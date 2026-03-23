Самые редкие смартфоны 2026 года. Их хотят все, но купят единицы

Знаете, что объединяет фанатов Leica, поклонников «Игры престолов» и любителей Железного Человека? Все они теперь могут купить смартфон, сделанный специально для них. Лимитированные издания телефонов давно перестали быть просто маркетинговой уловкой с наклейкой на крышке. Сейчас это полноценные коллаборации с уникальным дизайном, эксклюзивными интерфейсами и порой даже изменённой начинкой. И это вам не лучшие игровые смартфоны 2026 года, ведь некоторые из этих спецверсий настолько хороши, что обычные модели на их фоне кажутся скучными. Вот и давайте рассмотрим 7 отличных моделей, который точно выделятся на фоне остальных.

Leica Leitzphone на базе Xiaomi 17 Ultra

Если вы хоть немного интересуетесь мобильной фотографией, то наверняка слышали про связку Xiaomi и Leica. Так вот, в этом году она вышла на совершенно новый уровень. Leica Leitzphone — это, по сути, глобальная версия Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, но с полностью переработанным дизайном в духе легендарных камер Leica.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с никелированным анодированием, задняя панель полностью чёрная, а на боковой грани появилось фирменное рифление, как у объективов Leica. Фишка номер один — вращающееся механическое кольцо вокруг блока камер, с помощью которого можно управлять зумом, экспозицией и выдержкой. Ощущения, скажу честно, непривычные, но затягивающие.

По начинке здесь всё флагманское: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной, 6,9-дюймовый OLED-экран с яркостью до 3500 нит и тройная камера с дюймовым основным сенсором на 50 Мп и телефото на 200 Мп. Аккумулятор, правда, чуть скромнее, чем у китайской версии, — 6000 мАч вместо 6800 мАч. Но на день хватает без проблем.

Цена вопроса — 1999 евро, что в пересчёте даёт примерно 200 тысяч рублей через параллельный импорт. Дорого? Безусловно. Но это, пожалуй, самый «настоящий» камерофон на рынке прямо сейчас. Если вам важна не просто хорошая камера, а именно фотографический опыт с большой буквы, альтернатив у Leitzphone попросту нет.

Смартфон для фанатов «Игры престолов»

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition — это один из тех случаев, когда коллаборация с медиафраншизой сделана не для галочки. Смартфон вдохновлён домом Таргариенов: задняя панель покрыта термочувствительной кожей, которая меняет цвет с чёрного на красный при нагреве выше 44 градусов. Да, это работает, и выглядит эффектно.

Золотые акценты вокруг камеры, эксклюзивный интерфейс с темами «Лёд» и «Пламя», фильтры в стиле Вестероса и специальная упаковка с атрибутикой Семи Королевств. Всё это, конечно, чистый фан-сервис, но фан-сервис качественный.

По железу здесь стандартный Realme 15 Pro: AMOLED-экран на 6,8 дюйма с частотой 144 Гц, чип Snapdragon 7 Gen 4 и батарея на 7000 мАч. На практике это крепкий среднебюджетник, который отлично справляется с повседневными задачами. Цена — около 45 000 рупий, то есть примерно 49 000 рублей. Для фанатов сериала это может быть подарком на всю жизнь. Для всех остальных — просто интересный среднебюджетник с необычным дизайном.

Зачем Tecno сделала смартфон совместно с Lamborghini

Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition — звучит громко, и выглядит соответственно. Смартфон получил цельнометаллический корпус с рамкой толщиной 0,99 мм, что само по себе впечатляет. Но главная визуальная фишка — матричная LED-система на задней панели. Она умеет показывать анимации при входящих звонках, уведомлениях и системных событиях.

Честно говоря, подобные «светящиеся» решения мы уже видели у Nothing, но Tecno пошла дальше и добавила к этому программируемые паттерны. Насколько это практично? Сложный вопрос. Зато на вечеринке точно не останетесь без внимания.

По характеристикам конкретики пока маловато, но Tecno здесь делает ставку не на железо, а на дизайн и бренд. Если вам нравится эстетика Lamborghini и вы хотите что-то максимально непохожее на обычный смартфон, эту модель стоит рассмотреть. Но я бы дождался полных характеристик и цены, прежде чем бежать за ней.

Чем интересен POCO X8 Pro в версии Iron Man

POCO X8 Pro Iron Man Limited Edition — результат коллаборации с Marvel, и тут всё сделано с размахом. Золотисто-чёрный корпус стилизован под броню Тони Старка, в комплекте идёт тематический чехол и даже SIM-инструмент в виде элемента костюма. Интерфейс, обои и иконки тоже переработаны в стиле Железного Человека.

Под капотом стоит процессор Dimensity 8500-Ultra, батарея на 6500 мАч с зарядкой 100 Вт, а объём памяти составляет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Для своей ценовой категории это очень достойная начинка. Цена — около 38 000 рупий, что в пересчёте даёт примерно 41 000 рублей. С учётом комплектации и тематического оформления это один из самых доступных лимитированных смартфонов в этой подборке.

Лично я не фанат Marvel, но даже мне сложно не оценить внимание к деталям. Если вы давно хотели смартфон с характером, а не просто очередной чёрный прямоугольник, этот вариант заслуживает внимания.

Телефон для фанатов Wuthering Waves

Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves Edition создан совместно с Kuro Games и посвящён популярной экшен-RPG. Смартфон выполнен в агрессивном красно-чёрном стиле: тёмно-красная задняя панель, красные акценты на триггерных кнопках и матовая металлическая рамка. RGB-подсветка на задней панели программируется и реагирует на игровые события.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти, продвинутая система жидкостного охлаждения и экран с частотой 144 Гц. По факту это один из самых мощных игровых смартфонов на рынке прямо сейчас, и тематическое оформление здесь не в ущерб производительности. Интерфейс полностью переработан: иконки, обои и анимации стилизованы под Wuthering Waves.

Для геймеров, которые проводят в этой игре десятки часов, выбор очевиден. Для всех остальных Red Magic 11 Pro+ и в базовой версии остаётся одним из лучших вариантов для мобильного гейминга.

Кому нужен смартфон с камерой на 200 Мп

Honor представила специальную версию своего флагмана с телефото-камерой на 200 Мп, продвинутой стабилизацией, магнитным хватом для камеры и адаптером для 67-мм фильтров — Honor Magic 8 RSR Porsche Design. По сути, компания пытается превратить смартфон в полноценный инструмент для мобильной фотографии, и стоит признать, что получается неплохо.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 под капотом обеспечивает запас производительности на годы вперёд, а система камер позволяет снимать на уровне, который ещё пару лет назад был доступен только профессиональным камерам. Цена стартует от 7999 юаней, а в пересчёте это примерно 105 000 рублей. Для камерофона такого уровня цена вполне адекватная.

Но есть нюанс. Магнитный хват и адаптер для фильтров — штуки, конечно, интересные, но на практике ими будут пользоваться единицы. Если вам нужен просто хороший камерофон без фотографических аксессуаров, обычная версия Honor вполне справится.

Какой складной смартфон выпустили к Чемпионату мира по футболу 2026

Motorola Razr Fold FIFA World Cup 26 Collection Edition — пожалуй, самый нишевый смартфон в нашей подборке. Это складной телефон, посвящённый Чемпионату мира по футболу 2026 года. Задняя панель текстурирована и украшена логотипом FIFA World Cup 26, покрытым 24-каратным золотом. Звучит пафосно, но выглядит действительно стильно.

Внутренний экран здесь 8,1 дюйма с разрешением 2K и технологией LTPO, процессор Snapdragon 8 Gen 5, а защитное стекло — Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Характеристики более чем серьёзные для складного устройства.

Цена — 1999 евро для европейского рынка, то чуть меньше 200 тысяч рублей. На практике за эти деньги вы получаете флагманскую раскладушку с коллекционной ценностью. Для фанатов футбола, которые ещё и любят складные смартфоны, выбор очевиден. Для всех остальных — повод задуматься, не проще ли купить обычный Razr и потратить разницу на билеты на сам чемпионат.

Стоит ли покупать лимитированный смартфон в 2026 году

Лимитированные версии смартфонов в 2026 году стали заметно качественнее. Если раньше это часто ограничивалось другим цветом корпуса и парой обоев, то сейчас производители вкладываются в уникальный дизайн, эксклюзивные интерфейсы и даже аппаратные доработки, как в случае с Leica Leitzphone.

Если вы настоящий фанат конкретной франшизы, бренда или игры, лимитированная версия может стать не просто телефоном, а предметом коллекции. Leica Leitzphone и Honor с аксессуарами для съёмки подойдут тем, кто серьёзно относится к мобильной фотографии. POCO Iron Man и Red Magic Wuthering Waves — отличный выбор для фанатов Marvel и геймеров соответственно. А Motorola FIFA — для тех, кто хочет сочетание складного формата и спортивной эстетики.

Если вам не близка тематика конкретной коллаборации, переплачивать за лимитированную версию нет никакого смысла. Базовые модели этих смартфонов зачастую предлагают ту же начинку за значительно меньшие деньги. В конечном счёте, лимитированный смартфон — это всегда про эмоции и принадлежность к чему-то большему. А характеристики на бумаге у обычных версий ровно те же.