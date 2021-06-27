Можно ли пользоваться старыми смартфонами в 2021

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Иван Кузнецов 0

Как долго вы пользуетесь своими смартфонами? Я, как правило, не дольше двух лет. На мой взгляд, за это время отрасль меняется довольно ощутимо, и уже можно думать о том, чтобы обзавестись чем-нибудь более продвинутым с технической точки зрения. Это хорошо видно даже по дизайну смартфонов. Если ещё два года назад в ходу были аппараты с каплевидной выемкой под камеру, то сегодня таких практически не найти. Теперь всё больше аппаратов с островным вырезом, который размещают либо посередине, либо сбоку. Но для некоторых такие мелочи не являются поводом для обновления, и они продолжают пользоваться смартфонами почти десятилетней давности.

Mi2

Xiaomi Mi2 по-прежнему пользуются популярностью

Основатель Xiaomi рассказал о небывалой популярности старой модели

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что фанаты бренда по-прежнему пользуются смартфонами, которые вышли в 2012 и 2013 годах. Речь идёт о Xiaomi Mi2 и Mi2S, которые были бестселлерами своего времени.

Как разогнать старый телефон

Mi2s

Аудитория Mi2 и Mi2S составляет около 200 тысяч человек

Так вот сегодня их совокупная аудитория составляет порядка 200 тысяч пользователей. Это довольно много, если учесть, что в этом году аппаратам исполняется по 8 и 9 лет соответственно.

Откуда у пользователей такая любовь к старым смартфонам Xiaomi, объяснить довольно сложно. Но, скорее всего, всё дело в обилии кастомных прошивок для Mi2 и Mi2S.

Несмотря на то что официально их поддержка прекратилась в 2014 и 2015 годах соответственно, разработчики-энтузиасты неоднократно выпускали для них прошивки, построенные на базе более новых версий Android. Это и продлило им жизнь и повысило быстродействие.

Xiaomi придумала, как защитить свои смартфоны от кражи

Отдельное спасибо пользователи Xiaomi Mi2 и Mi2S должны сказать разработчикам прошивки CyanogenMod, которая потом превратилась в LineageOS. Благодаря им смартфоны обновлялись вплоть до Android 9.

Так что все приложения, которые доступны на сегодняшний день, были доступны и их владельцам. Поэтому те, кому был неважен большой дисплей, продолжали пользоваться «старичками».

Кому подойдёт старый смартфон

OnePlus One

OnePlus One тоже в ходу, но не в таком, как Mi2

Впрочем, совершенно необязательно, что Mi2 и Mi2S пользуются только гики, которые в состоянии прошить старый смартфон. Высоко вероятно, что изрядная часть аудитории этих аппаратов – это дети и пожилые люди, которым гаджеты достались от родственников.

В конце концов, такой смартфон и потерять не жалко, и все необходимые ребёнку задачи он выполняет, обеспечивая его связью с родителями по голосовой связи и по WhatsApp.

Однако Mi2 и Mi2s – не единственные старые смартфоны, которые пользуются популярностью. Недавно генеральный директор OnePlus Пит Лау рассказал, что OnePlus One – дебютный смартфон бренда – по-прежнему в ходу у фанатов. Правда, там аудитория оказалась сильно уже, чем у Xiaomi.

Как Xiaomi убивает свои смартфоны

Первым «ванплюсом» сегодня пользуются лишь около 300-500 человек. Точная цифра неизвестна, поскольку многие пользователи перепрошивают свои устройства, что до неузнаваемости изменяет их идентификационную информацию.

Как бы там ни было, всё это указывает на то, что пользователи сохраняют любовь к старым устройствам. Они ценят их за ламповость, внешнюю индивидуальность по сравнению с современными аппаратами и отсутствие многих современных особенностей, которые делают нынешние смартфоны не такими привлекательными в их глазах, как старые.

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