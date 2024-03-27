Кажется, я нашел лучший смартфон до 25000 рублей. Это редкий OnePlus на Snapdragon 782G, который круче всех

Будучи с головой погруженным в рынок Android-устройств, порой даже я упускаю из виду интересные модели. Такие, как смартфон OnePlus Nord CE 3 (не путать с младшей версией OnePlus Nord CE 3 Lite). Это модель 2023 года, которая прошла мимо меня и большинства российских покупателей. Она очень редкая, и вам вряд ли доведется хоть где-то встретить ее обзор в интернете. Тем интереснее, что именно OnePlus Nord CE 3 кажется лучшим смартфоном до 25000.

В России официально смартфон не продается, а купить OnePlus Nord CE 3 можно лишь на AliExpress и на других зарубежных площадках. На Али с купоном продавца эта модель обойдется всего в ~ 23 300 ₽ причем в варианте для глобального рынка, который будет отлично себя чувствовать в России, имея на борту поддержку нашего языка и всех необходимых частот 4G. Пожалуй, это тот случай, когда нужно успевать оформить заказ, поскольку OnePlus Nord CE 3 — действительно хороший смартфон, не имеющий конкурентов по своей цене на распродаже.

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Смартфон на Snapdragon 782G

Прежде всего, OnePlus Nord CE 3 привлек меня чипсетом. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 782G, замеченном лишь в нескольких моделях для китайского рынка. Это улучшенная версия хорошо известного своей стабильностью Snapdragon 778G, знакомого по Xiaomi 12 Lite, HUAWEI nova 11 и другим устройствам за 25-35 тысяч рублей.

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Snapdragon 782G отличается от Snapdragon 778G увеличением частоты центрального и графического процессоров. В тесте AnTuTu новый чип превосходит своего предшественника на 10%. Но главный козырь OnePlus оставила на десерт.

Snapdragon 778G и Snapdragon 782G поддерживают быструю память стандарта UFS 3.1, однако производители смартфонов на первом чипе чаще всего делают выбор в пользу сравнительно медленного стандарта UFS 2.2, из-за чего страдает общая отзывчивость устройства и скорость запуска приложений. В случае с OnePlus Nord CE 3 все четко: модель получила поддержку UFS 3.1 и при выполнении базовых задач работает почти так же шустро, как дорогущий флагман.

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Характеристики OnePlus Nord CE 3

Процессор Snapdragon 782G — не единственное, чем меня заинтересовал OnePlus Nord CE 3. Это в целом максимально сбалансированная модель, не имеющая серьезных недостатков. Сомневаетесь? Тогда взгляните на характеристики OnePlus Nord CE 3.

Характеристики OnePlus Nord CE 3 Экран 6.7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 782G Память 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 80 Вт

Большим AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц в смартфоне до 25 тысяч рублей сегодня никого не удивишь, а вот камера Sony IMX890 с оптической стабилизацией, которую использует OnePlus Nord CE 3, — это действительно круто. Такой же сенсор величиной 1/1.56″ установлен в прошлогоднем флагмана OnePlus 11, а его цена, на секундочку, даже сейчас не опускается ниже отметки в 60 000 ₽. Да, вспомогательные глазки OnePlus Nord CE 3 не хватают звезд с неба, но давайте спросим себя: часто ли мы снимаем на другую камеру кроме основной?

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Snapdragon 782G дарит камере OnePlus Nord CE 3 поддержку записи видео в 4K и наличие электронной стабилизации в большинстве режимов съемки, а быстрая память UFS 3.1 обеспечивает минимальный шаттер-лаг, моментально делая фото объектов в движении. Круто же!

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Помимо камеры обращает на себя внимание солидный объем памяти 12/256 ГБ в базовой версии. Причем внутренний накопитель можно расширить за счет MicroSD-карты объемом до 1 ТБ. Еще одна крутая особенность телефона OnePlus Nord CE 3 — зарядка на 80 Вт. Она восстанавливает энергию аккумулятора от 0 до 100% чуть более чем за 30 минут, то есть ну очень быстро.

Кроме того, под капотом OnePlus Nord CE 3 прячется X-осевой вибромотор с приятной тактильной отдачей, динамики с настройкой Dolby Atmos создают глубокий эффект стерео, а оболочка OxygenOS 13.1 на базе Android 13 получит в будущем еще 2 больших обновления ОС, а также продолжит принимать свежие патчи безопасности на протяжении 3 лет с момента выхода смартфона.

Какой смартфон можно купить до 25 тысяч

Думаю, никто не будет спорить с утверждением, что OnePlus Nord CE 3 — классный аппарат. Но лучший ли? Какой вообще смартфон до 25000 рублей можно купить в России или на AliExpress?

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Первым делом я убедился, что в эту сумму можно вписаться при заказе Galaxy A54 из Китая. Технически смартфон Samsung представляет собой плюс-минус то же устройство с чуть менее производительным процессором Exynos 1380. Однако за 25 тысяч вам получится взять Galaxy A54 в скромной версии на 6/128 ГБ, которая поставляется без зарядки в комплекте. Но самым слабым местом Samsung кажется экран, обладающий непозволительно широкими рамками.

На Redmi Note 13 Pro 5G они намного уже, да и камера у него аж на 200 МП. Вот только в сравнении с OnePlus Nord CE 3 он все равно проигрывает. Процессор Snapdragon 7s Gen 2 медленнее Snapdragon 782G на 12%, а еще Xiaomi поставила медленный накопитель UFS 2.2 без возможности расширения. Также смартфон Redmi Note 13 Pro 5G не так шустро заряжается, имея в комплекте адаптер на 67 Вт.

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Наконец, с очень большой скидкой в России сейчас продают realme 11 Pro. Это смартфон с изогнутым экраном, что кто-то может посчитать великим достоинством, но по всем остальным параметрам он уступает OnePlus Nord CE 3. У realme и процессор на 20% медленнее, и камера похуже, и зарядка помедленнее. Словом, мимо.

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Вот и получается, что среди телефонов до 25000 лучшим остается OnePlus Nord CE 3. Или вы не согласны и готовы поспорить?