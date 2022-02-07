Не работают функции Google Фото на Pixel 6? Попробуйте еще раз

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Артем Сутягин 0

На этой неделе появились сообщения о том, что некоторые смартфоны столкнулись с проблемой. На Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro неизвестная ошибка не позволяла пользователям обращаться к функции Magic Eraser. На сегодняшний день, как сообщается, проблема уже устранена, но то, что она возникла, не является нормой. Поэтому надо бы разобраться и понять, почему так получилось. Собственно, Google это и сделала. А заодно не только исправила ошибку, но и рассказала, из-за чего это произошло. Давайте посмотрим, в чем же было дело.

Pixel

Pixel 6 продолжает выдавать ошибки, но пока не самые серьезные.

Проблемы с Google Pixel 6

Недавно пользователи обратились в Twitter и Reddit, чтобы сообщить о новой ошибке, которая приводила к сбою приложения Google Фото всякий раз, когда они пытались использовать функцию волшебного ластика. Такая проблема была не всегда, и в течение долгого времени до этого все работало нормально, но все когда-то ломается.

В данном случае причиной поломки стало недавнее обновление приложения ”Фото”. Google не стала откладывать дело в долгий ящик и быстро принялась решать проблему. В результате ее специалисты выпустили еще одно обновление для того, чтобы устранить эту проблему.

В сообщении в официальной учетной записи Google на Reddit компания поделилась своим мнением по этому поводу.

Спасибо за ваше терпение и отчеты об ошибках. С сегодняшнего дня мы выпускаем исправление, поэтому обновите Google Фото до последней версии (5.76.0.426251772 или выше) в Google Play. — сказано в заявлении.

Функция ластика в Google Pixel

Напомню, Magic Eraser — одна из ключевых функций устройств Pixel 6. О ней много говорили на презентации и после нее. Ключевой ее особенностью является возможность машинного обучения нового процессора Tensor от Google. Благодаря этому пользователи могут удалять нежелательные объекты со своих фотографий. Это может быть птица, которая влетела в кадр, грязь на земле, повреждения на стенах или даже люди, которых просто не должно быть на этом фото. Что-то подобное есть в некоторых графических редакторах, но именно возможности нового процессора в сочетании с алгоритмами Google вывели этот процесс на смартфонах на новый уровень.

Pixel

Выход этого телефона ознаменовал новую эру для Google.

Теперь пользователи Google Pixel 6 могут не переживать по этому поводу благодаря выпущенному обновлению. Оно решит проблему на устройствах, на которых возникла такая ошибка.

Ошибки нового Пикселя

Это не первая ошибка, которая возникла на смартфонах Google Pixel с момента выхода шестой серии. На фоне этого многие полагают, что компания просто не заботится о доработке и оптимизации перед выпуском своих обновлений. То, насколько быстро устранили проблему и выпустили ”заплатку”, может косвенно свидетельствовать о том, что Google действительно торопится. Учитывая, что мы имеем дело с полностью новым телефоном, спешить не стоит, но внимание компании и скорость реагирования все равно радуют. Значит, ей, как говорится, не все равно.

Pixel

Многие хотят купить этот телефон, но получается пока не у всех.

Хорошо ли продаются ли телефоны Google

Ранее мы уже говорили о продажах Google Pixel. Несмотря на то, что во всех новостях сообщают о различных ошибках и проблемах, серия Pixel 6 по-прежнему остается самым популярным устройством Pixel. Даже генеральный директор Google Сундар Пичаи во время оглашений результатов за первый финансовый квартал 2022 года объявил, что серия Pixel 6 установила ”рекорд ежеквартальных продаж за всю историю”.

Это говорит о том, что пользователи не переживают из-за мелких трудностей и готовы покупать новый Pixel, который до этого не был таким крутым, как сейчас. Об этом в том числе говорят трудности, с которыми до сих пор можно столкнуться при покупке, и количество перекупщиков, завышающих цену иногда на 50% и более. Раз даже за такие деньги люди готовы купить новый телефон, значит, в нем действительно что-то есть.

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