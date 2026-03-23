Самые редкие смартфоны 2026 года. Их хотят все, но купят единицы

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин

Знаете, что объединяет фанатов Leica, поклонников «Игры престолов» и любителей Железного Человека? Все они теперь могут купить смартфон, сделанный специально для них. Лимитированные издания телефонов давно перестали быть просто маркетинговой уловкой с наклейкой на крышке. Сейчас это полноценные коллаборации с уникальным дизайном, эксклюзивными интерфейсами и порой даже изменённой начинкой. И это вам не лучшие игровые смартфоны 2026 года, ведь некоторые из этих спецверсий настолько хороши, что обычные модели на их фоне кажутся скучными. Вот и давайте рассмотрим 7 отличных моделей, который точно выделятся на фоне остальных.

Производители иногда выпускают дизайнерские смартфоны и за ними начинается настоящая охота.

Leica Leitzphone на базе Xiaomi 17 Ultra

Если вы хоть немного интересуетесь мобильной фотографией, то наверняка слышали про связку Xiaomi и Leica. Так вот, в этом году она вышла на совершенно новый уровень. Leica Leitzphone — это, по сути, глобальная версия Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, но с полностью переработанным дизайном в духе легендарных камер Leica.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с никелированным анодированием, задняя панель полностью чёрная, а на боковой грани появилось фирменное рифление, как у объективов Leica. Фишка номер один — вращающееся механическое кольцо вокруг блока камер, с помощью которого можно управлять зумом, экспозицией и выдержкой. Ощущения, скажу честно, непривычные, но затягивающие.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Изображение: gizmochina

По начинке здесь всё флагманское: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной, 6,9-дюймовый OLED-экран с яркостью до 3500 нит и тройная камера с дюймовым основным сенсором на 50 Мп и телефото на 200 Мп. Аккумулятор, правда, чуть скромнее, чем у китайской версии, — 6000 мАч вместо 6800 мАч. Но на день хватает без проблем.

Цена вопроса — 1999 евро, что в пересчёте даёт примерно 200 тысяч рублей через параллельный импорт. Дорого? Безусловно. Но это, пожалуй, самый «настоящий» камерофон на рынке прямо сейчас. Если вам важна не просто хорошая камера, а именно фотографический опыт с большой буквы, альтернатив у Leitzphone попросту нет.

Смартфон для фанатов «Игры престолов»

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition — это один из тех случаев, когда коллаборация с медиафраншизой сделана не для галочки. Смартфон вдохновлён домом Таргариенов: задняя панель покрыта термочувствительной кожей, которая меняет цвет с чёрного на красный при нагреве выше 44 градусов. Да, это работает, и выглядит эффектно.

Золотые акценты вокруг камеры, эксклюзивный интерфейс с темами «Лёд» и «Пламя», фильтры в стиле Вестероса и специальная упаковка с атрибутикой Семи Королевств. Всё это, конечно, чистый фан-сервис, но фан-сервис качественный.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition. Изображение: gizmochina

По железу здесь стандартный Realme 15 Pro: AMOLED-экран на 6,8 дюйма с частотой 144 Гц, чип Snapdragon 7 Gen 4 и батарея на 7000 мАч. На практике это крепкий среднебюджетник, который отлично справляется с повседневными задачами. Цена — около 45 000 рупий, то есть примерно 49 000 рублей. Для фанатов сериала это может быть подарком на всю жизнь. Для всех остальных — просто интересный среднебюджетник с необычным дизайном.

Зачем Tecno сделала смартфон совместно с Lamborghini

Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition — звучит громко, и выглядит соответственно. Смартфон получил цельнометаллический корпус с рамкой толщиной 0,99 мм, что само по себе впечатляет. Но главная визуальная фишка — матричная LED-система на задней панели. Она умеет показывать анимации при входящих звонках, уведомлениях и системных событиях.

Честно говоря, подобные «светящиеся» решения мы уже видели у Nothing, но Tecno пошла дальше и добавила к этому программируемые паттерны. Насколько это практично? Сложный вопрос. Зато на вечеринке точно не останетесь без внимания.

Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition

По характеристикам конкретики пока маловато, но Tecno здесь делает ставку не на железо, а на дизайн и бренд. Если вам нравится эстетика Lamborghini и вы хотите что-то максимально непохожее на обычный смартфон, эту модель стоит рассмотреть. Но я бы дождался полных характеристик и цены, прежде чем бежать за ней.

Чем интересен POCO X8 Pro в версии Iron Man

POCO X8 Pro Iron Man Limited Edition — результат коллаборации с Marvel, и тут всё сделано с размахом. Золотисто-чёрный корпус стилизован под броню Тони Старка, в комплекте идёт тематический чехол и даже SIM-инструмент в виде элемента костюма. Интерфейс, обои и иконки тоже переработаны в стиле Железного Человека.

Под капотом стоит процессор Dimensity 8500-Ultra, батарея на 6500 мАч с зарядкой 100 Вт, а объём памяти составляет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Для своей ценовой категории это очень достойная начинка. Цена — около 38 000 рупий, что в пересчёте даёт примерно 41 000 рублей. С учётом комплектации и тематического оформления это один из самых доступных лимитированных смартфонов в этой подборке.

POCO X8 Pro Iron Man Limited Edition. Изображение: gizmochina

Лично я не фанат Marvel, но даже мне сложно не оценить внимание к деталям. Если вы давно хотели смартфон с характером, а не просто очередной чёрный прямоугольник, этот вариант заслуживает внимания.

Телефон для фанатов Wuthering Waves

Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves Edition создан совместно с Kuro Games и посвящён популярной экшен-RPG. Смартфон выполнен в агрессивном красно-чёрном стиле: тёмно-красная задняя панель, красные акценты на триггерных кнопках и матовая металлическая рамка. RGB-подсветка на задней панели программируется и реагирует на игровые события.

Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти, продвинутая система жидкостного охлаждения и экран с частотой 144 Гц. По факту это один из самых мощных игровых смартфонов на рынке прямо сейчас, и тематическое оформление здесь не в ущерб производительности. Интерфейс полностью переработан: иконки, обои и анимации стилизованы под Wuthering Waves.

Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves Edition. Изображение: gizmochina

Для геймеров, которые проводят в этой игре десятки часов, выбор очевиден. Для всех остальных Red Magic 11 Pro+ и в базовой версии остаётся одним из лучших вариантов для мобильного гейминга.

Honor представила специальную версию своего флагмана с телефото-камерой на 200 Мп, продвинутой стабилизацией, магнитным хватом для камеры и адаптером для 67-мм фильтров — Honor Magic 8 RSR Porsche Design. По сути, компания пытается превратить смартфон в полноценный инструмент для мобильной фотографии, и стоит признать, что получается неплохо.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design. Изображение: gizmochina

Snapdragon 8 Elite Gen 5 под капотом обеспечивает запас производительности на годы вперёд, а система камер позволяет снимать на уровне, который ещё пару лет назад был доступен только профессиональным камерам. Цена стартует от 7999 юаней, а в пересчёте это примерно 105 000 рублей. Для камерофона такого уровня цена вполне адекватная.

Но есть нюанс. Магнитный хват и адаптер для фильтров — штуки, конечно, интересные, но на практике ими будут пользоваться единицы. Если вам нужен просто хороший камерофон без фотографических аксессуаров, обычная версия Honor вполне справится.

Какой складной смартфон выпустили к Чемпионату мира по футболу 2026

Motorola Razr Fold FIFA World Cup 26 Collection Edition — пожалуй, самый нишевый смартфон в нашей подборке. Это складной телефон, посвящённый Чемпионату мира по футболу 2026 года. Задняя панель текстурирована и украшена логотипом FIFA World Cup 26, покрытым 24-каратным золотом. Звучит пафосно, но выглядит действительно стильно.

Внутренний экран здесь 8,1 дюйма с разрешением 2K и технологией LTPO, процессор Snapdragon 8 Gen 5, а защитное стекло — Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Характеристики более чем серьёзные для складного устройства.

Motorola Razr Fold FIFA World Cup 26 Collection Edition. Изображение: gizmochina

Цена — 1999 евро для европейского рынка, то чуть меньше 200 тысяч рублей. На практике за эти деньги вы получаете флагманскую раскладушку с коллекционной ценностью. Для фанатов футбола, которые ещё и любят складные смартфоны, выбор очевиден. Для всех остальных — повод задуматься, не проще ли купить обычный Razr и потратить разницу на билеты на сам чемпионат.

Стоит ли покупать лимитированный смартфон в 2026 году

Лимитированные версии смартфонов в 2026 году стали заметно качественнее. Если раньше это часто ограничивалось другим цветом корпуса и парой обоев, то сейчас производители вкладываются в уникальный дизайн, эксклюзивные интерфейсы и даже аппаратные доработки, как в случае с Leica Leitzphone.

Если вы настоящий фанат конкретной франшизы, бренда или игры, лимитированная версия может стать не просто телефоном, а предметом коллекции. Leica Leitzphone и Honor с аксессуарами для съёмки подойдут тем, кто серьёзно относится к мобильной фотографии. POCO Iron Man и Red Magic Wuthering Waves — отличный выбор для фанатов Marvel и геймеров соответственно. А Motorola FIFA — для тех, кто хочет сочетание складного формата и спортивной эстетики.

Если вам не близка тематика конкретной коллаборации, переплачивать за лимитированную версию нет никакого смысла. Базовые модели этих смартфонов зачастую предлагают ту же начинку за значительно меньшие деньги. В конечном счёте, лимитированный смартфон — это всегда про эмоции и принадлежность к чему-то большему. А характеристики на бумаге у обычных версий ровно те же.

Теги
Новости по теме
