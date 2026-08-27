Samsung вот-вот покажет «фанатский» флагман Galaxy S26 FE, и в сеть уже утекли его российские цены, которые могут обескуражить тех, кто брал полноценный Galaxy S26 по нашей рекомендации за 50 тысяч рублей. Если коротко: брать новый S26 FE смысла нет. Даже сейчас обычный Galaxy S26 стоит дешевле и по характеристикам сильнее. Ниже объясню, где именно подвох.

Цена Galaxy S26 FE в России

По данным mt.today, Samsung планирует такие ценники для российской розницы:

8/128 ГБ — 70 990 рублей;

— 70 990 рублей; 8/256 ГБ — 80 990 рублей;

— 80 990 рублей; 8/512 ГБ — 95 990 рублей.

Это утечка накануне анонса, а не официальный прайс, поэтому финальные цифры могут отличаться. Но даже как ориентир они выглядят тревожно.

Насколько выросла цена по сравнению с Galaxy S25 FE

Год назад прошлый Galaxy S25 FE стартовал с 54 990 рублей за версию 8/256 ГБ, а конфигурация 8/512 ГБ стоила 59 990 рублей. То есть за те же наборы памяти цена подскочила примерно на 26 000 и 36 000 рублей.

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Рост цены сам по себе — не преступление, если растёт и ценность устройства. Проблема в том, что вместе с ценником вернулась урезанная базовая версия: 8/128 ГБ памяти в 2026 году для аппарата за 70 тысяч выглядит откровенно скудно. Такой объём давно ушёл даже из крепких середняков, а тут его выдают за стартовую конфигурацию «флагмана для фанатов». Причина такого решения — кризис памяти на рынке, о котором мы рассказывали в отдельном материале.

Почему 8/128 ГБ — это ловушка

128 ГБ на практике заканчиваются быстрее, чем кажется. Система, кэш приложений, фото и видео в высоком качестве, пара тяжёлых игр — и свободного места почти не остаётся. Карту памяти в такие смартфоны Samsung давно не ставит, а значит расширить хранилище не получится.

8 ГБ оперативной памяти для повседневных задач хватает, но это тот минимум, на котором строить покупку дорогого устройства на несколько лет вперёд странно. Сколько ОЗУ на самом деле нужно смартфону в 2026 году — читайте отдельно на нашем сайте.

Обычный Galaxy S26 сейчас выгоднее

Главный аргумент против FE — это старший брат в той же линейке. У неофициальных продавцов Global-версия Galaxy S26 в конфигурации 12/256 ГБ продаётся по цене от 60 тысяч рублей. Именно такое предложение мы нашли на Яндекс Маркете.

Купить Galaxy S26

То есть можно взять полноценный компактный флагман с вдвое большим объёмом оперативной памяти и вдвое большим хранилищем дешевле, чем просят за урезанный S26 FE. Если же ориентироваться на официальную розницу, у операторов Galaxy S26 12/256 ГБ идёт дороже — например, в DNS базовая версия стоит 77 299 рублей по акции. Но и в этом случае за сопоставимые деньги вы получаете больше памяти и более сильную начинку, чем у «фанатского» варианта.