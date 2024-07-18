Красивый флагман за вменяемые деньги. Обзор realme GT 6

Глобальная версия realme GT 6 выглядит очень многообещающе. Телефон буквально сияет всеми гранями, премиальным OLED-экраном Dolby Vision, одним из самых быстрых чипов, камерами топового уровня, длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой! Идеальных смартфонов не бывает, и к этому тоже есть некоторые вопросы. Я попробовал его не себе и разобрался в самых интересных его особенностях. Поэтому давайте рассмотрим его более внимательно.

Обзор realme GT6

Через мои руки уже прошло несколько моделей realme, каждая из которых имела свои особенности. Почти каждая из них была если не лучшей, то точно достойной в своей ценовой группе. К realme GT6 у меня сначала было предвзятое отношение, но изначально я ошибся в цене, а когда узнал, сколько на самом деле стоит этот смартфон, все встало на свои места.

Давайте для начала посмотрим на характеристики нового смартфона, а потом обсудим его более детально.

Характеристики realme GT6

Характеристика Значение Дисплей 6,78″ LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR, 1600 нит, 6000 нит (пиковая), разрешение 1264x2780px, соотношение сторон 19,79:9, 450ppi Чипсет Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 нм) Видеоядро Adreno 735 Оперативная память 12 и 16 ГБ Накопитель 256 и 512 ГБ ОС Android 14, realme UI 5.0 Основная камера 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп Фронтальная камера 32 Мп Максимальное качество видео 4K 60fps Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 120 Вт Защита от воды и пыли IP65 Размер и вес 162,0×75,1×8,7 мм, 191 г

realme GT 6 поставляется в привычной картонной коробке, но для флагманской модели был выбран черный, а не желтый цвет. Смотрится солидно и основательно. Внутрь, кроме самого смартфона, положили зарядное устройство мощностью 120 Вт, кабель USB Type-C на USB Type-A и темно-серый силиконовый чехол.

Как выглядит realme GT6

GT 6 — это тонкий смартфон с изогнутым экраном, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Задняя стенка пластиковая, что в наше время не считается недостатком, ведь многие производители выбирают этот материал в силу практичности. Как минимум, он позволяет реализовать беспроводную зарядку и не разбивается при падении.

В дополнение к механической защите можно отнести защиту от сильных брызг по стандарту IP65. Это говорит о том, что при тестировании смартфон выдержал брызги со всех сторон, но окунать его в воду точно не стоит. Хотя, мне кажется, кратковременное погружение он выдержит. С другой стороны, даже если есть защита от погружений в воду, все производители всегда мелким шрифтом приписывают, что повреждения, вызванные попаданием воды в корпус, не покрываются гарантией. И стоит ли переплачивать за рейтинг?

realme GT 6 доступен в цветах «зеркальный серебристый» и «зеленый туман». Оба варианта имеют преимущественно матовую окраску с глянцевым слоем в верхней части. Впервые я столкнулся с этим, когда делал обзор realme GT 6T. Тогда я отметил, что это смотрится красиво в тот момент, когда впервые достаешь телефон их коробки. Не стоит верить в чудеса, снежного человека и то, что глянцевая поверхность всегда будет чистой. От касаний остаются отпечатки, а пыль из карманов набивается в углы между корпусом и выступающими модулями камеры. Чехол может защитить корпус, но не спасет от описанных загрязнений — над всей глянцевой частью находится большой вырез.

В остальном внешне это обычный смартфон. Спереди находится 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с высокой частотой кадров и тонкими рамками, фронтальная камера — в маленьком отверстии, а вес смартфона 199 граммов.

В целом дизайн realme GT 6 мне нравится, хотя глянцевый блеск имеет некоторые нюансы с точки зрения обращения с ним. Но давайте поговорим о телефоне более подробно.

Смартфон с хорошим экраном

realme GT 6 оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 пикселей при плотности 450ppi. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета, широкий цветовой охват, частоту обновления 120 Гц и дискретизацию касаний 360 Гц (с повышением до 2500 Гц). Есть даже поддержка Dolby Vision и HDR10, а яркость находится на уровне 1600 нит (в пиковом варианте — до 6000 нит).

На выбор предлагается три варианта частоты обновления — автоматическая, высокая (120 Гц) и стандартная (60 Гц). Я всегда выступал за автоматический вариант или 60 Гц в обычной жизни, чтобы не так сильно напрягать железо и аккумулятор. Тут возможность уменьшения осталась, что хорошо.

Пользоваться экраном комфортно. Он яркий, и даже на улице он отлично справляется со своими задачами. Я даже устанавливал его на руль мотоцикла, чтобы использовать в качестве навигатора. У меня есть отдельное устройство для этого, но справляется оно так себе, а тут проблем не было никаких. Главное — использовать надежное крепление.

Приятнее всего для меня была естественность цветов. Они яркие, но нет ощущения, что производитель старается сделать их более красочными, чем только портит все. В базовом варианте есть небольшое смещение в сторону теплых оттенков, но оно играет только на пользу, делая картинку очень приятной. А еще есть защита зрения за счет низкого мерцания ШИМ 2160 Гц.

Кроме экрана, для вывода информации используются стереодинамики. Один динамик находится в нижней части телефона, а разговорный служит в качестве второго.

Звук сбалансирован, даже если нижний динамик громче и выдает более насыщенное звучание. Качество звука заслуживает такой же хорошей оценки за хорошие басы, отличный вокал и богатый высокочастотный диапазон. В целом, им можно пользоваться и не переживать по поводу качества.

realme GT 6 — один из первых телефонов на базе Snapdragon 8s Gen 3. Может показаться, что он похож на Snapdragon 8 Gen 3, но на самом деле это принципиально другой чип, хотя и с тем же 4-нм техпроцессом.

Основное ядро Cortex-X4 работает на более низкой частоте, чем SD8 Gen 3, — 3,0 ГГц, а кластер из 4 ядер Cortex-A720 работает на частоте 2,8 ГГц. Энергоэффективные ядра Cortex-A520 работают на частоте 2,0 ГГц.

Графический процессор на борту Adreno 735, и название модели подразумевает, что он находится ниже, чем Adreno 740, который используется в Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm также снизила стоимость чипсета за счет использования более старого модема, который, тем не менее, отлично справляется со своими задачами и даже поддерживает Wi-Fi 7.

Телефон предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища в максимальной версии. Базовая предлагает 8/256 ГБ. В обоих случаях это будет высокоскоростное хранилище UFS 4.0. А это более быстрый запуск приложений, моментальная передача данных и высокая надежность хранилища.

realme GT 6, оснащенный Snapdragon 8s Gen 3, демонстрирует отличную производительность на фоне конкурентов в своем классе. Он с легкостью обгоняет Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+, но несколько уступает Samsung Galaxy S24 на базе Exynos 2400. Впрочем, этого и следовало ожидать, ведь Exynos 2400 — флагманский чип, а SD8s Gen 3 — чип верхнего среднего уровня с чуть менее мощным GPU.

GT 6 оснащен двойной испарительной камерой с площадью 10 014 мм2. Также тут есть большой лист медной фольги. Он расположен непосредственно под экраном. Наверное, благодаря этому он и обеспечивает низкую температуру во время работы. Конечно, смартфон греется, но не так сильно, как конкуренты, и даже долгие игры не приводят к ожогам рук.

Конечно, realme GT 6 работает под управлением собственной оболочки realme UI 5.0, построенной на базе Android 14. Официальное время поддержки не заявлено, но, скорее всего, вы получите 3 года основных обновлений и 4 года патчей безопасности.

Последняя версия realme не сильно отличается от предыдущей, по крайней мере, с эстетической точки зрения. Тем не менее, в realme GT 6 появилось несколько заметных дополнений, связанных с искусственным интеллектом. Есть даже управление жестами, чтобы не касаться смартфона грязными руками.

Как снимает realme GT 6

realme GT 6 предлагает три камеры, две из которых довольно мощные. Несмотря на то, что зум-объектив имеет показатель всего 2х, что гораздо лучше, чем у некоторых конкурентов. В сверхширике по-прежнему используется довольно скромный 8-Мп сенсор.

Основные характеристики камер realme GT 6

Широкоугольный (основной): 50 Мп, Sony LYT-808, 1/1.4″, 1.12 мкм, f/1.7, 23mm, разнонаправленный PDAF, OIS, 4K 60fps Сверхширокий: 8 Мп Sony IMX355, 1/4,0″, 1,12 мкм, f/2,2, 112˚, фиксированный фокус, 1080p 30fps Телеобъектив: 50 Мп Samsung ISOCELL JN5, 1/2,8″ f/2,0, 47 мм, PDAF, OIS, 4K60fps Фронтальная камера: Sony IMX 615 1/2,74″, 0,8 мкм, f/2,5, фиксированный фокус; 4K 30fps

Помимо аппаратной части камеры, realme обеспечивает поддержку искусственного интеллекта. Новые алгоритмы обработки нацелены на повышение точности цветопередачи в различных сценариях и улучшение детализации без ущерба для естественного вида сцены в условиях низкой освещенности.

Основная камера смартфона в дневное время работает на уровне флагманов. Фотографии при хорошем освещении получаются очень хорошими, да и в помещении камера также вполне стабильна. Резкость и детализация всегда превосходны, а шумы остаются на низком уровне.

Динамический диапазон оказался впечатляющим, а цвета сочные, но без перебора. В некоторых сценах контрастность намеренно повышена, но это позволяет добиться более выразительных фотографий. Но, несмотря на широкий динамический диапазон, в некоторых сценах снимки получаются пересвеченными, в результате чего некоторые яркие участки начинают клиповать.

Камера с 2-кратным зумом также обеспечивает чистые снимки с большим количеством деталей, широким динамическим диапазоном и вполне приемлемым уровнем шумов. Снимки на этот и основной модуль очень схожи и можно даже предположить, что настройка экспозиции согласована. Правда, в помещении она работает чуть хуже из-за более низкой светосилы, что вполне логично для зум-модулей.

Примеры фото на основную камеру realme GT 6 (оригиналы можно скачать тут):

В приложении камеры есть специальный переключатель для 4-кратного зума. Снимки в этом случае берутся с зум-модуля, к которому добавляется цифровое увеличение. Если сильно придираться к качеству и рассматривать фотографии на сильном увеличении, заметно некоторое падение детализации, но если смотреть на экране смартфона или загружать фотографии в социальные сети, то разницу заметить будет невозможно.

Некоторые сожаления вызывает только сверхширокая камера, которая получила разрешение 8 Мп. С другой стороны, как показывает практика, ей обычно пользуются не очень часто, а установка на нее более серьезного сенсора неминуемо ведет к увеличению стоимости. А еще надо будет перекраивать внутренние компоненты из-за увеличения размеров модуля. В общем, она есть и просто неплохо снимает, но не более того. Как говорится, могла бы быть лучше, но и так сойдет.

Фронтальная камера тоже бывает лучше, но в более дорогих смартфонах. Для своей ценовой категории она находится на уровне конкурентов. Правда, к недостаткам я бы отнес некоторые ошибки в цветопередаче. Зато детализация высокая, несмотря на не самый большой физический размер этого 32 Мп сенсора.

Селфи и снимки при плохом освещении на realme GT 6:

realme GT 6 позволяет снимать видео в разрешении 2160p (4K) со скоростью до 60 кадров в секунду. Однако это возможно только с основной, зум- и селфи-камерами. Ультраширокая камера не поддерживает 4K.

GT 6 также предлагает режим мощной стабилизации. Правда, в этом случае разрешение будет ограничено на уровне 1080p, зато снимать телефон будет как экшн-камера. Кроме этого, устройство также может записывать HDR-видео с поддержкой Dolby Vision. Конечно, отдельная камера с полноразмерным сенсором (или хотя бы MFT) снимет лучше, но для телефона качество вполне приемлемое.

Как часто надо заряжать смартфон

Все это питается от аккумулятора большой емкости — 5 550 мАч. При этом он поддерживает быструю зарядку 120W SuperVOOC. Соответствующее зарядное устройство и кабель входят в комплект. Они могут зарядить смартфон до 50% всего за 10 минут.

Если продолжить зарядку, то за 15 минут можно получить примерно 65%, а для полной зарядки потребуется чуть меньше 30 минут. Но даже половины заряда, который вы получите за 10 минут, хватит на день использования, если не включать смартфон каждые 5 минут, как это делаю я. Такой большой аккумулятор в сочетании с эффективным экраном можно даже растянуть на два дня при полной зарядке.

Еще тут есть различные системы оптимизации зарядки, такие как ограничение заряда до 80 % и интеллектуальная зарядка. Также есть функция Smart Charge Boost, которая обычно увеличивает скорость зарядки, когда запас энергии близок к нулю, и она включена по умолчанию.

Стоит ли покупать realme GT 6

В целом, realme GT 6 можно назвать отличным смартфоном верхнего уровня с хорошо продуманным набором функций. У него мощная основная камера, хорошая зум-камера, производительный чипсет, флагманская OLED-панель, быстрая зарядка, отличное время автономной работы, моментальная зарядка, а также громкие качественные динамики. Можно сказать, что тут есть все, что нужно, и не зря смартфон позиционируют как флагман.

Но это не значит, что у него нет конкурентов. Их много и от самых разных производителей. Но от этого становится только интересней, а сам смартфон дает нам возможность выбора. И пусть, как это обычно бывает с большинством телефонов в наше время, у него есть недостатки, достоинств у него все же больше.