенсоров Sony — разница минимальная. Диафрагма, угол, оптическое фокусное расстояние — всё практически совпадает.

: Sony LYT-610 64 МП у X500 против Sony LYT-602 50 МП у X300. Разные поколения одной линейки сенсоров Sony — разница минимальная. Диафрагма, угол, оптическое фокусное расстояние — всё практически совпадает. Ультраширик идентичен:Samsung S5KJN1, 50 МП, f/2.0, 15 мм у обоих.

идентичен:Samsung S5KJN1, 50 МП, f/2.0, 15 мм у обоих. Фронталка идентична: Samsung S5KJN1, 50 МП, f/2.0 у обоих. Буквально один и тот же сенсор.

vivo X500 мог вырваться вперёд за счёт какой-то оптимизации, но и её здесь не ожидается, ведь процессор, как мы выяснили, новинка использует прошлогодний. Всё то же самое.

Где X500 реально лучше — честно

Было бы нечестно не сказать, где X500 действительно превосходит X300. Батарея — главное и реальное преимущество. 7500 мАч против 6040 мАч — разница 1460 мАч, прирост 24%. X300 живёт в тестах около 28 часов. X500 должен жить заметно дольше.

Обновления. Оба смартфона предлагают 5 новых версий Android и 7 лет поддержки патчами безопасности, но у X500 Android 17 из коробки вместо Android 16 у X300. Через год-полтора X300 тоже получит обновление, однако новинка будет жить чуточку дольше.

Мой вывод — берите X300, пока не поздно

Я пользуюсь vivo X300 с ноября прошлого года и не собираюсь его менять. После детального сравнения с X500 — вообще не хочу. За 13 тысяч рублей разницы X500 предлагает: большую батарею и 144 Гц вместо 120. Всё остальное — одинаково или даже в пользу X300.

Купить vivo X300

Чего не предлагает: другого процессора (тот же чип), другой камеры (практически идентичная система), компактного размера (X300 на 27 г легче и на полдюйма меньше). Если батарея для вас критична и 13 тысяч не проблема — берите X500. Если хотите лучший по соотношению цена/возможности компактный флагман vivo — X300 за 56 тысяч рублей станет идеальным. Особенно сейчас, пока цена хорошая — с выходом X500 Pro, который станет полноправным наследником X300, прошлогодний смартфон может либо подорожать, либо разойтись со складов.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN