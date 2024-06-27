Почему любой китайский смартфон лучше, чем Google Pixel на чистом Android

Мы до сих пор продолжаем скептически относиться к китайским товарам (иногда справедливо, иногда — нет), и такой подход не в последнюю очередь затрагивает смартфоны. Потому многие из нас целенаправленно покупают iPhone, отказываясь от Android, ведь Apple продолжает оставаться символом американского качества. В то же время на рынке Android тоже есть американцы: смартфоны Google Pixel. Правда, они настолько неказисты, что даже заштатный китаец выглядит на их фоне венцом технологического прогресса.

Что с экраном у Google Pixel

Производители смартфонов отчетливо понимают, что экран — лицо устройства, от внешнего вида и характеристик которого напрямую зависит первое впечатление пользователя. Поэтому условный POCO M6 Pro, доступный для заказа на AliExpress примерно за 15 тысяч рублей, имеет сочный дисплей с тончайшими рамками.

Но, если мы посмотрим на относительно недорогой и новый Google Pixel 8A, чья цена в онлайне редко опускается ниже 45 тысяч рублей, то обнаружим совсем другую картину: толстенные рамки, как в старом смартфоне 4-летней давности.

Полноценные флагманы Pixel 8 и Pixel 8 Pro не отличаются подобным недугом, но их экраны тоже, мягко говоря, нельзя назвать самыми технологичными. Смартфон Pixel 8 при цене выше 60 тысяч рублей не поддерживает LTPO, а дисплей еще более дорогого Pixel 8 Pro страдает из-за высокого коэффициента ШИМ, в то время как любой китаец с AMOLED предлагает сегодня безопасный экран, не напрягающий глаза.

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Недостатки чистого Android

Телефоны Google Pixel покупают в том числе и потому, что они базируются на чистом Android — аскетичной оболочке без инструментов визуализации и спецэффектов. Минимализм сейчас действительно в моде, но прошивка Google Pixel выглядит не минималистично, а сыро, будто разработчики начали ее делать и в какой-то момент махнули рукой, сказав: «И так сойдет».

Вопреки расхожему мнению, оболочка Google Pixel предлагает массу полезных настроек, но в том, что касается кастомизации интерфейса здесь полный голяк. Дело не в каких-то колхозных темах и шрифтах, а в банальной возможности убрать поисковую строку Google с главного экрана или, например, отключить меню приложений, вызываемое свайпом от нижней части экрана. В этом смартфоны Pixel очень сильно напоминают Apple iPhone.

Какими бывают оболочки Android, и чем они отличаются

Очевидное достоинство оболочки Pixel — фишки искусственного интеллекта. Вот только многие из них не работают в России или не поддерживают русский язык, а функции встроенного фоторедактора выполняют роль забавы, которая к тому же давно есть на разных китайских смартфонах от Xiaomi до realme.

Процессоры Google Tensor

На протяжении нескольких лет смартфоны Google используют фирменные процессоры Tensor, которые по уровню производительности уступают не только чипам Snapdragon, но и решениям от MediaTek и Exynos. Просто взгляните на результаты теста AnTuTu на дорогом флагмане Google Pixel 8 Pro и смартфоне POCO X6 Pro, доступном на AliExpress примерно за 25 тысяч рублей.

И это мы еще не сравнивали Pixel 8 Pro с сопоставимыми по цене флагманами! Там картина мрачнее. Допустим, игры вас не интересуют, а смартфон вы меняете каждые полтора-два года, не испытывая потребность в большом запасе производительности. Но процессоры Google Tensor не только слабые, но и крайне неэффективные с точки зрения энергопотребления, в чем можно убедиться, сопоставив Pixel 8 с похожими по емкости аккумулятора флагманами других производителей.

Конкуренты мощнее и энергоэффективнее. Так в чем тогда преимущество процессоров Google Tensor? А его нет. Вы просто платите больше, получая меньшие возможности.

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Скорость зарядки Google Pixel

Проблемы автономности Google Pixel могла бы решить быстрая зарядка, но и тут производитель умудрился подложить свинью. Pixel 8A поддерживает адаптеры питания мощностью 18 Вт (от 0 до 100% за 129 минут), Pixel 8 предлагает 30 Вт (от 0 до 100% за 76 минут), как и Pixel 8 Pro (от 0 до 100% за 83 минуты).

Это очень медленно, учитывая, что какой-нибудь старичок Redmi Note 11 Pro+ со своим комплектным адаптером на 120 Вт полностью восстанавливает энергию за 15 минут и к тому же лучше держит аккумулятор. Так что на фоне телефонов Google Pixel даже Samsung с их 45 Вт не кажутся такими черепахами.

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Комплектация смартфонов Google Pixel

Плюс ко всему зарядку для Google Pixel еще нужно найти, ведь она не входит в комплект поставки. Также в коробке нет ни чехла, ни защитной пленки на экране.

А вот купишь ты Infinix NOTE 40 — китайский смартфон до 20 тысяч рублей, так там тебе и зарядку на 45 Вт кинут в коробку, и чехол подарят, и пленку на экран наклеят, и дополнительное защитное предложат. Все для людей.

Память в смартфонах Google Pixel

Одно из главных преимуществ смартфонов Google — камера, а потому их владельцы любят фотографировать и им требуется большой запас памяти. Но самый навороченный Google Pixel 8 Pro предлагает 128 ГБ в базовой версии, в то время как за 7 тысяч рублей можно купить Itel A70, у которого по умолчанию будет 256 ГБ.

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Кроме того, что памяти у Pixel мало, так Google вдобавок ко всему использует медленные для своей цены накопители стандарта UFS 3.1, хотя последний процессор Tensor G3 поддерживает UFS 4.0, прямо как уже упомянутый ранее POCO X6 Pro за 25 тысяч.

Стоит ли покупать смартфоны Google Pixel

Телефоны Google Pixel нельзя назвать ужасными. Стоят они не так уж и дорого, учитывая текущие цены китайских флагманов, да и камера совсем не уступает конкурентам. Однако всего этого недостаточно, что плюсы перевесили охапку недостатков.

Google Pixel — смартфоны не для всех. Такими же являются устройства Sony, фанаты которых с пеной у рта защищают японские творения, глядя на их мизерные продажи. Поэтому, несмотря на хваленое американское качество, владение операционной системой Android и другие стартовые преимущества, смартфоны Google не лучше китайцев, а во многом сильно уступают им.