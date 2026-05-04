Apple впервые за долгое время упомянула «ценообразование на продукцию» как инструмент борьбы с растущими расходами, которые возникли из-за кризиса памяти и накопителей. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют подорожание всей линейки iPhone 18 минимум на $100 (примерно 7 500 рублей). Но главное — Samsung уже повысила цены на десятки устройств, и это только начало общеотраслевого тренда, который затронет всех покупателей Android-смартфонов и планшетов.

Насколько подорожает iPhone 18

В последнем квартальном отчёте 10-Q Apple впервые указала «ценообразование на продукцию» в качестве стратегического инструмента для компенсации роста стоимости. Обычно Apple не делает таких заявлений заранее, поэтому аналитики Уолл-стрит обратили на это внимание. Morgan Stanley спрогнозировал повышение цен на всю линейку iPhone 18 минимум на $100 (примерно 7 500 рублей) при сохранении тех же объемов памяти. То есть покупатель получит ту же конфигурацию, но дороже. По оценкам аналитиков, цель повышения — не защита маржи как таковой, а сохранение абсолютной прибыли в период, когда руководство компанией перешло к новому генеральному директору Джону Тернусу.

Впрочем, есть и альтернативные прогнозы. Два независимых аналитика (Минг-Чи Куо и Джефф Пу из GF Securities) считают, что базовые цены на iPhone 18 Pro и Pro Max останутся прежними, а подорожают только модели с увеличенным объемом памяти (512 ГБ и 1 ТБ). Точного ответа пока нет: конкретные цены Apple объявит только в сентябре.

Подорожание смартфонов Samsung в 2026 году

Пока Apple только намекает, Samsung действовала молча. В апреле 2026 года компания повысила цены на 11 устройств в США: смартфоны и почти весь модельный ряд планшетов.

Вот что подорожало:

Galaxy Z Flip 7 (512 ГБ) — с $1 220 до $1 300

Galaxy Z Fold 7 (1 ТБ) — до $2 500 (было $2 420)

Galaxy S25 Edge — плюс $80

Galaxy S25 FE — плюс $40

Galaxy Tab S11 (базовая версия) — с $800 до $900

Galaxy Tab S11 Ultra (1 ТБ) — с $1 620 до $1 900 (плюс $280)

Практически все остальные планшеты Galaxy Tab, включая бюджетные линейки

При этом компания Samsung не тронула Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Эти модели уже вышли с повышенными ценами относительно предшественников. Стратегия Samsung заметна: базовые версии устройств стараются не трогать, а накидывают на старшие конфигурации с большим объемом памяти и хранилища. Это расчет на то, что покупатели премиальных версий менее чувствительны к цене.

Причина подорожания смартфонов в 2026 году

За всеми повышениями стоит одна причина: кризис на рынке памяти. Компании, развивающие ИИ-инфраструктуру (Google, Microsoft, Amazon), скупают все доступные чипы памяти для своих дата-центров. Три крупнейших производителя памяти (Samsung, SK Hynix и Micron) перенаправляют производственные мощности на выпуск высокомаржинальной памяти HBM для ИИ-серверов.

Масштаб проблемы хорошо показывают цифры. По данным TrendForce, контрактные цены на обычную память DRAM во втором квартале 2026 года выросли на 58–63% за квартал, а на NAND Flash — на 70–75%. По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года рост цен на память достигал 80–90% квартал к кварталу. SK Hynix прогнозирует, что дефицит памяти продлится до конца 2027 года. Новые заводы, которые могли бы нарастить производство, строятся годами, и быстрого решения нет.

Что повышение цен на iPhone 18 значит для покупателей Android

Повышение цен Samsung — не разовая акция. Это начало нового ценового цикла, который затронет всех производителей Android-устройств (так, дорожают и китайские смартфоны). По данным IDC, тенденция последних лет, когда флагманские функции спускались в доступные модели, разворачивается вспять: бюджетные смартфоны могут вернуться к 4 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ.

Motorola уже подняла цены на бюджетные модели: Moto G 2026 подорожал примерно на 50% (до $300), а Moto G Power стоит $400 вместо первоначальных $299. Повышение затрагивает не только флагманы, но и массовый сегмент. Для тех, кто выбирает между Apple и Samsung, ситуация парадоксальна. Если Apple удержит базовые цены iPhone 18 Pro на уровне $1 099, а Samsung продолжит поднимать цены на свои флагманы, разрыв между ними сократится. Некоторые аналитики считают, что именно такой сценарий Apple и планирует.

Стоит ли покупать новый смартфон в 2026 году

Повышения, которые Samsung уже сделала, могут стать базовой линией для следующих поколений устройств: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy S27. Обычно в таких ситуациях имеет смысл подождать скидки, но условия сейчас далеки от нормальных.

Если вы планировали покупку планшета Galaxy Tab или складного смартфона, текущие цены — скорее всего, минимум на ближайший год. Тем, кто рассматривает базовые модели смартфонов, повезло чуть больше: Samsung старается не поднимать стартовую цену массовых моделей, перекладывая рост на старшие конфигурации. Главный вывод: эпоха стабильных цен на смартфоны и планшеты заканчивается. Ни Apple, ни Samsung не в состоянии бесконечно поглощать рост стоимости компонентов, и покупателям стоит учитывать это при планировании следующей покупки.