Какие смартфоны выйдут в декабре 2020? Huawei, OPPO, Samsung и другие

В ноябре было выпущено довольно много смартфонов под такими брендами, как ZTE, Samsung, OPPO и даже Redmi (Note9). Несмотря на то, что до конца года остается всего 4 недели, мы еще ждем несколько интересных премьер, которые могут оказаться очень кстати к новогодним и рождественским праздникам. Сейчас не время для компаний расслабляться, и они продолжают нагнетать атмосферу, готовя все новые и новые релизы. В списке есть имена таких крупных компаний, как Huawei, Lenovo, Samsung, OPPO, Vivo и других. Обсудим самые вероятные новинки и те, которые еще только находятся на стадии слухов. Сразу скажу, что среди них есть что-то, чего мы точно не ждали. Ну, или ждали, но сомневались.
Содержание
- 1 Когда выйдет OPPO Reno5
- 2 Huawei Nova 8 — новый Nova и король каламбура
- 3 Honor V40 — новое поколение ”V”
- 4 Vivo X60 и V20 Pro — неплохие, но не прорывные
- 5 Realme RMX3063 — что это вообще
- 6 Nokia 7.3, 5.4 — бюджетные смартфоны
- 7 Samsung A52, A72 — самые продаваемые Samsung
- 8 Xiaomi Mi 11 — новый флагман Xiaomi
Когда выйдет OPPO Reno5
Возможно, следующим крупным запуском от китайских производителей станет серия смартфонов Reno5. По слухам, это произойдет 10 декабря в Китае. В линейке, скорее всего, будет три устройства — Reno5 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro+ 5G. Перед запуском произошла утечка почти всех характеристик устройств.
Reno5 5G, вероятно, будет иметь 6,43-дюймовый дисплей AMOLED FHD+ с частотой 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, батарею емкостью 4 300 мАч с зарядкой 65 Вт и ColorOS 11. Вероятно, что камер будет 4 (64+8+2+2 Мп) и одна фронталка на 32 Мп.
Reno5 Pro будет иметь те же характеристики, что и младшая версия, но с большим 6,55-дюймовым дисплеем, процессором Dimensity 1000+ и чуть большей батареей на 4 350 мАч. Reno5 Pro+ получит еще большую батарею на 4 500 мАч, Snapdragon 865 и более продвинутые камеры.
Huawei Nova 8 — новый Nova и король каламбура
Huawei выпустила Nova 8 SE еще в ноябре. Ожидается, что компания расширит линейку Nova 8, и если отчеты верны, это произойдет в декабре. Данные сертификации, о которых стало известно не так давно, намекнули нам на то, что мы ждем еще Nova 8 и Nova 8 Pro.
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Модель Pro, скорее всего, будет иметь дисплей с отверстием под двойную камеру и изогнутыми краями. К сожалению, о серии известно немного, но Nova 8 может иметь чипсет Dimensity 820, прямоугольный модуль с четырьмя камерами, в то время, как модель Pro будет работать на Dimensity 1000+. Больше информации нет.
Honor V40 — новое поколение ”V”
Все мы знаем, что теперь Honor не является суббрендом Huawei. Следовательно, серия V40 может стать первыми смартфонами Honor после разделения. Хотя, по слухам, он будет запущен в декабре вместе с серией Nova 8, в некоторых сообщениях говорится, что он задержится до января 2021 года.
В серии будут V40 Pro, V40 Pro+. Утечки говорят, что оба будут иметь 6,72-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельную камеру Sony IMX700 RYYB, проводную зарядку 66 Вт и беспроводную зарядку 40 Вт, поддержку 5G и процессор Dimensity 1000+. Больше информации нет, хотя и эта довольно полная.
Vivo X60 и V20 Pro — неплохие, но не прорывные
После многих задержек Vivo наконец подтвердила, что V20 Pro, запущенный 2 декабря, правда, по началу только в Индии. На самом деле, устройство было запущено еще в сентябре в Китае. Vivo V20 Pro оснащен 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем FHD+, Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти, тройной камерой с объективами 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп, а также двойной фронтальной камерой 44+8 Мп. Аккумулятор имеет емкость 4 100 мАч с возможностью быстрой зарядки 33 Вт.
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Что касается Vivo X60, то тут конкретики меньше, но в отчетах говорится, что серия будет включать Vivo X60, X60 Pro, вероятно, с процессором Samsung Exynos 1080 SoC и будет стоить около 532 долларов.
Realme RMX3063 — что это вообще
Загадочное устройство RMX3063 от realme было замечено на сертификационных веб-сайтах FCC, BIS, EEC, что говорит о скором запуске. Он будет иметь дизайн, похожий на такие устройства, как realme C12, C15 и Q2i. Скорее всего, он получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, Bluetooth 4.2, 4G, поддержку Wi-Fi 802.11ac. Больше о нем ничего не известно.
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Nokia 7.3, 5.4 — бюджетные смартфоны
После долгой задержки Nokia 7.3 и бюджетная Nokia 5.4, скорее всего, дебютируют до конца года. Nokia 7.3, вероятно, станет преемником Nokia 7.2 с поддержкой 5G, 6,3-дюймовым дисплеем FHD+, Snapdragon 690, 64 Мп основной камерой, 24 Мп селфи-камерой, батареей на 4 000 мАч с зарядкой 18 Вт.
Nokia 5.4, вероятно, будет иметь 6,39-дюймовым дисплей HD+, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ памяти, Wi-Fi, Bluetooth, порт USB Type-C и яркие цвета. Насчет процессора пока информации нет, но вероятно, что это будет что-то более производительное, чем Snapdragon 665.
Samsung A52, A72 — самые продаваемые Samsung
В прошлом году Samsung анонсировала Galaxy A51, A71 в декабре. Точно так же компания может запустить следующую версию в этом году. Пока что им на смену ожидаются Galaxy A52 и A72. Скорее всего, Galaxy A52 будет оснащен Snapdragon 750G, камерой с тремя модулями (64+8+х Мп) и 3-кратным зумом.
Galaxy A72 в основном будет отличаться камерами. Он получит четверную основную камеру с максимальным разрешением 64 Мп и трехкратным зумом. Фронталка будет иметь разрешение 32 Мп.
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Xiaomi Mi 11 — новый флагман Xiaomi
Ждем мы и Xiaomi Mi 11, о котором рассказывали в отдельной статье. С большой долей вероятности это будет первый смартфон, который поступит в продажу с процессором Qualcomm Snapdragon 888, который представили 1 декабря.
Устройство Pro в основном будет отличаться изогнутым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получит разрешение 50 МП, а зарядка будет поддерживаться с мощностью 100 Вт. Впрочем, есть вероятность, что презентация состоится все-таки в январе.
А какой из этих смартфонов больше всего ждете вы? Готовы ли вы купить один из них, учитывая, что не все будут продаваться в России? Напишите в комментариях или расскажите об этом в нашем Telegram-чате.