Совсем недавно мы говорили о лучших Realme в 2026 году, и вот в их ряды пришло пополнение. Смартфон Realme 16T 5G — новинка серии Realme 16, делающая ставку не на производительность, а на автономность. Главный козырь модели — батарея на 8000 мАч, которую компания уместила в корпус толщиной 8,8 мм. Смартфон официально представлен в Индии, и вот что о нём стоит знать.

Смартфон с мощной батареей на 8000 мАч

Главная особенность Realme 16T — аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Для понимания: у его предшественника Realme 15T батарея была на 7000 мАч, то есть рост от поколения к поколению составил 1000 мАч. По заявлению производителя, смартфон способен проработать до трёх дней на одном заряде. Для устройств этого класса это действительно много, и я бы рассмотрел его на роль долгожителя.

При этом корпус не стал громоздким: толщина составляет 8,8 мм, а вес — 224 грамма. Это ощутимо тяжелее большинства смартфонов среднего класса, но для батареи такого объёма результат неплохой. Заряжается аппарат через 45-ваттную проводную зарядку, а ещё может работать как повербанк, то есть поддерживается обратная зарядка на 15 Вт. Присутствует и так называемая байпас-зарядка: в этом режиме энергия идёт напрямую к системе в обход аккумулятора, что снижает нагрев при длительных игровых сессиях.

Ключевые характеристики Realme 16T

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Разрешение HD+ (1570 на 720 пикселей), и это один из заметных компромиссов: на экране такой диагонали пиксели могут быть различимы, особенно при чтении мелкого текста. Для просмотра видео и соцсетей этого хватит, но если вы привыкли к FullHD — разница будет заметна. Особенно с учётом того, что Realme 15T имел FullHD-экран, выполненный по технологии AMOLED.

Внутри стоит чип MediaTek Dimensity 6300 с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем стандарта UFS 2.2. Это бюджетная платформа, рассчитанная на повседневные задачи: мессенджеры, браузер, видео, нетребовательные игры. Для серьёзных игр или тяжёлой многозадачности мощности будет не хватать. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 5300 мм².

Камера: 50 Мп основной модуль на сенсоре Sony IMX852 плюс вспомогательный 2-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера: 16 Мп. На задней панели есть необычное дополнение: небольшое зеркальце для «селфи-превью», которое позволяет кадрировать автопортрет, снимая на основную камеру. Идея не нова, и мы её уже видели у старшего брата Realme 16, который был представлен несколькими месяцами ранее.

Realme 16T работает на Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0 из коробки. Правда, компания не объявила, сколько лет обновлений получит устройство. И я бы насторожился, учитывая что конкуренты в этом ценовом сегменте всё чаще обещают 3–4 года поддержки.

Смартфон получил защиту IP69, что означает устойчивость не только к погружению в воду, но и к струям под высоким давлением и при высокой температуре. Дополнительно заявлена сертификация по военному стандарту MIL-STD-810H — это набор тестов на ударопрочность, устойчивость к вибрации и перепадам температур.

Сколько стоит Realme 16T

Смартфон представлен в трёх конфигурациях:

6 ГБ + 128 ГБ — 29 999 рупий (примерно от 22 000 ₽ в России)

8 ГБ + 128 ГБ — 31 999 рупий (примерно от 24 000 ₽ в России)

8 ГБ + 256 ГБ — 34 999 рупий (примерно от 26 000 ₽ в России)

Смартфон доступен в следующих цветах: Aurora Green, Starlight Black и Starlight Red (последний эксклюзивен для Индии). Предзаказ уже открыт на Flipkart и официальном сайте Realme India, а первая продажа начнётся 27 мая. О планах по выходу на другие рынки, включая Россию, пока ничего не известно.

Стоит ли покупать Realme 16T в 2026 году

Realme 16T — это смартфон для тех, кому критически важна автономность и кто готов ради неё мириться с компромиссами. Батарея на 8000 мАч в относительно тонком корпусе — реальное преимущество для людей, которые много времени проводят без розетки: в дороге, на работе в поле, на выезде.

Однако процессор Dimensity 6300 — бюджетное решение для смартфона за такие деньги. Конкуренты в этом ценовом сегменте, включая тот же POCO X8 Pro, часто предлагают более мощные чипы. HD-разрешение экрана на 6,8 дюймах тоже вызывает вопросы, а набор камер обходится без ультраширокого модуля, который в 2026 году стал нормой даже для недорогих устройств.

Если вам нужен телефон-«марафонец» с хорошей защитой от воды и ударов, Realme 16T заслуживает внимания. Если в приоритете производительность, качество экрана или камера для чего-то большего, чем соцсети, — стоит взять POCO X8 Pro, благо сейчас он продаётся со скидкой.