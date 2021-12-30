Samsung S21 FE выйдет совсем скоро! Уже есть распаковка

В прошлом году вышел первый Samsung серии FE. Это была модель S20 FE, которую многие до сих пор считают одним из самых сбалансированных смартфонов прошлых лет, как минимум в модельном ряду Samsung. При относительно невысокой стоимости он сочетал в себе почти флагманские характеристики. Многие ждали выход других устройств в серии, например, Galaxy Note 20FE, Galaxy Z Fold 2 FE и тому подобного, но в первом случае линейку вообще закрыли, а во втором — еще не пришло время скидок и компромиссов. Зато мы все рассчитывали на S21 FE, и его выходу, казалось, ничего не должно было помешать. Тем не менее, с момента выхода S20 FE прошло больше года, а мы так ничего больше и не увидели. Но есть высокая вероятность того, что теперь действительно ждать осталось совсем недолго.

Когда выйдет Samsung S21 FE

Ожидается, что Samsung объявит о выпуске Galaxy S21 FE с большой задержкой в ​​следующем месяце, хотя противоречивые сообщения заставляют нас предполагать, что запуск состоится либо во время, либо вскоре после CES 2022. То есть можно говорить или о 3-4 января или о выходе почти сразу после 11 января. Сейчас в сети уже гуляет видео, в котором показывается распаковка этого телефона, произведенная в одном из магазинов в Южной Африке.

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Пользователь Reddit u/UnknownWon опубликовал несколько кусочков полезной информации, которая может пригодиться большинству из нас. Он поделился видео с распаковкой, в котором показан внешний вид нового телефона и его начальная настройка. Если это не фейк, что маловероятно, то перед нами тот самый, долгожданный Samsung Galaxy S21 FE, который мы ждали еще осенью, но надеялись увидеть даже раньше.

Что важно, смартфон продается в тонкой коробке, которая стала приметой времени. Такая тонкая она из-за того, что в ней нет зарядного устройства, как и у остальных современных моделей телефонов.

Перый обзор Samsung Galaxy S21 FE

Совсем недавно u/UnknownWon опубликовал мини-обзор телефона, подтвердив, что в нем установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку и быструю беспроводную зарядку в соответствии с меню настроек. Он также предполагает, что телефон немного зеленит картинку, но основывает это на сравнении дисплея на его Poco X3 с его настройками цветности. Автор упоминает, что невозможно вручную настроить баланс белого на дисплее, а значит, если он действительно такой, это надо иметь в виду. Впрочем, пользователи многих моделей Samsung привыкли к этому, так как часть ее моделей имеет те же особенности.

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u/UnknownWon также сказал, что аппаратная часть телефона кажется ”легче”, ”удобнее” и ”премиальнее” по сравнению с его Poco X3, который на фоне S21 FE кажется ”липким” и ”дешевым”. В тройной камере используются те же датчики, что и в S20 FE.

Еще одна вещь, о которой автор роликов сообщил в ветке Reddit, заключалась в том, что встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев оказался оптическим, в отличии от ультразвукового сканера, использовавшегося в Samsung Galaxy S21.

Характеристики Galaxy S21 FE

Что касается электронных компонентов, смартфон поставляется с 6 ГБ оперативной памяти, а вариант dualSIM в его регионе поставляется с чипсетом Snapdragon 888, а не Exynos 2100, хотя S21 там же продается именно с процессором от Samsung. Пока остается открытым вопрос о возможности работы Exynos-версии с 5G. Возможно, как S20 FE на фирменном процессоре он будет поддерживать только 4G.

Остается только добавить, что автор роликов показал несколько примеров фотографий, снятых на Galaxy S21 FE, и их можно увидеть здесь. Для каждой камеры есть хотя бы один образец. Выводы о качестве картинки можете делать сами, но рассчитывать, что это финальная версия качества, не стоит. Вполне возможно, оно будет меняться в зависимости от выхода новых версий ОС. Есть даже вероятность, что, достав новый смартфон из коробки, вы сразу установите предложенное обновление и качество камеры изменится.

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Что еще известно о Galaxy S21 FE

Если подтянуть сюда старые данные из утечек, можно составить почти полную картину того, каким будет этот телефон. Согласно имеющимся данным, Galaxy S21 FE будет иметь 6,41-дюймовый AMOLED-экран, а селфи-камера получит разрешение 32 Мп. Телефон будет доступен в вариантах Olive, Black, White и Purple с ожидаемой стартовой ценой в 699 долларов (примерно 52 000 рублей по курсу). Об официальной цене в России пока говорить рано.