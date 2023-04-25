Смартфоны Redmi Note стали хуже и даже уступают прошлогодним моделям. Что с ними не так?

Redmi Note — самая популярная и любимая линейка смартфонов у поклонников компании Xiaomi, да и обычных покупателей, которые не обращают внимание на имя производителя. За последние годы она претерпела множество изменений. Мало того, что теперь Redmi — отдельный бренд, так еще на этих устройствах китайская компания обкатывает многие инновационные фишки. Тем не менее, все самое классное достается «прошкам», а базовые модели без дополнительных приставок уже не первый год представляют из себя неловкую попытку сохранить былые достижения, и смартфон Redmi Note 12 4G — прямое тому доказательство.

Redmi Note 12 — что нового

Что такое 4 года? Это довольно большой промежуток времени, который соответствует длительности целого олимпийского цикла. На рынке смартфонов за прошедшие 4 года мы впервые увидели выдвижные фронталки и перископические камеры, познакомились с фотографиями в разрешении 200 Мп, а также почувствовали разницу между 60 Гц и 120 Гц. Но как за это время изменилась линейка Redmi Note?

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В качестве отправной точки предлагаю взять смартфон Redmi Note 8T. Эта модель является слегка улучшенной версией Redmi Note 8. Буква «T» в названии символизирует лишь поддержку бесконтактных платежей и наличие 18-ваттной зарядки в комплекте. Смартфон вышел в 2019 году, а в следующем уже стал самой популярной моделью Xiaomi в России. Это — венец линейки, закрепивший и превзошедший достижения революционного Redmi Note 7.

Redmi Note 8T выносит новый смартфон Redmi Note 12 в плане материалов корпуса: закаленное стекло сзади и Gorilla Glass 5 спереди. Девайс 2023 года выполнен целиком из пластика, а его экран защищает Gorilla Glass 3. Но что с характеристиками?

Характеристики Redmi Note 8T Redmi Note 12 Экран 6,3 дюйма, IPS (2340х1080), 60 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 48/8/2/2 Мп 50/8/2 Мп Фронтальная камера 13 Мп 13 Мп Процессор Snapdragon 665 Snapdragon 685 Аккумулятор 4000 мАч 5000 мАч Зарядка 18 Вт 33 Вт Цена в России 13 990 ₽ 16 990 ₽

Купить Redmi Note 12 4G

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Налицо прогресс, позволяющий простить увеличение цены. Чего только стоит AMOLED-экран с частотой 120 Гц. Могли ли вы о таком мечтать, покупая недорогой смартфон в 2019 году? Конечно же, нет. Но в остальном новинка выглядит не столь привлекательно на фоне предшественника, как могло показаться изначально.

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Главный минус всех базовых моделей Redmi Note последних лет — камера. Отсутствие 2-мегапиксельного датчика глубины мы уж как-нибудь простим, да и стагнацию фронталки тоже. Однако 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1, ставший основным для Redmi Note 12, портит абсолютно все впечатление от выдающихся цифр. Он меньше матрицы Samsung GM1 из Redmi Note 8T на 48 Мп (1/2.76″ вместо 1/2″), а потому при любых условиях фотографии на основную камеру старого смартфона будут смотреться лучше.

Плюс ко всему Redmi Note 12 не умеет записывать видео в 4K. Казалось бы, ну и что? Но вы только подумайте: более дешевый смартфон 4-летней давности на это способен, а новинка — нет. И всему виной процессор Snapdragon 685. Да, он стал шустрее предшественника и заручился поддержкой постоянной памяти стандарта UFS 2.2 вместо медленного накопителя eMMC 5.1, однако в играх разницу вы едва ли ощутите, ведь новый чипсет использует видеоускоритель Adreno 610, который был установлен еще в том самом Snapdragon 665.

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Нельзя сказать, что в 2023 году Redmi Note 8T лучше Redmi Note 12 по всем статьям. Однако за последнее время начальная модель серии лишилась статуса недорогого камерофона, а прогресс остальных характеристик обусловлен в том числе на экономии при сборке.

Redmi Note 11 или Redmi Note 12

В последнее время смартфоны Redmi Note, пытаясь компенсировать отсутствие радикальных изменений, прибегают к тактике «шаг вперед и два назад». С этой целью производитель лишает новинки некоторых функций предыдущего поколения, а потом преподносит их как нечто инновационное. В сравнении Redmi Note 11 и Redmi Note 12 вы заметите, что изменения носят косметический характер.

Характеристики Redmi Note 11 Redmi Note 12 Экран 6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50/8/2/2 Мп 50/8/2 Мп Фронтальная камера 13 Мп 13 Мп Процессор Snapdragon 680 Snapdragon 685 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт

Купить Redmi Note 11

При этом смартфон Redmi Note 12 лишен фишки предыдущего поколения — стереодинамиков. Сейчас возвращаемся к моно, а в следующем году будем восхищаться от «инновационного» стерео. Опять же, нельзя сказать, что новинка однозначно хуже предшественника. Однако изменения почти незаметны, а с учетом цены Redmi Note 11 и его компактности именно прошлогодняя модель кажется более привлекательной.

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Какой Redmi Note купить

Купить Redmi Note 12 Pro+ 5G

Все самое интересное теперь отводится смартфонам Redmi Note с приставкой «Pro». Они действительно заслуживают пристального внимания. Вот лишь несколько особенностей, которыми готов порадовать Redmi Note 12 Pro+ 5G:

флагманский вибромотор по оси X;

камера на 200 Мп с оптической стабилизацией;

AMOLED-экран с поддержкой технологии Dolby Vision;

стереодинамики с эффектами Dolby Atmos;

120-ваттная зарядка (от 0 до 100% за 19 минут).

Сравнивать этот смартфон с Redmi Note 8 Pro 2019 года бессмысленно. Однако прогресс новой «прошки» компенсируется ее ценой. Если Redmi Note 12 в России официально продается за 16 990 ₽, то за Note 12 Pro+ просят уже 32 990 ₽. Всего лишь приставка «Pro», но какая разница в цене… К слову, Redmi Note 8 Pro стоил 17 990 ₽, и в 2019 году действительно был смысл немного доплатить за «прошку».

Купить Redmi Note 10 Pro

Сейчас же в качестве альтернативы Redmi Note 12 нужно рассматривать прошлогодние модели. К примеру, Redmi Note 10 Pro, появившийся пару лет назад, до сих пор смотрится более выигрышно. За него говорят:

стеклянная спинка и Gorilla Glass 5 спереди;

экран с более узкими рамками;

более производительный Snapdragon 732G;

камера на 108 Мп, макро-модуль на 5 Мп с двукратным оптическим зумом, лучшая обработка изображения и поддержка 4K;

стереодинамики.

В то же время цена Redmi Note 10 Pro такая же, как и у Redmi Note 12. Единственный повод купить свежую модель без приставки «Pro» — обновления операционной системы. Если для смартфона 2021 года Android 13 станет, скорее всего, финальной версией, то Note 12 получит Android 15 при любых обстоятельствах.

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Хорошие недорогие телефоны

Наконец, за последние 4 года смартфоны Redmi Note перестали быть безальтернативными. Сейчас есть куча моделей от других производителей, предлагающих то же самое за аналогичную стоимость или даже по более привлекательной цене. Вот лишь несколько конкурентов Redmi Note 12:

TECNO Camon 19 Pro. В отличие от Redmi, здесь используется IPS-экран 120 Гц, более качественная камера на 64 Мп и более шустрый процессор Helio G95 вкупе с 8 Гб ОЗУ в базовой версии.

realme 10. Та же камера на 50 Мп и AMOLED с частотой 90 Гц, а еще процессор Helio G99, опережающий Snapdragon 685 при любых раскладах.

POCO M4 Pro 5G. Аналогичная камера под управлением более крутого в плане мощности и обработки графики процессора Dimensity 810. Плюс ко всему есть X-осевой вибромотор и стереодинамики, экран — IPS с частотой 90 Гц.

Samsung Galaxy A23. Смартфон вчистую проигрывает Redmi Note 12 по части экрана, но зато предлагает камеру с оптической стабилизацией.

vivo T1. Здесь более быстрая зарядка на 44 Вт, однако по остальным характеристикам этот смартфон уступает Redmi Note 12 (экран 60 Гц, нет сверхширика).

Как видите, конкурентов в ценовом диапазоне 13-17 тысяч рублей у нового Redmi Note предостаточно, хотя еще 4 года назад Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro были смартфонами, предлагавшими однозначно лучшую камеру и процессор в своей категории. А сейчас — ничем не примечательный средний уровень.