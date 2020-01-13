Только не думайте, что мы пытаемся направить вас на ложный путь. Давайте просто попытаемся сравнить iOS с Android и понять, в чём iOS превосходит любимую нами операционную систему от Google. Признаюсь, в Android есть моменты, которые вызывают у меня и моих коллег из androidauthority вопросы. Их мы и обсудим сегодня.



Оптимизация всё еще важна

Начнём с самого простого. iOS действительно работает быстрее и плавнее Android-устройств. Причина кроется, вероятно, в том, что Android разрабатывается сообществом. Это Open Source проект, поэтому это вполне ожидаемо. Сообщество плохо умеет работать с интерфейсами. Хороший тому пример Linux. Установив не так давно Ubuntu и используя её около месяца, я пришёл к выводу, что она требует значительно больше ресурсов компьютера в сравнении с Windows. Кроме того, интерфейс Ubuntu кажется менее плавным и не таким аккуратным, как в Windows. Стоит ли смысл что-либо говорить тогда о Mac OS? Она хоть и подобна Unix-системам, но работает значительно лучше.

В iOS плавность ощущается еще и благодаря высокому показателю отклика экрана — всего 20-40 мс. Такого пока не могут предложить даже игровые Android-телефоны. Разработчикам ASUS пришлось менять ядро Android, чтобы сделать экран более отзывчивым. Кроме того, в iOS более приятные и плавные анимации даже несмотря на частоту обновления экрана 60 Гц.

iOS проста в использовании

С этим сложно не согласиться. Систему легко понять и работать с ней на различных устройствах. Пользователи Android, приобретая телефоны разных производителей, не всегда уверены, что смогут легко привыкнуть к новому интерфейсу. Android сложна и разнообразна, к ней не так легко привыкнуть. Одно то, что на экране пользователь может разбросать иконки приложений, делает систему в руках многих пользователей не очень опрятной. К тому же наличие различных виджетов, которые могут быть рандомно расположены на рабочем столе, тоже не делает Android понятным и удобным.

Частые обновления — плюс iOS

Лишь смартфоны Pixel получают частые обновления. Жаль, что это не касается владельцев смартфонов Samsung, Huawei и так далее. Почему до сих пор долгие обновления норма для рынка — непонятно. Лишь не так давно смартфоны Xiaomi начали получать десятую версию Android, хотя представлена она была полгода назад. В iOS, напротив, обновления прилетают сразу же после презентации на все смартфоны, которые его поддерживают. Конечно, лишь в бета-статусе, но для многих и это не проблема.

Стоимость на вторичном рынке высока

Не секрет, что смартфоны Apple на вторичном рынке меньше теряют в цене. Если Galaxy S8 можно купить за 15-16 тысяч рублей, iPhone X, представленный в том же году, на Avito оценен в 30-35 тысяч рублей. То же касается и других Android-производителей. В настоящее время на вторичном рынке iPhone 7 можно приобрести за 15 тысяч рублей, вряд ли через 1-2 года стоимость iPhone X упадёт до этой отметки.

Apple CarPlay лучше Android Auto

Обладатели автомобилей знают, что CarPlay значительно лучше Android Auto. Автомобильная система Apple удобнее в использовании. Впрочем, добавить тут нечего. Можем дополнительно обсудить этот вопрос в Телеграм.

Читайте также: У Google проблемы с рассылкой обновлений Android для смартфонов Pixel

Какие выводы из всего этого можно сделать? Удивительно, но Android не так уж и плох в сравнении со своим основным конкурентом, ведь минусов у него оказалось совсем мало. Что же касается плюсов, то они, можно сказать, безграничны, ведь Google даёт полную свободу разработчикам. Android — это Open Source проект, и в хороших руках из него можно слепить что-то по-настоящему крутое. Вопрос лишь в том, кто этим займётся. Например, производители игровых смартфонов адаптируют ядра для меньшего отклика, предлагают какие-либо программные особенности, адаптированные под улучшенный игровой опыт. В случае с iPhone пользователи ограничены воображением и желаниями одной компании, которые не всегда могут быть узконаправленными. Apple в попытках угодить всем может не зацикливаться на многих моментах, и это делает невозможным придание продуктам купертиновцев той гибкости, которая свойственна Android-устройствам.