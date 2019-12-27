Пользователи смартфонов делятся на два типа. Одни терпеть не могут AMOLED-дисплеи, а другие любят их всем сердцем. Тем не менее, в последнее время многие производители делают ставку именно на органику, отказываясь от IPS-панелей, которые хоть и стоят ощутимо дешевле, всё-таки являются более компромиссными решениями. Тем не менее, часть пользователей видят в этом довольно нежелательную тенденцию, опасаясь, что в обозримом будущем IPS-экраны исчезнут в принципе, а их место заменят решения, выполненные по технологии AMOLED. И их опасения не лишены смысла.

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Причиной негативного отношения к AMOLED-матрицам являются особенности их работы. Дело в том, что органические дисплеи состоят из множества светодиодов, которые работают независимо друг от друга. С одной стороны, это позволяет экономить энергию, потому что подсветка не горит постоянно, но, с другой, из-за того, что яркость регулируется путём включения и отключения пикселей, возникает эффект мерцания. Если нужно сделать ярче – дисплей уменьшает временной промежуток между включением и отключением, а если нужно сделать темнее – наоборот, увеличивает. Именно из-за этого у некоторых пользователей начинает болеть голова. Тем не менее, высокое качество AMOLED-матриц является ключевой причиной, из-за которой всё больше производителей переключаются именно на них.

Как изменится рынок смартфонов в 2020 году

Аналитики Counterpoint подсчитали, что в 2020 году спрос на AMOLED-панели вырастет почти на 50% от показателей 2019 года. В результате совокупные поставки смартфонов с органическими дисплеми к концу 2020 года составят 600 миллионов штук. К этому приведёт широкое распространение технологии среди аппаратов среднего ценового сегмента. Ведь если несколько лет назад AMOLED-экранами оснащались в основном флагманы, то со следующего года рынок заполонят недорогие устройства с органикой.

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Больше всего панелей, по подсчётам Counterpoint, израсходует Samsung. Из тех 600 миллионов смартфонов с AMOLED, которые поступят на рынок в 2020 году, 45% будут принадлежат южнокорейскому бренду. На втором месте с долей 16% расположится Apple, которая в следующем году вообще откажется от использования IPS-экранов во флагманской линейке, переведя все топовые аппараты на AMOLED. А третье место займёт Oppo, которой Counterpoint прогнозируют долю в 11%.

Бюджетные смартфоны с AMOLED

В целом стоит ждать серьёзного удешевления смартфонов с AMOLED-дисплеями, прогнозируют аналитики. Если сейчас минимальная цена аппарата с таким экраном колеблется в районе 300-400 долларов, то уже через год органику начнут ставить в устройства дешевле 200 долларов. А это уже откровенно бюджетный сегмент, в котором сегодня даже не всегда можно встретить Full HD-матрицы, не говоря уже об AMOLED, всегда считавшихся уделом дорогостоящих моделей.

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Насколько это хорошо или правильно, сказать сложно. Всё-таки AMOLED-матрицы действительно превосходят IPS и по качеству цветопередачи, и по энергоэффективности, снижая потребление ресурса аккумулятора при использовании ночной темы на 30-40% от базовых показателей. С другой стороны, как бы производители не пытались избавиться от мерцания, зачастую у них это не очень получается. А раз даже флагманы страдают от этой проблемы, отталкивая пользователей, что и говорить про бюджетные устройства, времени и финансов на оптимизацию которых тратится кратно меньше.