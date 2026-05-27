Пока мы рассказывали о том, как недавно вышедший Galaxy S26 резко подешевел на AliExpress, Samsung решила поднять цены на флагманские устройства сразу в нескольких регионах. Первые повышения могут начаться уже в первую неделю июня, и речь идёт не о новых моделях, а о тех, что уже продаются. Для тех, кто присматривался к Galaxy S26, Z Fold 7 или Z Flip 7, это сигнал: покупку лучше не откладывать, поскольку цены Samsung пойдут вверх.

Какие смартфоны Samsung подорожают

По данным греческого издания TechManiacs, Samsung повысит цены на несколько линеек флагманских смартфонов в Греции уже с первой недели июня. Подорожание затронет серию Galaxy S, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, а также модели Galaxy FE.

Минимальный рост составит около 100 евро, а версии с увеличенным объёмом памяти могут подорожать ещё сильнее. По некоторым оценкам, отдельные модификации вырастут в цене на 200 евро. Это ощутимо: для смартфона Galaxy S26, который в Европе и так стоит дороже американской версии, прибавка в 100–200 евро существенно меняет расклад. Тем более, что сейчас его можно приобрести на AliExpress со скидкой.

Samsung пока официально не подтверждает повышение цен в Европе. Но в контексте того, что уже произошло в США, этот инсайд выглядит правдоподобно. Особенно на фоне кризиса памяти на рынке смартфонов, о котором мы говорили отдельно.

Где Samsung уже повысил цены

Европейское подорожание не будет первым. При запуске серии Galaxy S26 в феврале 2026 года Samsung уже поднял цены на базовые модели. Galaxy S26 стартовал с $899 вместо $799, а Galaxy S26 Plus — с $1 099 вместо $999. Рост на $100 у каждой модели. При этом Galaxy S26 Ultra сохранил прежнюю цену — $1 299.

А затем Samsung незаметно поднял ценники и на уже продающиеся устройства. Версии Galaxy Z Fold 7 с 512 ГБ и 1 ТБ памяти в США подорожали на $80 без какого-либо объявления. Теперь 512 ГБ стоит $2 200, а версия на 1 ТБ — $2 500. В США Samsung поднял цены только на старшие варианты памяти у смартфонов, а вот у планшетов цены выросли по всей линейке. Это важная деталь: если у вас в планах покупка Galaxy Tab, стоит учесть тот же тренд.

Почему дорожают смартфоны Samsung

Причина — не маркетинговая жадность, а рост стоимости комплектующих. Главный фактор — дефицит потребительских чипов памяти. Индустрия искусственного интеллекта поглощает производственные мощности заводов: фабрики перенаправили ресурсы на выпуск чипов для дата-центров, и памяти для смартфонов стало меньше.

По данным CNBC, средняя цена смартфонов в 2026 году должна вырасти на 6,9% именно из-за нехватки памяти. Сам сопрезидент Samsung T.M. Roh ещё в январе признал, что повышение цен на новые устройства «неизбежно». Samsung не единственный: OPPO, OnePlus, vivo и Xiaomi уже подняли цены в разных регионах из-за того же кризиса с оперативной памятью. Так что тренд затрагивает весь рынок Android-смартфонов, а не только корейский бренд.

Подорожают ли смартфоны Samsung в России

Пока неясно, распространится ли повышение цен на другие рынки помимо Греции. Но журналисты Android Central отмечают, что если инсайд подтвердится, подорожание может коснуться и других стран Европы, а также США и Индии.

Что касается цен на Samsung России: бренд формально ушёл с российского рынка, но флагманы бренда продолжают продаваться через параллельный импорт. Повышение цен в Европе неизбежно отразится и на российских ценниках: импортёры закупают устройства именно на европейских рынках, и любая прибавка в 100–200 евро транслируется в конечную стоимость. Для ориентира: Galaxy S26 Ultra с 256 ГБ при стартовой цене $1 299 — это примерно от 140 000 ₽ в России. Galaxy Z Fold 7 с базовой ценой $2 000 — примерно от 215 000 ₽. После подорожания эти суммы станут ещё выше.

Стоит ли покупать Samsung в 2026 году

Здесь всё зависит от того, какое устройство вы рассматриваете. Если вы хотите Galaxy S26 или S26 Plus, текущая цена — лучшая, какой она может быть. С учётом того, что Samsung уже повышал ценники на эти модели при запуске, а теперь готовится к ещё одному раунду, каждый месяц ожидания работает против покупателя.

С Galaxy S26 Ultra ситуация мягче: эта модель пока держит стартовую цену и, судя по поведению Samsung, подорожать может в последнюю очередь. Именно поэтому, кстати, серия Galaxy S26 уже при запуске в Европе стоила на 50–80 евро дороже предшественников в базовых версиях.

Если вы присматривались к Galaxy Z Fold 7 или Z Flip 7, ситуация двойственная. С одной стороны, цены растут. С другой — презентация Galaxy Z Fold 8 ожидается 22 июля 2026 года на Galaxy Unpacked. Складные модели обычно дешевеют за счёт распродаж после анонса нового поколения. Но учитывая общий тренд на подорожание, скидки могут оказаться скромнее обычного.

Повышение цен на уже выпущенные смартфоны — нетипичная для Samsung история, но в 2026 году она становится нормой. Дефицит памяти, вызванный бумом ИИ, бьёт по всему рынку, и покупатель оказывается крайним. Если покупка флагмана Samsung стояла в планах на лето, разумнее действовать сейчас, пока цены не обновились. Особенно это касается моделей с увеличенным объёмом памяти — именно версии на 512 ГБ и 1 ТБ дорожают первыми и сильнее всего. Базовые варианты Samsung пока старается держать, но и этот запас терпения не бесконечен.