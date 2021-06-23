Они среди нас: Угадайте, какие смартфоны подделывают чаще всего?

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Иван Кузнецов 0

Я хорошо помню, как ещё лет, наверное, 10 назад, были распространены китайские айфоны с ТВ-антенной, двумя или тремя сим-картами и иногда даже со съёмной батареей. Отличить их от оригинала было проще простого – достаточно было просто включить экран, и всё становилось понятно. Скрыть Android, переделанный под iOS, тормоза и кривой перевод было невозможно. С тех пор уже много воды утекло и подделывать iPhone стало совсем немодно. Другое дело, что теперь стали подделывать другие смартфоны.

Подделки

Смартфоны по-прежнему подделывают, причём не только iPhone

Как я покупаю товары с Aliexpress — делюсь опытом

Аналитики CNBeta изучили рынок и пришли к выводу, что подделка смартфонов по-прежнему актуальна среди китайских производителей. Правда, во-первых, этим занимаются не именитые бренды, а полуподвальные заведения, а, во-вторых, подделывают они не iPhone, а в основном Android-смартфоны.

Самые подделываемые смартфоны

Фейк

Вот так выглядит страница фейкового Galaxy S21 на АлиЭкспресс

Наибольшей популярностью у производителей клонов пользуются смартфоны Samsung. Они занимают до 34% всего рынка подделок. Второе место занимает Apple. На её долю приходится почти втрое меньше – 13%. А на третьей строчке рейтинга расположились поддельные аппараты Huawei, которые занимают 8%.

Есть мнение, что поддельные смартфоны – это какой-то местечковый рынок, влияние которого не выходит за пределы Китая. Однако это не совсем так. На том же АлиЭкспресс продаётся цела куча подделок на любой вкус. Несмотря на то что площадка пытается бороться с продавцами фейков, ей не всегда это удаётся.

Что купить на AliExpress для телефона. Только самое нужное

Если вы откроете сайт AliExpress и забьёте в поисковой строке Galaxy S21, то, пролистав всего 2 строчки, увидите с десяток-другой поддельных флагманов Samsung. Их продавцы даже не стесняются использовать оригинальное название, как, например, вот тут. Но хуже всего, что площадка сама продвигает такие объявления.

Неподготовленному пользователю разобраться в том, где подделка, а где нет, может быть не так-то просто. Как правило, на страницах поддельных товаров, указываются те же самые характеристики, что у оригинальных устройств (вот вам пример). В лучшем случае вы увидите там не совсем реалистичные рендеры – от них и отталкивайтесь.

Как отличить поддельный смартфон от оригинала

Фото

Это реальные фото поддельного Galaxy S21

В реальности подделки, выдаваемые за оригинальные смартфоны Samsung, выглядят совсем иначе. В этом можно убедиться, почитав отзывы. Как ни странно, многие из этих товаров имеют довольно высокие продажи и немало откликов с описанием их технических и функциональных особенностей. Обязательно почитайте их, если увидите смартфон с неестественно низкой ценой и привлекательной внешностью.

Иронично, однако, что отрицательных отзывов о подделках почти нет. То ли АлиЭкспресс выступает заодно с их продавцами и подчищает весь негатив, то ли покупатели реально отдают себе отчёт в том, что именно они покупают, а потому не предъявляют к приобретённым устройствам особых претензий. Всё-таки 6-9 тысяч – не такие уж большие деньги.

Лучшие смартфоны с AliExpress в 2021 году

Тем более, что вы за них получите. Вопреки описанию, предлагаемые устройства не имеют ни 16 ГБ оперативной памяти, ни 108-мегапиксельных камер, ни 100-ваттной зарядки. Поэтому не ведитесь, а обратите своё внимание на что-нибудь другое, поскольку вариантов этого другого — масса.

Если вы ищете дешёвый смартфон на Android, то зачем вообще покупать подделку? Тем более что в продаже есть вполне себе недорогие аппараты плюс-минус за те же деньги. Например, если вам нужен смартфон дешевле 10 тысяч рублей, я бы порекомендовал взять OnePlus Nord N100. Он стоит всего 9к, но предлагает много всего интересного.

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