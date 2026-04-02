В конце прошлого года я психанул, да и купил себе vivo X300, полностью отказавшись от Xiaomi. Тогда решение казалось оправданным: HyperOS со своими косяками окончательно заколебала, а некогда любимый бренд так и не смог предложить мне полноценный камерофон в компактном корпусе. Однако первые впечатления от покупки vivo X300 быстро сменились разочарованием из-за неотключаемой нейродорисовки. И, когда я изучил обзоры Xiaomi 17 Ultra, стало очевидно: я поторопился. Новый смартфон оказался настолько крутым камерофоном, что ради него можно даже отказаться от компакта.

Какая камера у Xiaomi 17 Ultra

Здесь я не буду разбирать все технические нюансы новинки вроде экрана, процессора и аккумулятора. Это вы найдете в тексте с характеристиками Xiaomi 17 Ultra и сами сможете оценить начинку смартфона. В этом материале — только камера.

Xiaomi 17 Ultra получил набор из четырех функциональных камер:

основная: 50 МП (1/1″, f/1.67, 23 мм, OIS);

50 МП (1/1″, f/1.67, 23 мм, OIS); ультраширик: 50 МП (1/2.76″, f/2.2, 14 мм);

50 МП (1/2.76″, f/2.2, 14 мм); перископ: 200 МП (1/1.4″, f/2.4-2.9, 75-100 мм, OIS);

200 МП (1/1.4″, f/2.4-2.9, 75-100 мм, OIS); фронталка: 50 МП (1/2.88″).

Помимо основы, чей физический размер достигает одного видиконовского дюйма, я обратил внимание на перископ с переменным фокусным расстоянием. Ничего подобного в камерофонах на Android ранее не было.

Меняя фокусное расстояние в диапазоне 75-100 мм, смартфон Xiaomi 17 Ultra позволяет использовать приближение 3.2x, 3.7x, 3.9x и 4.2x без потери качества. Даже на 10x детали сохраняются без нейродорисовки, а общая кратность зума переваливает за 100x.

Xiaomi 17 Ultra — примеры фото

Слова словами, а фото на Xiaomi 17 Ultra говорят сами за себя. К основной камере здесь нет никаких вопросов. Все четенько даже при недостатке света. Причем обратите внимание на детализацию. Она здесь заоблачная.

Оптический зум 4.3x за счет крупного сенсора выдает плюс-минус такое же качество картинки, что, в принципе, не удивляет. Но посмотрите, что творит Xiaomi 17 Ultra на зуме 8.6x: такая же детализация без единого намека на нейрообработку.

Ультраширик Xiaomi 17 Ultra, конечно, слабее. И на фоне основной камеры, и на фоне телевика. При этом в сложных условиях он все равно не «темнит», а однозначно превзойти его в качестве сможет лишь ультраширокогольная камера vivo X300 Ultra — там она вообще лучшая среди смартфонов.

Зум на Xiaomi 17 Ultra также показывает себя отлично при записи видео. Благо процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 поддерживает и 8K@30fps, и 4K@120fps. Причем с поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision.

Реальная цена Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra в России за 124 990 ₽. С учетом того, что его предшественник стоил у нас 150K, цена выглядит адекватной. Но все-таки лучше купить Xiaomi 17 Ultra на AliExpress, где прайс на этот камерофон стартует с отметки 88 300 ₽.

Да, дополнительно придется оплатить таможенную пошлину в размере примерно 10K. Но даже так из Xiaomi 17 Ultra получается смартфон до 100 тысяч рублей. Конечно, дорогой. Однако для своей целевой аудитории — это топ.

Кому стоит купить Xiaomi 17 Ultra

Смартфон Xiaomi 17 Ultra не для всех. Его целевая аудитория — мобильные фотографы. То есть те люди, которые не ограничиваются снимками счетчиков электроэнергии и своего ребенка на утреннике в детском саду. Это куда более серьезный смартфон.

Несмотря на впечатляющую цену, Xiaomi 17 Ultra не является лучшим смартфоном 2026 года. Какой-нибудь OnePlus 15, имея под капотом тот же процессор, работает от одного заряда дольше, а стоит при этом на 30 тысяч меньше. Но именно камера Xiaomi 17 Ultra — то, что впечатляет меня, как и тысячи других людей, которые хотят купить камерофон в 2026 году.