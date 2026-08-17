Появилась история о том, как смартфон, похожий на Samsung Galaxy S26, внезапно вспыхнул прямо в кармане владельца и привёл к серьёзным ожогам. Случай единичный, а модель официально не подтверждена, но есть повод спокойно разобраться, что реально произошло и стоит ли из-за этого паниковать. А заодно важно не забывать о правилах использования смартфона при нагреве.
Что произошло с владельцем смартфона
По описанию, молодой человек по имени Маджид получил серьёзные ожоги после того, как его смартфон Samsung Galaxy S26 внезапно загорелся прямо в кармане брюк. Сначала устройство резко нагрелось, а затем вспыхнуло.
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Когда мужчина попытался вытащить горящий телефон, он обжёг руки. Огонь перекинулся на одежду, из-за чего пострадала и нижняя часть тела, а самого владельца госпитализировали. Это тот случай, когда проблема с техникой оборачивается не потерей данных, которые можно восстановить по нашей инструкции, а реальной травмой.
Какая модель загорелась и почему это важно уточнить
Здесь важна честная оговорка: точная модель официально не раскрывается. По фотографиям предполагается, что это может быть Galaxy S26, но это именно предположение, а не подтверждённый факт.
Смартфон купили примерно месяц назад в местном магазине DG.com в торговом центре Grand Venice Mall, и до происшествия он работал нормально. То есть речь не о старом убитом аппарате, а о новом устройстве. При этом один инцидент не означает, что взрывается вся серия — пока нет данных о массовой проблеме или официальном отзыве партии.
Почему смартфоны вообще загораются
Судя по характеру повреждений, источником возгорания могла стать батарея: корпус серьёзно повреждён, а аккумулятор выглядит полностью уничтоженным. Это типичная картина при проблемах с литиевым аккумулятором. Причём многие люди не замечают дефекта и продолжают пользоваться смартфоном, хотя стоило бы задуматься.
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Батарея может воспламениться из-за заводского брака, скрытого повреждения после падения, попадания влаги или использования сомнительной зарядки. Отдельно стоит держать в голове, что выход Galaxy S26 сдвигали по срокам, поэтому к любым ранним экземплярам и особенно к аппаратам из непонятных магазинов стоит относиться внимательнее.
Стоит ли из-за этого отказываться от покупки Galaxy S26
Разумный ответ — один инцидент не повод хоронить всю линейку. Пока нет ни подтверждённой модели, ни данных о массовом дефекте, ни официальной реакции с отзывом устройств, паниковать рано. Ну а в отзывах к Galaxy S26 на AliExpress нет ни одного описанного случая возгорания.
Если вы всё равно присматриваетесь к новинкам Samsung, логичнее ориентироваться не на страшные заголовки, а на конкретные характеристики и на то, где и как вы покупаете аппарат. К слову, у бренда хватает интересных направлений — например, недавно компания выпустила первый широкий складной смартфон Galaxy Z Fold8.
Простые правила, чтобы телефон не загорелся
Полностью исключить заводской брак пользователь не может, но резко снизить риски реально. Базовые правила безопасности выглядят так:
- покупайте смартфон у проверенных продавцов, а не в случайных точках с сомнительным происхождением товара;
- используйте оригинальную или сертифицированную зарядку и кабель;
- если аппарат сильно нагревается без нагрузки, вздулся корпус или вздулась крышка — прекратите пользоваться и обратитесь в сервис;
- не заряжайте телефон под подушкой, одеялом или в плотно набитом кармане;
- не оставляйте устройство на солнце, у обогревателя и в раскалённой машине;
- после сильного падения или попадания влаги последите за температурой аппарата в ближайшие дни.
Помните, что резкий беспричинный нагрев и вздутие корпуса — это сигнал немедленно отложить телефон, а не терпеть. В большинстве случаев именно вовремя замеченный перегрев отделяет неприятную поломку от травмы.
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