Почему красивых телефонов так мало? Объясняю на примере Infinx Zero 30 5G

Вы заметили, что производители смартфонов ведут себя как-то странно? Топовые бренды с большой историей делают устройства в целом одинаковыми. Даже если это красивый дизайн, в нем все равно мало что меняется от поколения к поколению. На фоне отсутствия серьезных инноваций их презентации хоть и являются долгожданными, но смотрятся очень скучно и от этого вызывают еще больше разочарования. Дешевые устройства не идут дальше простого копирования удачного дизайна, который был хорошо принят нами. И только единицы пытаются что-то поменять. В качестве примера можно привести Huawei с ее необычным задником во флагманской серии P60 Pro и представленный на этой неделе Infinix Zero 30 5G.

Почему все телефоны одинаковые

Когда мы говорим о дорогих смартфонах, можно заметить, что изменения в дизайне если и есть, то они незначительны. Я даже не говорю про iPhone, который не меняется годами. Тот же Samsung, хоть и получил небольшие изменения, все равно в целом очень похож на тот смартфон, который мы видим уже несколько лет. Компания старается идти по пути именитых автопроизводителей. Например, когда мы видим БМВ, мы, даже не видя бело-голубой логотип, сразу понимаем, кто сделал эту машину. Примерно так и пытается поступать корейская компания.

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Это относится не только к ней, ведь у всех флагманов есть фирменный стиль. Наверное, кроме уже упомянутой Huawei, которая в каждом поколении предлагает что-то новое и часто принципиально отличное от показанного годом ранее.

То есть дизайнеры скованы фирменным стилем, в котором должна быть очень ярко выраженная преемственность. Поэтому мы и не видим почти никаких изменений. Но почему такими одинаковыми являются дешевые смартфоны?

Как выглядят дешевые смартфоны

Тут тоже все просто. У них нет времени на то, чтобы экспериментировать со стилем. Они просто должны выпускаться, выпускаться быстро и нравиться людям. Именно поэтому многие из них просто делают то, что когда-то хорошо получилось. Вспомните, сколько смартфонов с тем самым дизайном, когда на задней стенке есть два больших круглых модуля камеры.

Что нового в Infinix Zero 30 5G

Но есть средние по подходу производители. Они стараются сделать что-то узнаваемое, не боятся экспериментировать с дизайном и даже аккуратно, но пытаются навязывать свое видение того, как должен выглядеть смартфон. Примером является представленный 20 сентября Infinix 30 5G. Он предлагает не самый стандартный модуль камеры, а ведь именно он, по большому счету, отличает все смартфоны друг от друга.

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Это прямоугольная накладка с большими стекляшками камер, которая угловато выпирает из корпуса. Признаюсь честно, когда смартфоны этого бренда только начали появляться, мое отношение к ним было довольно холодным, но постепенно я оттаивал, а после презентации новинок я начал его по-настоящему уважать.

При этом смартфон нельзя назвать дорогим по современным меркам. Его уже можно купить в России по цене 36 990 рублей, а на старте продаж цена будет еще ниже и составит всего 32 990 рублей.

”Ты с ума сошел? 36 000 — недорогой для него”, — скажете вы. Отчасти вы будете правы, ведь есть немало хороших устройств, которые стоят даже дешевле. Но по нынешним ценам это все равно довольно-таки недорого. Тем более, что гаджет, кроме дизайна, предлагает и хорошие характеристики.

Характеристики Infinix Zero 30 5G

Основная камера Zero 30 5G получила разрешение 108 Мп, сенсор 1/1,67 дюйма и стеклянный объектив, улавливающий на 10% больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов. То есть он хорошо подходит для сложных условий освещения. Помимо этого, камера использует технологии оптической и электронной стабилизации, что тоже хорошо сказывается на съемке в ночное время, делая несколько стопов экспозиции. Сверхширик дает угол обзора в 120 градусов при разрешении 13 Мп. Многие смартфоны предлагают более ”узкие” объективы.

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Фронталка делает снимки с разрешением до 50 Мп и может снимать видео в 4К при 60 кадрах в секунду. Может это и перебор, но многим пригодится. А заодно это говорит о большой производительности, ведь обработать такой поток может не каждый смартфон.

При этом ”на бумаге” внутри установлен не самый мощный, хотя и неплохой процессор MediaTek Dimensity 8020 с 12 ГБ расширяемой до 21 ГБ оперативки. К этому прилагается экран AMOLED с частотой обновления 144 Гц, стопроцентным охватом палитры DCI-P3 и яркостью 950 нит. А звук выводится через стереодинамики с поддержкой DTS.

Все это показывает, как производители делятся на два лагеря: тех, кто боится что-то менять, и тех, кто экспериментирует, стараясь занять рынок. И даже не важно, получается у них это или нет, но они создают конкуренцию, заставляя остальных шевелиться, и привносят какие-то элементы дизайна, которых раньше не было.