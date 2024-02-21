Наконец-то OnePlus выпустила крутой смартфон дешевле 20 тысяч! У него мощный звук и новый процессор Dimensity 6020

OnePlus — известный производитель смартфонов, однако его устройства долгое время были популярны только в узких кругах. Дело в том, что компания сосредотачивала свои усилия на выпуске флагманских моделей, и лишь пару лет назад крен повернулся в обратную сторону. В 2024 году вы без труда можете купить недорогой, но хороший смартфон, ведь 21 февраля в продажу поступает горячая новинка OnePlus Nord N30 SE 5G по вполне демократичной цене.

Недорогой смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G

Флагман OnePlus 12 стоит $799 (~ 74 000 ₽), а купить OnePlus Nord N30 SE 5G можно всего за 16883 ₽. Именно столько за новый смартфон просят на AliExpress и Ozon, где 21 февраля появился этот недорогой аппарат.

OnePlus Nord N30 SE 5G на Ozon

OnePlus Nord N30 SE 5G на AliExpress

Важно заметить, что предложение действительно в рамках распродажи OnePlus, и она отнюдь не бесконечна. Цену обещают поднять уже 27 февраля, поэтому желающим приобрести OnePlus Nord N30 SE 5G стоит поторопиться. А вот стоит ли покупать новый смартфон — сейчас разберемся.

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Смартфон с хорошим звуком

Телефон OnePlus Nord N30 SE 5G обладает очень хорошим звуком. Хотя эта модель далека от флагманского сегмента, ее оснастили стереодинамиками. Песни звучат объемно, а перемещение соперников в играх-стрелялках слышно просто отлично.

Кроме того, OnePlus Nord N30 SE 5G — телефон с громкими динамиками. В настройках оболочки OxygenOS 13.1 есть опция, позволяющая выставить громкость на 300% вместо стандартных 100%, как на других Android-устройствах. Причем столь высокая мощность доступна на уровне системы, то есть работает во всех приложениях, а не только в плеере.

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Характеристики OnePlus Nord N30 SE 5G

Мощные динамики — это хорошо, но все-таки звук не является главной характеристикой смартфона. Куда более важную роль при повседневном использовании играют экран, камера и аккумулятор.

Характеристики OnePlus Nord N30 SE 5G Экран 6,72 дюйма, IPS (2400х1080), 60 Гц Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Dimensity 6020 Память 4/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт

Купить OnePlus на Ozon

Купить OnePlus на AliExpress

Экран OnePlus Nord N30 SE 5G не отличается повышенной частотой обновления, зато у него довольно высокий уровень яркости для IPS-матрицы. Плюс такой дисплей не напрягает глаза из-за отсутствия ШИМ.

Основная камера смартфона имеет разрешение 50 МП, но за счет искусственного интеллекта умеет делать фото на 108 МП, значительно повышая детализацию изображения. Самый раз, если нужно сделать снимок для дальнейшего кропа.

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Аккумулятор на 5000 мАч спокойно держит заряд в течение полутора дней, если не нагружать OnePlus Nord N30 SE 5G играми, а 33-ваттный адаптер питания за полчаса восстанавливает энергию смартфона на 51%. Но главный интерес в этой модели представляет новый процессор Dimensity 6020.

Новый процессор Dimensity 6020

OnePlus Nord N30 SE 5G — один из первых смартфонов на процессоре Dimensity 6020. Эта однокристальная система является 5G-альтернативой известного чипсета Helio G99 и набирает более 400 тысяч баллов в AnTuTu, обеспечивая достаточный уровень производительности даже для гейминга на средних настройках графики. Особенно впечатляюще Dimensity 6020 смотрится на фоне Helio G35, который стоял в предшественнике OnePlus Nord N20 SE.

Только вдумайтесь: между релизом двух смартфонов 1 год разницы, а производительность OnePlus Nord N30 SE 5G выросла почти в 3 раза! И это не пустые слова, а факт, подтвержденный цифрами процессора Dimensity 6020 в бенчмарках и внедрением намного более быстрого накопителя стандарта UFS 2.2, обеспечивающего мгновенный запуск приложений.

OnePlus Nord N30 SE 5G на Ozon

OnePlus Nord N30 SE 5G на AliExpress

OnePlus Nord N30 SE 5G нельзя назвать идеальным смартфоном. При желании можно критически отнестись к экрану с частотой обновления 60 Гц, а также выразить негодование из-за отсутствия сверхширокоугольного объектива камеры. Но в связи с тем, что разница между 60 Гц и 120 Гц заметна только на контрасте, а сверхширик люди, как правило, используют по праздникам, придираться глупо. Ведь смартфон стоит меньше 20 тысяч рублей, предлагая классные фишки вроде увеличения разрешения фото через ИИ и 300-процентного уровня громкости, чем не в состоянии похвастать конкуренты.