Samsung назначила отдельное мероприятие Galaxy Event, где, по всем признакам, представят новый доступный смартфон линейки. Официально модель не названа, но отраслевые отчёты и утечки уверенно указывают на Galaxy S26 FE — упрощённую версию флагмана, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Новая модель берёт часть его возможностей за меньшие деньги.

Дата презентации и где смотреть

Samsung анонсировала следующее событие Galaxy Event на 27 августа. Трансляция пройдёт на сайте Samsung и YouTube-канале компании, старт в 21:00 по корейскому времени, то есть в 12:00 по UTC. Для Москвы это середина дня — около 15:00. Также мы будем подробно освещать мероприятие в наших социальных сетях:

Формально в приглашении говорится про новое устройство для тех, кому важен базовый опыт, с ключевыми функциями уже подешевевшего Galaxy S26 и свежей версией One UI. Само название модели в приглашении не указано, но недавние утечки прямо указывают на Galaxy S26 FE.

Дизайн, цвета и экран

По утёкшим промоматериалам, Galaxy S26 FE выйдет в трёх цветах:

Blueberry (черника);

Graphite (графит);

Pistachio (фисташка).

Экран — 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а размеры составляют примерно 161,6 × 76,9 × 7,4 мм. По диагонали и толщине это очень близко к прошлогоднему Galaxy S25 FE, у которого тоже 6,7-дюймовый экран и корпус толщиной 7,4 мм. Так что визуально и по хвату новинка вряд ли будет ощущаться иначе.

Камеры, процессор и батарея

По утечкам, сзади будет три камеры, расположенные вертикально: главный сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп и телефото на 8 Мп. Фронтальная камера — 12 Мп. Наличие отдельного телеобъектива для этой линейки — приятная деталь: он даёт нормальный оптический зум, чего часто не хватает бюджетным моделям. Впрочем, такой же набор был установлен и в Galaxy S25 FE, который сейчас можно купить примерно за 42 тысячи рублей.

Купить Galaxy S25 FE

Работает смартфон на собственном процессоре Samsung Exynos 2500 — он сделан по 3-нанометровому техпроцессу и имеет 10 ядер. Это шаг вперёд относительно Exynos 2400 в Galaxy S25 FE. Батарея заявлена на 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки на 45 Вт и Samsung Super Fast Charging 2.0. Ёмкость чуть выше, чем у Galaxy S25 FE (4900 против 4700 мА·ч), а вот скорость зарядки в 45 Вт для этого класса — заметный плюс.

Отличия S26 FE от обычного Galaxy S26

FE — это всегда компромиссы ради цены, и здесь они видны. Обычный Galaxy S26 остаётся более компактным: экран 6,3 дюйма, батарея меньше — 4300 мАч, зато процессор мощнее — Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 в зависимости от региона.

То есть за FE вы получаете больше экрана и батарею побольше, но чуть менее производительный чип. Для повседневных задач (мессенджеры, съёмка, соцсети, видео) этой разницы большинство людей не заметит. Если же вам нужен максимум мощности для игр на высоких настройках, стоит смотреть в сторону старших моделей. О том, какие функции ждут в топовой линейке, мы писали отдельно.

Цена новинки и что с ней в России

Обычный Galaxy S26 сейчас стартует примерно от 60 тысяч рублей, а ранние утечки называют для S26 FE стартовый ценник — около 799 евро (примерно 80 тысяч рублей). Это цены-ориентиры из утечек и мировых рынков, а не официальные и тем более не российские.

Купить Galaxy S26

Таким образом, в момент старта продаж Galaxy S26 FE будет дороже даже старшей модели S26, однако со временем цена упрощённой версии пойдёт на спад и окажется ниже стоимости полноценного флагмана. Это нужно держать в голове.

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