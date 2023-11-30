Почему стоит купить Galaxy A54 прямо сейчас. Это лучший смартфон за 20 000 рублей

Какие смартфоны сейчас самые популярные? Если оставить в стороне iPhone, то на ум приходят в основном продукция китайских компаний: Xiaomi, Huawei, Poco, Realme, Oppo и т.д. А ведь еще недавно бал правили совсем другие бренды, во главе которых стоял Samsung. Известное имя вкупе с высокой надежностью фирменной продукции корейской компании делали ей неплохую кассу, однако со временем ее смартфоны подрастеряли былую популярность, и спросом стали пользоваться только бюджетники. Особенно аудитории нравилась линейка Galaxy A, которая по-прежнему доступна в России, причем по очень вменяемым ценам. Во всяком случае, если знаешь, где покупать.

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Характеристики Galaxy A54

Galaxy A54 — это самый новый представитель линейки Galaxy A от Samsung. Его запуск в России прошел как-то незаметно. Сказалось нежелание компании поддерживать поставки к нам в страну официально и случившийся вследствие этого рост цен почти на всю ее продукцию, включая среднебюджетные смартфоны, продажи которых Samsung до этого субсидировала, чем способствовала их популярности.

Несмотря на то что сегодня Galaxy A54 на российских маркетплейсах продают за 32-35 тысяч рублей, даже за эти деньги это очень перспективный аппарат. А уж если урвать его дешевле сформированной ритейлерами цены, тем более, что такая возможность есть, это будет вообще идеальное устройство, которое прослужит вам не один год.

Начнем со спецификаций. Технические характеристики Galaxy A54 выглядят следующим образом:

Характеристики Galaxy A54 Экран 6,4″, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50/12/5 Мп Фронтальная камера 32 МП Процессор Exynos 1380 Память 6/128, 8/128, 8/256 ГБ Аккумулятор 500 мАч Зарядка 25 Вт Версия ОС Android 14 Цена от 32 990 рублей

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Galaxy A54 — конечно, не флагман, но железо у него добротное. Процессор Exynos 1380 выполнен по 5-нанометровому техпроцессу, поэтому можно смело рассчитывать не только на высокую энергоэффективность, но и на достойную производительность. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 500 000 баллов. С такими результатами можно смело рассчитывать на высокий fps в играх, быструю обработку снимков, молниеносную работу интерфейса и долгую поддержку.

Сколько лет будет обновляться Galaxy A54

А поддержка у Galaxy A54, надо признать, на высшем уровне. Первое, что нужно отметить, — это сроки. Samsung обещает смартфону 4 полноценных обновления операционной системы. Android 14 аппарат уже получил, так что ему светит еще 3 апдейта, которые будут выходить в течение следующих 3-х лет:

Android 15

Android 16

Android 17

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Получается, что Galaxy A54 будут поддерживать до 2026 года? На самом деле можно рассчитывать минимум на еще один год, в течение которого смартфон не будет получать новые версии ОС. Но вместо них ему будут приходить регулярные обновления безопасности. Только флагманы Samsung обновляются дольше, в то время как все остальные в лучшем случае предлагают поддержку в формате 3+1. Это лучше, чем было еще, скажем, 5 лет назад, но хуже, чем у Galaxy A54.

Как снимает камера Galaxy A54

А снимает Galaxy A54 просто отлично. Таких хороших фотографий от смартфона, по сути, среднеценового сегмента я давно не видел. Сложно сказать, что именно тут первостепенно: железо или софт. Эксперты DxOMark присудили ему 111 баллов. Это, конечно, не самый высокий показатель. Для сравнения: Pixel 7a заработал 133 очка. Но претензий к результату у вас скорее всего не будет вне зависимости от условий съемки, поэтому можете смело брать.

Galaxy A54 имеет сразу три камеры. Роль основной выполняет 50-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1,8. Именно на нее ведется съемка в большинстве сценариев. У нее хорошая светосила и оптическая стабилизация изображения, которая скрадывает тряску рук и мелкие подергивания при перемещении фокуса. Второй модуль — 12-мегапиксельный. Это классический ультраширик с углом обзора 123 градуса. Он годится для съемки пейзажей и больших компаний. А третья камера на 5 Мп — это макромодуль, который позволяет снимать с расстояния 3-4 см.

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Купить Galaxy A54

В российских магазинах цены на Galaxy A54 плюс-минус одинаковы и колеблются в пределах 35к рублей. Однако при покупке на МегаМаркете вы получите еще и кэшбек в размере 40%. Таким образом вам он обойдется меньше чем в 20 тысяч рублей. Да, возврат будет не рублевый, а в СберСпасибо. Но поскольку списывать их можно во многих службах доставки продуктов, на полученные баллы вы сможете просто жить, покупая продукты и не тратя свои деньги.