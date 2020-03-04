Предварительный обзор Huawei P40

Многим в нашей стране нравятся телефоны Huawei, поэтому прямо сейчас мы готовы поделиться первым взглядом на P40 — новый флагман компании. Huawei планирует представить новое поколение флагманов уже в конце марта этого года, а если быть точнее — 26 марта. Однако уже сейчас мы покажем, как выглядит телефон, а также поделимся своим мнением на его счет. Изображения устройства были опубликованы нашими коллегами из digitaltrends, за что им отдельное спасибо. Чем же порадуют китайцы в этот раз? Давайте разбираться.

Так как софт в устройстве пока не финальный, наши коллеги решили не показывать фронтальную часть телефона, а также его программное обеспечение. Скорее всего, Huawei сама предоставила ребятам телефон, чтобы они поделились мнением о дизайне его задней крышки. Это неплохой способ подогреть интерес потребителей к новинкам.

Надписи Polarie и Blink на корпусе устройстве еще раз подтверждают, что речь идет о прототипе. На финальном телефоне эти места займут подписи «Huawei» и «Leica». Я впервые вижу, чтобы на прототипах использовали «рыба-текст» на корпусе.

Какие телефоны представит Huawei?

Нас ожидают Huawei P40 Lite, P40, P40 Pro и P40 Premium Edition. Как вы догадались, именно последняя версия будет предлагать покупателям только самое лучшее. Скорее всего на изображении выше представлен именно P40, потому что число камер и ободок не соответствуют таковым в P40 Pro.

Дизайн Huawei P40

Мне телефон показался очень приятным. Да, это все еще в вопросе дизайна китайское устройство, но стоит отметить, что Huawei все же старается сделать аппарат более серьезным и привлекательным. Отдельно отмечу плавные закругления по бокам телефона, за счет чего держать в руках его будет комфортнее в сравнении с каким-нибудь P30 Pro. Кстати, не так давно Huawei представила премиальные планшет (кликни, чтобы изучить его)!

Многим покажется приятным тот факт, что в P40 используются физические кнопки, в отличие от сенсорных в Mate 30 Pro. Однако минусом может стать отсутствие 3,5-мм разъема под наушники.

Судя по камерам, в Huawei P40 используется перископная конструкция, которая предлагает пользователям 10x оптическое приближение. Я отдельно хотел бы отметить достаточно аккуратное расположение модулей камеры — ободок кажется не таким массивным и довольно аккуратным. Не складывается впечатление, что вы используете камеру с функцией телефона. Телефон ощущается не таким тонким, поэтому стоит ожидать емкий аккумулятор на 4000-4500 мАч. Кроме того, скорее всего, компания будет использовать экран с повышенной частотой обновления картинки (90 Гц или 120 Гц), чтобы соответствовать современным трендами на рынке смартфонов.

Ранее инсайдер наложил переднюю панель P40 на панели P30 Pro. Можно заметить, что по габаритам это идентичные устройства. Вероятно, компания таким образом хочет сделать переход пользователей от старой к новой модели более плавным.

Минусы Huawei P40

Единственное, что мне сейчас кажется лишним, так это цвет с легким эффектом перламутра. Он делает телефон дешевым что-ли. Хочется все же от флагманской модели какой-то большей строгости. Конечно, это лишь мое субъективное мнение, которое может отличаться от вашего.

Характеристики Huawei P40

Телефон могут оснастить 2K-дисплеем с повышенной частотой обновления изображения, процессором Kirin 990 с поддержкой 5G, 10 ГБ ОЗУ в P40 и 12 ГБ в P40 Pro. Устройство будет работать с сервисами Huawei Mobile Services и получит камеру с 10-кратным оптическим приближением.

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Стартовали продажи Huawei P40 Lite

Не так давно стартовали продажи первого устройства в линейке P40. Им стал P40 Lite. Устройство продают в Испании за 299 евро с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Аппарат оснащен FHD-экраном с диагональю 6,4 дюйма, процессором Kirin 810, основной камерой с 4 модулями, один из которых на 48 Мп. Покупателям доступно 3 цвета: зеленый, розовый, черный, а в качестве подарка они получают беспроводные наушники Freebuds 3. Из приятного — аккумулятор на 4200 мАч, наличие NFC и 3,5-мм разъема под наушники.

Как вам новое поколение флагманской линейки Huawei? Делитесь мнением в комментариях и нашей телеграмке.