Redmi выпустит компактный смартфон со сверхбыстрой зарядкой за 300 долларов

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Иван Кузнецов 0

В этом году Apple отказалась от 5,8-дюймовых iPhone, заменив его на 5,4-дюймовую модель. Благодаря сокращению диагонали экрана и габаритов корпуса итоговый смартфон получился даже компактнее iPhone 6, 7 и 8, которые никогда не считались особенно крупными. Такая рокировка дала свои плоды, и iPhone 12 mini вошёл в топ по продажам уже в первые дни после запуска. Поэтому нет ничего удивительного в том, что производителям Android-смартфонов тоже захотелось повторить эксперимент Apple.

Redmi Note 9

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Генеральный директор Redmi Лу Вайбинь пообещал выпустить компактный Android-смартфон. Он не уточнил, планирует ли компания конкурировать с iPhone 12 mini, но отметил, что спрос на аппараты с маленькими экранами действительно есть.

Компактный смартфон Xiaomi

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini оказался очень популярен. Аналогичный спрос на компактные смартфоны есть и на рынке Android

Время автономной работы всегда было одним из наших ключевых приоритетов при разработке смартфонов Redmi. Несмотря на то что их габариты с годами только увеличиваются, спрос на компактные модели по-прежнему существует, и его нельзя игнорировать, — объяснил Вайбинь.

Поэтому запуск новинки в компактном корпусе под брендом Redmi можно считать ответом на запрос рынка. Несмотря на то что в последнее время диагонали экранов смартфонов только росли, довольно заметная категория потребителей по-прежнему нуждается в небольших устройствах, которых в продаже почти не встречается.

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Однако сокращение физических размеров устройства приведёт к тому, что ёмкость его аккумулятора придётся уменьшить, ведь разработка батареи с исходной ёмкостью, но меньшими габаритами требует огромного прорыва в технологиях их проектирования, — подвёл итог Вайбинь.

Несложно догадаться, на что намекает топ-менеджер. Он хочет сказать, что Redmi до сих пор не выпустила компактный смартфон, потому что опасается кардинального снижения его автономности по сравнению с аппаратами классических размеров.

Самая быстрая зарядка смартфона

Быстрая зарядка

Смартфон может заряжаться за 20 минут, но это дорогая технология

Три года назад Redmi выпустила 5-дюймовый Redmi 4X с аккумулятором на 4100 мА*ч, но с тех пор внутреннее устройство смартфонов сильно изменилось. Помимо крупных дисплеев, они включают в себя 5G-модемы, которые крупнее LTE, несколько камер и ряд вспомогательных датчиков.

Запуск компактного смартфона Redmi в ближайшее время будет неизменно сопряжён с сокращением ёмкости аккумулятора, признался Вайбинь. Однако этот даунгрейд можно попытаться нивелировать сверхбыстрой зарядкой. Сегодня такая применяется в Xiaomi Mi 10 Ultra. Она позволяет зарядить его аккумулятор ёмкость 4500 мА*ч всего за 20 минут.

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Но нужно понимать, что Mi 10 Ultra – это флагманский смартфон, который стоит под 1000 долларов. К счастью, у Xiaomi и Redmi уже есть наработки, которые позволят снизить себестоимость технологии сверхбыстрой зарядки и распространить её среди смартфонов в пределах 300 долларов.

Когда выйдет компактный смартфон Redmi

Redmi Go

Компактный смартфон Redmi выйдет только в следующем году и будет стоить около 300 долларов

Учитывая, что до конца 2020 года остаётся не так мало времени, очевидно, что Redmi выпустит свой компакт только в 2021-м. Пока не очень понятно, сколько будет стоить новинка, но явно Вайбинь вспомнил про 300-долларовые смартфоны не просто так. Поэтому я бы предположил, что и новый аппарат будет относиться именно к этому сегменту.

Почему Xiaomi не может выпускать дорогие смартфоны

Что касается мощности зарядки, то тут всё не очень однозначно. С одной стороны, зарядка на 120 Вт – это пока действительно уникальное преимущество Xiaomi Mi 10 Ultra, и его вряд ли перенесут на бюджетное устройство. Но, с другой стороны, 30-ваттные зарядки уже доступны на бюджетных смартфонах, а значит на 50-80 Вт в компактном Redmi в принципе можно рассчитывать.

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