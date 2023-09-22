Почему красивых телефонов так мало? Объясняю на примере Infinx Zero 30 5G

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Артем Сутягин

Вы заметили, что производители смартфонов ведут себя как-то странно? Топовые бренды с большой историей делают устройства в целом одинаковыми. Даже если это красивый дизайн, в нем все равно мало что меняется от поколения к поколению. На фоне отсутствия серьезных инноваций их презентации хоть и являются долгожданными, но смотрятся очень скучно и от этого вызывают еще больше разочарования. Дешевые устройства не идут дальше простого копирования удачного дизайна, который был хорошо принят нами. И только единицы пытаются что-то поменять. В качестве примера можно привести Huawei с ее необычным задником во флагманской серии P60 Pro и представленный на этой неделе Infinix Zero 30 5G.

Почему красивых телефонов так мало? Объясняю на примере Infinx Zero 30 5G. С красивыми смартфонами сейчас все сложно. Может Infinix сможет? Фото.

С красивыми смартфонами сейчас все сложно. Может Infinix сможет?

Почему все телефоны одинаковые

Когда мы говорим о дорогих смартфонах, можно заметить, что изменения в дизайне если и есть, то они незначительны. Я даже не говорю про iPhone, который не меняется годами. Тот же Samsung, хоть и получил небольшие изменения, все равно в целом очень похож на тот смартфон, который мы видим уже несколько лет. Компания старается идти по пути именитых автопроизводителей. Например, когда мы видим БМВ, мы, даже не видя бело-голубой логотип, сразу понимаем, кто сделал эту машину. Примерно так и пытается поступать корейская компания.

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Это относится не только к ней, ведь у всех флагманов есть фирменный стиль. Наверное, кроме уже упомянутой Huawei, которая в каждом поколении предлагает что-то новое и часто принципиально отличное от показанного годом ранее.

Почему все телефоны одинаковые. Смотришь на него и понимаешь, что это Samsung. Скучно! Фото.

Смотришь на него и понимаешь, что это Samsung. Скучно!

То есть дизайнеры скованы фирменным стилем, в котором должна быть очень ярко выраженная преемственность. Поэтому мы и не видим почти никаких изменений. Но почему такими одинаковыми являются дешевые смартфоны?

Как выглядят дешевые смартфоны

Тут тоже все просто. У них нет времени на то, чтобы экспериментировать со стилем. Они просто должны выпускаться, выпускаться быстро и нравиться людям. Именно поэтому многие из них просто делают то, что когда-то хорошо получилось. Вспомните, сколько смартфонов с тем самым дизайном, когда на задней стенке есть два больших круглых модуля камеры.

Как выглядят дешевые смартфоны. Все знают эти два кругляшка. Но тут хоть задняя стенка интересная. Обычно до этого не доходит. Фото.

Все знают эти два кругляшка. Но тут хоть задняя стенка интересная. Обычно до этого не доходит.

Что нового в Infinix Zero 30 5G

Но есть средние по подходу производители. Они стараются сделать что-то узнаваемое, не боятся экспериментировать с дизайном и даже аккуратно, но пытаются навязывать свое видение того, как должен выглядеть смартфон. Примером является представленный 20 сентября Infinix 30 5G. Он предлагает не самый стандартный модуль камеры, а ведь именно он, по большому счету, отличает все смартфоны друг от друга.

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Это прямоугольная накладка с большими стекляшками камер, которая угловато выпирает из корпуса. Признаюсь честно, когда смартфоны этого бренда только начали появляться, мое отношение к ним было довольно холодным, но постепенно я оттаивал, а после презентации новинок я начал его по-настоящему уважать.

Что нового в Infinix Zero 30 5G. Форма и сочетание цветов в этом случае смотрятся хорошо. Фото.

Форма и сочетание цветов в этом случае смотрятся хорошо.

При этом смартфон нельзя назвать дорогим по современным меркам. Его уже можно купить в России по цене 36 990 рублей, а на старте продаж цена будет еще ниже и составит всего 32 990 рублей.

”Ты с ума сошел? 36 000 — недорогой для него”, — скажете вы. Отчасти вы будете правы, ведь есть немало хороших устройств, которые стоят даже дешевле. Но по нынешним ценам это все равно довольно-таки недорого. Тем более, что гаджет, кроме дизайна, предлагает и хорошие характеристики.

Что нового в Infinix Zero 30 5G. Сейчас цена сильно поменялись, и относительно флагманов 36 000 рублей – это совсем недорого. Фото.

Сейчас цена сильно поменялись, и относительно флагманов 36 000 рублей – это совсем недорого.

Характеристики Infinix Zero 30 5G

Основная камера Zero 30 5G получила разрешение 108 Мп, сенсор 1/1,67 дюйма и стеклянный объектив, улавливающий на 10% больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов. То есть он хорошо подходит для сложных условий освещения. Помимо этого, камера использует технологии оптической и электронной стабилизации, что тоже хорошо сказывается на съемке в ночное время, делая несколько стопов экспозиции. Сверхширик дает угол обзора в 120 градусов при разрешении 13 Мп. Многие смартфоны предлагают более ”узкие” объективы.

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Фронталка делает снимки с разрешением до 50 Мп и может снимать видео в 4К при 60 кадрах в секунду. Может это и перебор, но многим пригодится. А заодно это говорит о большой производительности, ведь обработать такой поток может не каждый смартфон.

Характеристики Infinix Zero 30 5G. Как минимум, этот телефон красивый. Фото.

Как минимум, этот телефон красивый.

При этом ”на бумаге” внутри установлен не самый мощный, хотя и неплохой процессор MediaTek Dimensity 8020 с 12 ГБ расширяемой до 21 ГБ оперативки. К этому прилагается экран AMOLED с частотой обновления 144 Гц, стопроцентным охватом палитры DCI-P3 и яркостью 950 нит. А звук выводится через стереодинамики с поддержкой DTS.

Все это показывает, как производители делятся на два лагеря: тех, кто боится что-то менять, и тех, кто экспериментирует, стараясь занять рынок. И даже не важно, получается у них это или нет, но они создают конкуренцию, заставляя остальных шевелиться, и привносят какие-то элементы дизайна, которых раньше не было.

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