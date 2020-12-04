Какие смартфоны выйдут в декабре 2020? Huawei, OPPO, Samsung и другие

В ноябре было выпущено довольно много смартфонов под такими брендами, как ZTE, Samsung, OPPO и даже Redmi (Note9). Несмотря на то, что до конца года остается всего 4 недели, мы еще ждем несколько интересных премьер, которые могут оказаться очень кстати к новогодним и рождественским праздникам. Сейчас не время для компаний расслабляться, и они продолжают нагнетать атмосферу, готовя все новые и новые релизы. В списке есть имена таких крупных компаний, как Huawei, Lenovo, Samsung, OPPO, Vivo и других. Обсудим самые вероятные новинки и те, которые еще только находятся на стадии слухов. Сразу скажу, что среди них есть что-то, чего мы точно не ждали. Ну, или ждали, но сомневались.

Когда выйдет OPPO Reno5

Возможно, следующим крупным запуском от китайских производителей станет серия смартфонов Reno5. По слухам, это произойдет 10 декабря в Китае. В линейке, скорее всего, будет три устройства — Reno5 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro+ 5G. Перед запуском произошла утечка почти всех характеристик устройств.

Reno5 5G, вероятно, будет иметь 6,43-дюймовый дисплей AMOLED FHD+ с частотой 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, батарею емкостью 4 300 мАч с зарядкой 65 Вт и ColorOS 11. Вероятно, что камер будет 4 (64+8+2+2 Мп) и одна фронталка на 32 Мп.

Reno5 Pro будет иметь те же характеристики, что и младшая версия, но с большим 6,55-дюймовым дисплеем, процессором Dimensity 1000+ и чуть большей батареей на 4 350 мАч. Reno5 Pro+ получит еще большую батарею на 4 500 мАч, Snapdragon 865 и более продвинутые камеры.

Huawei Nova 8 — новый Nova и король каламбура

Huawei выпустила Nova 8 SE еще в ноябре. Ожидается, что компания расширит линейку Nova 8, и если отчеты верны, это произойдет в декабре. Данные сертификации, о которых стало известно не так давно, намекнули нам на то, что мы ждем еще Nova 8 и Nova 8 Pro.

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Модель Pro, скорее всего, будет иметь дисплей с отверстием под двойную камеру и изогнутыми краями. К сожалению, о серии известно немного, но Nova 8 может иметь чипсет Dimensity 820, прямоугольный модуль с четырьмя камерами, в то время, как модель Pro будет работать на Dimensity 1000+. Больше информации нет.

Honor V40 — новое поколение ”V”

Все мы знаем, что теперь Honor не является суббрендом Huawei. Следовательно, серия V40 может стать первыми смартфонами Honor после разделения. Хотя, по слухам, он будет запущен в декабре вместе с серией Nova 8, в некоторых сообщениях говорится, что он задержится до января 2021 года.

В серии будут V40 Pro, V40 Pro+. Утечки говорят, что оба будут иметь 6,72-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельную камеру Sony IMX700 RYYB, проводную зарядку 66 Вт и беспроводную зарядку 40 Вт, поддержку 5G и процессор Dimensity 1000+. Больше информации нет, хотя и эта довольно полная.

Vivo X60 и V20 Pro — неплохие, но не прорывные

После многих задержек Vivo наконец подтвердила, что V20 Pro, запущенный 2 декабря, правда, по началу только в Индии. На самом деле, устройство было запущено еще в сентябре в Китае. Vivo V20 Pro оснащен 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем FHD+, Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти, тройной камерой с объективами 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп, а также двойной фронтальной камерой 44+8 Мп. Аккумулятор имеет емкость 4 100 мАч с возможностью быстрой зарядки 33 Вт.

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Что касается Vivo X60, то тут конкретики меньше, но в отчетах говорится, что серия будет включать Vivo X60, X60 Pro, вероятно, с процессором Samsung Exynos 1080 SoC и будет стоить около 532 долларов.

Realme RMX3063 — что это вообще

Загадочное устройство RMX3063 от realme было замечено на сертификационных веб-сайтах FCC, BIS, EEC, что говорит о скором запуске. Он будет иметь дизайн, похожий на такие устройства, как realme C12, C15 и Q2i. Скорее всего, он получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, Bluetooth 4.2, 4G, поддержку Wi-Fi 802.11ac. Больше о нем ничего не известно.

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Nokia 7.3, 5.4 — бюджетные смартфоны

После долгой задержки Nokia 7.3 и бюджетная Nokia 5.4, скорее всего, дебютируют до конца года. Nokia 7.3, вероятно, станет преемником Nokia 7.2 с поддержкой 5G, 6,3-дюймовым дисплеем FHD+, Snapdragon 690, 64 Мп основной камерой, 24 Мп селфи-камерой, батареей на 4 000 мАч с зарядкой 18 Вт.

Nokia 5.4, вероятно, будет иметь 6,39-дюймовым дисплей HD+, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ памяти, Wi-Fi, Bluetooth, порт USB Type-C и яркие цвета. Насчет процессора пока информации нет, но вероятно, что это будет что-то более производительное, чем Snapdragon 665.

Samsung A52, A72 — самые продаваемые Samsung

В прошлом году Samsung анонсировала Galaxy A51, A71 в декабре. Точно так же компания может запустить следующую версию в этом году. Пока что им на смену ожидаются Galaxy A52 и A72. Скорее всего, Galaxy A52 будет оснащен Snapdragon 750G, камерой с тремя модулями (64+8+х Мп) и 3-кратным зумом.

Galaxy A72 в основном будет отличаться камерами. Он получит четверную основную камеру с максимальным разрешением 64 Мп и трехкратным зумом. Фронталка будет иметь разрешение 32 Мп.

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Xiaomi Mi 11 — новый флагман Xiaomi

Ждем мы и Xiaomi Mi 11, о котором рассказывали в отдельной статье. С большой долей вероятности это будет первый смартфон, который поступит в продажу с процессором Qualcomm Snapdragon 888, который представили 1 декабря.

Устройство Pro в основном будет отличаться изогнутым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получит разрешение 50 МП, а зарядка будет поддерживаться с мощностью 100 Вт. Впрочем, есть вероятность, что презентация состоится все-таки в январе.

А какой из этих смартфонов больше всего ждете вы? Готовы ли вы купить один из них, учитывая, что не все будут продаваться в России? Напишите в комментариях или расскажите об этом в нашем Telegram-чате.