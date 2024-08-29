Как новые смартфоны защищают наши глаза от близорукости

Не нужно быть офтальмологом, чтобы понимать, что если постоянно пялиться в экран смартфона, то можно заработать ухудшение зрения. Но в эпоху, когда когда гаджеты являются неотъемлемой частью нашей жизни, здоровье глаз отходит на второй план. Ведь не откажешься же от смартфона просто так, пусть это и сохранило бы ваше зрение? Производители тоже понимают это и время от времени предлагают какие-то меры, потенциально способные защитить зрительные органы. Например, технология AI Defocus Display от Honor.

Портят ли смартфоны зрение

AI Defocus Display — это собственная разработка Honor, которая вскоре появится на новом складном смартфоне Magic V3. Благодаря этой технологии планируется снизить нагрузку на глаза пользователей и предотвратить развитие близорукости. Причем не только на словах.

Чтобы понять принцип действия AI Defocus, нужно объяснить, что из себя представляет близорукость. Она возникает, когда мы долго смотрим на близкие предметы. Наши глаза напрягаются и меняют свою форму, становясь выпуклыми. В результате изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

AI Defocus работает как умные очки, встроенные прямо в экран вашего смартфона. Технология слегка изменяет изображение на экране. Заметить эти изменения явно нельзя, но они заставляют ваши глаза «работать» немного усиленнее, как при взгляде вдаль. Это помогает снять напряжение с глаз и уменьшить риск дальнейшего прогрессирования близорукости.

Защита от близорукости в смартфонах

Статистика показывает, что эта проблема миопии становится все более актуальной. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году около половины населения Земли (5 миллиардов человек) может страдать от той или иной степени близорукости. Особенно остро эта проблема стоит в развитых странах Азии, где уже сейчас до 80-90% молодых людей имеют проблемы со зрением.

Разработчикам Honor идея пришла при изучении специальных очков для контроля близорукости. Такие очки имеют особые зоны на линзах, которые помогают глазам меньше напрягаться при чтении или работе с близкими предметами. AI Defocus делает то же самое, но прямо на экране смартфона. Так что вам не нужно носить специальные очки или линзы — ваш Honor Magic V3 сам заботится о ваших глазах.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

Безусловно, восстановить зрение или хоть сколько-то его скорректировать технология AI Defocus не может. Но она может отсрочить наступление негативных последствий, влекущих за собой ухудшение способности различать объекты вдали. Лабораторные исследования показали впечатляющие результаты применения технологии AI Defocus:

Снижение близорукости, вызванной работой на близком расстоянии: В среднем на 13° уменьшается степень транзиторной миопии, возникающей после длительного использования экрана.

Улучшение состояния сетчатки: Всего за 25 минут использования экрана с AI Defocus наблюдается увеличение толщины центральной хориоидеи — слоя кровеносных сосудов, питающих сетчатку. Это может иметь долгосрочные положительные последствия для здоровья глаз.

Уменьшение напряжения глаз: Технология помогает снизить усталость глаз при длительном использовании смартфона, что особенно важно для людей, которые много работают с мобильными устройствами.

Профилактика развития близорукости: Особенно актуально для детей и подростков, у которых зрительная система еще формируется и наиболее подвержена негативному влиянию длительного использования экранов.

Приложения с поддержкой AI Defocus

Чтобы технология AI Defocus заработала, необходимо, чтобы ее поддерживал не только интерфейс, но и сторонние приложения, в которых мы проводим большую часть времени. На данном этапе в эксперименте Huawei согласились принять участие Google и Amazon. Поэтому защита от близорукости будет доступна в приложении YouTube и читалке Kindle. Да, этого мало. Но Honor планирует распространить поддержку AI Defocus на большее количество сервисов и сценариев использования.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

Несмотря на многообещающие результаты лабораторных испытаний, эффективность AI Defocus в реальных условиях использования еще предстоит доказать на практике. Для этого потребуются долгосрочные исследования для оценки влияния этой технологии на здоровье глаз пользователей в течение длительного периода времени.

Безопасные для глаз смартфоны

Отрадно, впрочем, что производители смартфонов стали уделять больше внимания здоровью пользователей, делая его приоритетом в развитии фирменных продуктов. Сочетание искусственного интеллекта и понимания физиологии зрения позволило Honor создать технологию, которая может значительно улучшить опыт использования смартфонов, делая его более безопасным для наших глаз. Ведь по мере того, как мы все больше полагаемся на цифровые устройства в нашей повседневной жизни, такие инновации становятся не просто желательными, а необходимыми.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

Реальный же успех AI Defocus будет зависеть не только от эффективности самой технологии, но и от того, насколько хорошо она будет интегрирована в повседневное использование смартфонов. Сотрудничество с разработчиками приложений и образовательные инициативы для пользователей будут играть ключевую роль в распространении этой технологии и практической пользы ее применения. Ну, и, конечно, не стоит забывать о заинтересованности самого производители в продвижении собственной наработки. Поэтому главное, чтобы в какой-то момент развивать и продвигать технологию защиты зрения не надоело самой Honor.