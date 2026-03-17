Подробный обзор POCO X8 Pro: если бы Apple занялась выпуском недорогих смартфонов на базе Android

Если честно, я уже давно пользуюсь айфонами и непременно получил «деформацию» вкуса. Это когда не можешь воспринимать никакие смартфоны кроме «яблочных»: то тут что-то не так, то там все странное. Но начинал я свой путь с Android в руках — и, кажется, имею все шансы с ним подружиться снова. По крайней мере, так я думал, только начиная тестировать POCO X8 Pro. А что же я понял после того, как дописал обзор? Читайте дальше и все узнаете.

В общем, распаковку POCO X8 Pro я делал со словами «ух ты, какая прикольная штука» и по мере использования еще не раз столкнулся с «ух ты» и «вау». И это слова пользователя флагманских айфонов и макбуков. Так чем же меня так удивил этот смартфон?

Комплектация смартфона POCO

Что мне нравится в устройствах на базе Android — это комплектация. Тут никакие законы ЕС не работают, так что в коробке вы получаете не только смартфон, но и все то, что нужно для его работы. А иногда даже больше. Сегодня у нас на обзоре как раз такое устройство: комплектация у него чуть шире, чем у большинства других аппаратов.

А именно, в коробке вы найдете:

смартфон

зарядное устройство на 100 Вт

толстый кабель USB-C

фирменный чехол

защитную пленку для экрана

буклетики

Мне известны мемы про то, что владелец Android получает не только устройство с зарядкой, но еще пленку, чехол, путевку на море и загородный дом в придачу — вот такие производители щедрые. Но, шутки шутками, а купить дорогущий телефон за 100 тысяч рублей (привет Apple) и потом еще докупать к нему зарядку (и тебе привет, Samsung) — странная затея. А тут телефон в три раза дешевле, но все в комплекте, да еще и без подвохов: POCO X8 Pro поддерживает очень быструю зарядку, так что блок здесь на все 100 Вт, а не огрызок мощностью 20 Вт «чтобы было». И толстенный кабель в придачу.

Чехол простенький: силиконовый, непрозрачный. Да, это не Pitaka, но и покупать вам его не нужно — он сразу тут. И это классно, ведь телефон еще свежий, и аксессуары на него появляются в продаже не сразу. Тем, кто боится царапин на рамке и островке камер — самое то. А экран здесь уже с завода защищен пленкой, так что можно спокойно ждать, пока защитные стекла появятся в продаже.

Меня удивил лоток для SIM

Вообще забавная штука. Я — прожженный яблоковод, но вскрывал и настраивал этот смарт с каким-то ребяческим восторгом. Представьте: меня восхитил лоток для симки. Не, ну это нормально? А дело вот в чем.

На айфонах как — вставил симку и все. Хочешь вторую? Подключай eSIM. А в POCO X8 Pro я открываю лоток и ожидаю (по старой памяти со времен смартфонов на базе Android 7) увидеть длиннющие салазки под две симкарты, да еще и нишу для microSD. Но что я вижу по факту? Ткнул скрепкой в отверстие — и мне в руки выпал малюсенький лоток под одну SIM-карту нано-формата. А где вторая, обещали же?

После пары секунд кручения и верчения в руках этой детальки выяснил — с другой стороны. Вот это ловко они придумали, конечно, мое почтение. Не забыли подписать, где SIM1, а где SIM2, причем есть указатель, какой стороной правильно вставлять лоток.

Купить POCO X8 Pro на OZON

В общем, много текста ради одного лотка, но мне эта микродеталь показалась важной. Хотя бы потому, что я реально ощутил внимание к мелочам — и это в смартфоне, который позиционируется как недорогой субфлагман. А еще это лоток с фиксацией симки, так что при установке она не вылетает и не заходит вкривь и вкось. На айфонах такой фишки нет: там, чтобы установить симку, нужно сразу позиционировать лоток симкой вверх, чтобы она не выпала. Короче, это уже второй «вау» за сегодня. Едем дальше.

Как изменился дизайн POCO X8 Pro

Открываю коробку, достаю смартфон — в этот момент в комнату заходит супруга с вопросом: «О, это айфон что ли?». В общем, на первый взгляд этот POCO X8 Pro, и правда, очень похож на iPhone 16 Pro, особенно если оба в черном цвете. Наверное, при детальном рассмотрении и изучении разница в материалах будет заметна, но в POCO — металлическая рамка с приятной текстурой.

Я не могу сказать, что телефон прям выделяется уникальным дизайном, но если говорить о нем в разрезе прошлых и позапрошлых поколений тех же POCO X, тогда прогресс заметен. Например, углы телефона стали более скругленными, что уже придает свежести и даже дороговизны устройству. Такой же эффект будет от новой задней панели, которая теперь матовая целиком, а не поделена на две части.

Отдельно хочется отметить тонкие рамки дисплея: они здесь точно такие по толщине, как в iPhone 16 Pro. А последний, между прочим, презентовали именно с упором на эту фишку. Кажется, это уже третий «вау».

Ну и еще один приятный апгрейд: теперь в POCO X8 Pro используется продвинутая OLED-матрица с гибкой подводкой. Что это значит? А то, что в нижней части экрана больше нет так называемой «бороды», а дисплей по всей площади имеет рамки одинаковой толщины. Раньше такое делали только в дорогих флагманах — смотрится это здорово. Особенно если включить жесты и избавиться от классических кнопок управления Android.

А еще в последний момент я обнаружил забавную вещь — оказывается, смартфон поддерживает световые эффекты. То есть, если айфоны умеют подмигивать вспышкой в такт уведомлениями и вызовам, то здесь для этого реализована своя подсветка. Она светодиодная, разноцветная и с регулируемой яркостью.

Всего можно выбрать восемь оттенков, причем для входящих вызовов и уведомлений цвет настраивается индивидуально. Удобно, в общем.

Характеристики POCO X8 Pro

Младший субфлагман (именно так, потому что старший — это POCO F8 Pro, который мы уже вам показывали) получился интересным снаружи, но что же у него внутри? А тут довольно неплохая начинка.

Модель POCO X8 Pro Экран OLED, 6.59″ Разрешение 2756 × 1268 (1.5K) Частота обновления 120 Гц Пиковая яркость до 3500 нит Процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra ОЗУ 8/12 ГБ LPDDR5X Память UFS 4.1 Аккумулятор 6500 мА*ч Зарядка 100 Вт (проводная) Обратная зарядка 27 Вт (по кабелю) Основная камера 50 МП, OIS Ультраширик 8 МП Фронтальная камера 20 МП

Сердцем новинки стал чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Это производительный восьмиядерный процессор с графикой как у дорогих аппаратов — например, она поддерживает трассировку лучей в играх. А еще здесь 12 ГБ оперативки, хотя в базовой версии будет только 8 ГБ. Но и это неплохой показатель, учитывая, что оба варианта снабжаются быстрой памятью стандарта LPDDR5X.

Встроенного хранилища в базе 256 ГБ, а в модели чуть дороже — 512 ГБ. В общем, по памяти есть запас и куда разгуляться.

Единственное, что немного портит впечатление — это USB-C версии 2.0. То есть это удобный современный порт с поддержкой быстрой зарядки, но с ограниченной скоростью передачи данных. Впрочем, если вы не скидываете по кабелю фильмы весом по несколько десятков гигабайт, то это вообще не должно волновать.

Сравниваем производительность POCO X8 Pro

Справедливый вопрос будущего владельца POCO X8 Pro — а что вообще этот смартфон потянет? Фотошоп, игры, нейросети или, может быть, на нем еле вертится собственная же оболочка? По традиции, на этот вопрос отвечают бенчмарки. Я всегда верю двум: Geekbench и AnTuTu. Да, они показывают условные единицы, и это как раз то, что нужно для сравнения своего устройства с другими.

Купить POCO X8 Pro на Aliexpress

В тесте Geekbench 6 процессор Dimensity 8500 Ultra выдал 1700 баллов в режиме тестирования одного ядра и чуть больше 6600 баллов в многопотоке. Если верить аналогичным тестам, такие же цифры по мультиядерному тесту выдает Galaxy S24 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 3. А по мощности одного ядра наш герой находится где-то на уровне Snapdragon 8 Gen 2. Мне кажется, это круто.

Теперь AnTuTu. Запустил тест, посмотрел красивые картинки и графику с трассировкой лучей, удивился, как изменилось все со времен моих HTC Desire S, Google Nexus 5 и Samsung Galaxy S7. После проверки бенчмарк выдал 2 075 119 очков. В вакууме эта цифра мне ни о чем не говорит, поэтому обращаюсь к результатам тестов других устройств. С похожими показателями у нас идут:

POCO F7 Pro (12 ГБ) — 2 193 049 баллов

HONOR 400 Pro (12 ГБ) — 2 188 967 баллов

iQOO Z10 Turbo (12 ГБ) — 2 027 257 баллов

Samsung Galaxy S265 FE (8 ГБ) — 2 011 033 балла

В целом комментировать больше нечего, разве что можно предположить, что версия с 12 ГБ оперативки выбьет в этом тесте чуть больше очков и, возможно, обгонит прошлогодний POCO F7 Pro.

Что с дисплеем POCO X8 Pro

Может быть, волна дефицита еще скажется на качестве смартфонов и их основных компонентов, но у нас в обзоре пока устройство, которого проблемы с памятью не коснулись. По крайней мере производителю не пришлось снижать характеристики и компенсировать себестоимость смартфона удешевлением материалов корпуса или того же дисплея.

Так что OLED-панель здесь здоровская: диагональ почти 6,6 дюйма, а разрешение — 1268 × 2756 пикселей. При такой плотности пикселей (460 PPI) текст и любые детали на фотках выглядят очень резко. Не обделен дисплей и современными фишками флагманов:

тут есть 120 Гц

пиковая яркость аж 3500 нит

частота мерцания подсветки — 3840 Гц

поддерживает Dolby Vision и HDR

Честно говоря, рассказывать о нем особо нечего, потому что у POCO X8 Pro просто классный экран, которым приятно пользоваться. Сенсор реагирует очень точно и быстро, а частота ШИМ здесь реально высокая: даже на минимальной яркости в темноте я не заметил каких-либо мерцаний. А на айфоне, кстати, эти мерцания заметны — причем достаточно сильно. И это напрягает зрение. Может быть, кто-то этого не замечает и радуется, а меня такой уровень ШИМ расстроил, когда я перешел с iPhone 13 Pro Max на iPhone 16 Pro.

Кстати, под экраном в нижней части спрятан сканер отпечатков пальцев. Он оптический, так что при срабатывании подсвечивает область распознавания белым светом на максимальной яркости. И, так как экран реально яркий, то в темноте это прям бьет по глазам. Через пару дней у меня выработалась привычка не смотреть на этот кружочек под пальцем, так что сейчас я этот нюанс вроде и не замечаю. Тем более что к качеству работы самого сканера претензий нет, все работает четко, ему даже пленка не мешает.

Сколько держит батарейку POCO X8 Pro

Из коробки POCO X8 Pro был заряжен примерно на 60% — честно говоря, точно уже и не вспомню. Зато знаю наверняка, что этого мне хватило, чтобы включить новый телефон, установить на него десятки привычных приложений, настроить синхронизацию, залогиниться во всех мессенджерах и даже с полчаса полистать видосики. Заряжать на ночь не стал — специально оставил до утра, посмотреть, как себя поведет аккум на низких значениях. На айфоне обычно после 20% разряд ускоряется.

К утру осталось 20% (а перед сном было 23%), и я снова не стал заряжать. Попользовался смартфоном еще немного — и к 10 часам дня у меня осталось 10%. Дальше я уже не стал мучить аккумулятор низким разрядом (я рассказывал, почему нельзя так делать постоянно) и поставил его на зарядку. До полного бака пришлось ждать 50 минут.

Вот, как шел заряд:

10% — 10:10

50% — 10:30

60% — 10:35

85% — 10:50

100% — 11:00

В общем, с 10% до 100% телефон зарядился меньше чем за час. Быстро? Как по мне — даже очень.

И, кажется, это еще не предел: как только я подключил телефон к зарядке, он предложил мне ускорить ее. Честно говоря, я побоялся «вжарить» по нему со всей силы, так что оставил все как есть. Наверное, сказывается опыт, возрастная деформация и «мышечная память» о нокиевских аккумуляторах, которые нужно было раскачивать после покупки, а потом беречь медленными зарядками и отключением от розетки на ночь.

Автономность мне понравилась. При моем обычном сценарии за весь день ушло примерно 30% заряда. Да, я не самый активный пользователь, в игрушки тоже не играю. Но на айфоне за это же время и при той же активности батарейка у меня улетает на 50% минимум, а может и побольше. Но оно и понятно — тут батарейка на 6500 мА*ч, что даже больше чем у новых iPhone 17 Pro Max.

Купить POCO X8 Pro на OZON

В итоге после всех настроек, активаций и оптимизаций полного заряда батареи мне хватает на два полных рабочих дня. Например: снял утром с зарядки при 100%, а к вечеру следующего дня вернул на зарядку с показателем 15–20%. Круто. У более активных юзеров выйдет около полутора дней. Вывод — мне заряда стабильно хватает на два дня.

Как снимает камера POCO X8 Pro

В отличие от некоторых брендов, POCO пока не занимается бутафорией, так что на задней панели установлено две камеры, и обе реальные. Если вы не знали, то бывает и такое, что на вид камер две или даже три, а по факту меньше. Дополнительный глазок: лишь пластмассовая имитация. Например, как у HONOR Power 2 с двумя настоящими модулями и одной имитацией.

В POCO X8 Pro основная камера снимает в разрешении 50 МП, а ультраширик — 8 МП. Хотелось бы побольше и почетче, но что имеем, то имеем. При хорошем освещении обе камеры отрабатывают хорошо. А основная даже способна на какой-никакой зум, пусть и цифровой.

Но в помещении ультраширокому модулю все же не хватает резкости, а еще светосилы, поэтому фотографии получаются мыльноватыми и немного недоэкспонированными.

Зато с основной камерой все тип-топ и при слабом освещении. В обычном режиме (авто) она снимает в 12 МП, но разрешение можно увеличить до 50 МП. В итоге вес фотки будет чуть больше, зато резкость на уровне.

Ну а если хочется выжать из главного модуля все соки, то стоит переключаться в режим ручной настройки. Здесь уже можно выбрать не только максимально доступное разрешение съемки, но также переключиться в съемку RAW. В таком случае телефон вносит минимум правок «от себя» и от ИИ, оставляя доработку фото на ваш вкус.

Купить POCO X8 Pro на Aliexpress

Мне показалось, что в профи-режиме фото получаются чуть резче и выдают больше сложных оттенков и полутонов. Но на автомате камера тоже работает неплохо и быстро подтыкает нужные настройки. Например, если света недостаточно, активируется ночной режим. Так или иначе все это работает само, а на выходе получаются достойные снимки.

Помимо стандартных функций есть режим Live Photo, Google Объектив (поиск предметов по фото), всякие улучшалки, эффекты. Еще телефон умеет снимать портреты и даже что-то там пытается в макро.

Если нужен портрет, то редактировать размытие фона можно как до съемки, так и после — открыв снимок в галерее.

Качество съемки видео здесь обычное. Поддерживается 4K при 60 кадрах в секунду, оптическая стабилизация присутствует. Работает она как и должна — шагая с телефоном в руках, я снял относительно плавный ролик. Для съемки в условиях низкой освещенности нашел режим «Ночь»: он делает картинку ярче, но переключает фреймрейт на 24 FPS. Видео становится дерганым, зато все видно.

Стоит ли покупать POCO X8 Pro

Я писал обзор не сразу: сначала попользовался телефоном и решил подождать, пока пройдет впечатление от новизны и наступит рутина использования. Знаете, когда ты начинаешь понимать, что экосистема одного производителя тебя съела вместе с потрохами. Заметки, напоминания, контакты, пароли, сайты, фотки и даже расположение значков на рабочем столе — все это приходится как-то сводить в одну кучу и пробрасывать в другую экосистему.

Это трудоемко и не всегда работает так гладко, как хочется. Но я расправился со всеми этими настройками и переносами, потому что мне реально понравился телефон и я захотел оставить его себе в качестве второго рабочего устройства.

Купить POCO X8 Pro на OZON

Например, я понял, что в поездках мне удобнее с этим POCO, нежели с айфоном: он работает не хуже, а батарейку после 350 км трассы с плохим приемом не сжирает наполовину. Да и в остальном он не разочаровал: если надо, сделает фотки, а во время звонков еще и предлагает запись разговора. То, что мне нужно.

Купить POCO X8 Pro на Aliexpress

Из минусов отмечу нюанс в HyperOS. Не саму прошивку, а количество софта в ней. Например, мне не нужен игровой центр, хотя кому-то, наверное, этот инструмент понадобится. То же самое могу сказать про антивирус. Тем не менее все это настраивается, удаляется и отключается так, как нужно владельцу. А сама же система здесь работает классно — все шустро, плавно, чувствуется оптимизация.