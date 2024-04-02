OnePlus сделала топовый смартфон до 30000 рублей. После него POCO X6 Pro уже не кажется таким крутым

В конце прошлого месяца, когда на AliExpress проходила очередная распродажа, я рассказывал о смартфоне OnePlus Nord CE3, который на тот момент казался лучшим предложением в категории до 25 тысяч рублей. И с этим было сложно спорить, ведь за относительно небольшую сумму нам предложили внушительный объем памяти, основную камеру флагманского уровня и редкий процессор Snapdragon 782G. Но, не прошло и недели, как OnePlus решила выпустить следующую версию своего хита — смартфон OnePlus Nоrd CE4. Уже сейчас ясно, что обновление получилось весьма удачным, и эта модель в отдельных аспектах выглядит даже интереснее нашумевшего POCO X6 Pro от Xiaomi.

Характеристики OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 получил сразу несколько интересных особенностей, отличающих его от других смартфонов до 30000 рублей. Но давайте посмотрим на характеристики, чтобы понимать, с устройством какого уровня мы имеем дело.

Характеристики OnePlus Nord CE4 Экран 6.7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 3 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 100 Вт

В сравнении OnePlus Nord CE3 и OnePlus Nord CE4 новая модель выделяется увеличенным до 5500 мАч аккумулятором, разделенным на два сегмента ради поддержки 100-ваттной мощности зарядного устройства (от 0 до 100% за 30 минут).

При этом в качестве основной камеры телефон OnePlus Nord CE4 использует свежий сенсор Sony LYT600, который дополняет сверхширокоугольный модуль на 8 МП без каких-либо заглушек. Что интересно: цифровое приближение камеры имеет кратность 20x, в то время как у большинства других моделей без телевика и перископа — всего 10x. Это во многом является заслугой искусственного интеллекта. За работу с ним в OnePlus Nord CE4 отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 3.

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Смартфон на Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 — относительно новый чип, представленный в конце 2023 года. Процессор, сделанный на заводе TSMC при соблюдении актуальной технормы 4 нм, является намного более производительным решением в сравнении со Snapdragon 782G, который использовался в OnePlus Nord CE3.

На фоне Snapdragon 7 Gen 1, чьим прямым наследником является Snapdragon 7 Gen 3, новый процессор демонстрирует 50-процентный прирост графической производительности, что особенно важно в играх и при выполнении задач, связанных с обработкой фото и видео.

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В то же время на 60% выросла производительность нейронного сопроцессора. Это позволило реализовать упомянутый ранее 20-кратный цифровой зум камеры, а также интегрировать целый ряд функций искусственного интеллекта в фирменную оболочку OxygenOS 14.0 на базе Android 14, включая вырезание объектов на фото и автоматическое цензурирование конфиденциальных данных на скриншотах. Так что железо более чем современное.

Цена OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 начнет продаваться в Индии 4 апреля, где за новинку в зависимости от версии памяти попросят:

8/128 ГБ — 24 999 ₹ (~ 27 700 ₽);

— 24 999 ₹ (~ 27 700 ₽); 8/256 ГБ — 26 999 ₹ (~ 29 900 ₽).

С учетом возможности расширения внутреннего накопителя за счет MicroSD-карты, а также в условиях солидной мощности процессора Snapdragon 7 Gen 3 и увеличенной емкости аккумулятора OnePlus Nord CE4 представляется одним из лучших смартфонов до 30 тысяч рублей, который совсем скоро должен появиться на глобальном рынке. Однако в этой ценовой категории уже несколько месяцев правит POCO X6 Pro. Сможет ли его потеснить новый OnePlus?

Какой смартфон до 30000 рублей лучше

Главная фишка POCO X6 Pro, который является самым привлекательным смартфоном 2024 года до 30000 рублей, — процессор Dimensity 8300-Ultra, набирающий в AnTuTu свыше 1.4 млн баллов. Он заметно производительнее используемого в новом OnePlus Nord CE4 чипсета Snapdragon 7 Gen 3, но есть важное замечание.

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Во многих играх процессоры MediaTek ведут себя нестабильно, поскольку их разработчики неохотно оптимизируют свои творения под тайваньские чипы МТК. Поэтому, в частности, ресурсоемкая CarX Street на POCO X6 Pro выдает 10-15 fps, и почти все преимущество высокой мощности Dimensity 8300-Ultra сливается в унитаз.

Вынося за скобки POCO X6 Pro, можно констатировать, что производительность OnePlus Nord CE4 выше, чем у любого другого телефона до 30000 рублей на глобальном рынке. А если вспомнить об увеличенном аккумуляторе и сверхбыстрой зарядке, то и зверь POCO со своими компромиссами в области камеры начинает смотреться не так привлекательно. Согласны?