POCO C95 Pro вышел буквально на днях, и я его взял: бюджетник с огромной батареей и экраном почти на 7 дюймов за 12 с половиной тысяч рублей звучал слишком хорошо. Внешне он действительно выглядит дороже своей цены. Но почти сразу я заметил то, что в рекламе не пишут, — и это важно знать до покупки. Поэтому я заодно пересмотрел подборку лучших смартфонов до 20 тысяч и нашёл, что можно взять вместо него. Рассказываю, где купить POCO C95 Pro, что в нём хорошо, что плохо и на что его стоит променять.

Где купить дешёвый смартфон уже сейчас

POCO C95 Pro официально представили 1 октября 2026 года, а на AliExpress он уже продаётся по цене от 12 500 рублей. Цены на маркетплейсе меняются, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.

Купить POCO C95 Pro

Версий две: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. В Сингапуре, где смартфон показали первым, базовая версия стоит 169 сингапурских долларов, так что цена на AliExpress с ней вполне сопоставима. Я бы советовал брать версию на 8/256 ГБ: лишние 2 ГБ оперативной памяти этому смартфону точно пригодятся, и дальше станет понятно почему.

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Что мне понравилось: дизайн и батарея

Первое, что бросается в глаза, — внешность. POCO C95 Pro выглядит стильно и совсем не похож на смартфон за 12 тысяч. Второй сильный аргумент — батарея на 7500 мАч. Вот что ещё есть у смартфона:

зарядка : 45 Вт, а ещё можно заряжать другие устройства на 22,5 Вт;

: 45 Вт, а ещё можно заряжать другие устройства на 22,5 Вт; экран : 6,9 дюйма, 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass 7i;

: 6,9 дюйма, 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass 7i; звук : стереодинамики и разъём 3,5 мм для наушников;

: стереодинамики и разъём 3,5 мм для наушников; память : слот microSD для карт до 2 ТБ;

: слот microSD для карт до 2 ТБ; защита: IP64 от пыли и брызг.

Для смартфона, на котором смотрят видео и сидят в соцсетях, это хороший набор. Большой экран, громкий стереозвук и огромная батарея — ровно то, что нужно для сериалов в дороге.

Почему этот смартфон подтормаживает

А теперь о том, что мне не понравилось. Смартфон заметно подтормаживает, и у этого есть простая причина. Внутри стоит процессор MediaTek Helio G91-Ultra на 12-нм техпроцессе, а встроенная память — eMMC 5.1. Это старый и медленный стандарт: у большинства современных смартфонов стоит более быстрая память UFS. Медленная память особенно заметна, когда приложения открываются, устанавливаются и обновляются. Процессор тоже не из быстрых, так что тяжёлые игры на этом смартфоне лучше не запускать.

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Второй компромисс — экран с разрешением HD+, то есть 1600 × 720 пикселей. На диагонали 6,9 дюйма этого мало: мелкий текст выглядит менее чётким, чем на экранах Full HD+. Ещё один нюанс — смартфон работает только в 4G. Поддержки 5G, которую в России запустили в сентябре, у него нет.

Что взять вместо POCO C95 Pro за те же деньги

На AliExpress за 12–14 тысяч рублей есть смартфоны, которые лучше по экрану или скорости работы. Цены — по нашим недавним подборкам, они могут меняться:

REDMI Note 15 — от 13 164 рублей, яркий AMOLED-экран, батарея 6000 мАч, камера 108 Мп;

— от 13 164 рублей, яркий AMOLED-экран, батарея 6000 мАч, камера 108 Мп; Motorola Moto G100s — от 11 672 рублей, более быстрый Snapdragon 6s Gen 4, экран Full HD+, батарея 7000 мАч и стереодинамики;

— от 11 672 рублей, более быстрый Snapdragon 6s Gen 4, экран Full HD+, батарея 7000 мАч и стереодинамики; REDMI Note 14 5G — от 12 793 рублей, AMOLED-экран, поддержка 5G и камера 108 Мп с оптической стабилизацией;

— от 12 793 рублей, AMOLED-экран, поддержка 5G и камера 108 Мп с оптической стабилизацией; REDMI Note 17 4G — от 14 123 рублей, AMOLED на 6,99 дюйма и батарея 7700 мАч.

Каждая из этих моделей закрывает главный минус POCO C95 Pro: у REDMI экраны AMOLED, у Motorola — более быстрый процессор и Full HD+. Подробнее о самом дешёвом смартфоне с 5G из этого списка мы рассказывали в материале о REDMI Note 14 5G.

Кому подойдёт POCO C95 Pro — мой вывод

POCO C95 Pro — красивый смартфон с огромной батареей, но медленной памятью и экраном низкого разрешения. Я бы советовал его только таким покупателям:

тем, кому нужна автономность : 7500 мАч в этой цене редкость;

: 7500 мАч в этой цене редкость; любителям видео без наушников : большой экран и стереодинамики;

: большой экран и стереодинамики; в качестве второго телефона: для звонков, навигации и мессенджеров.

Купить POCO C95 Pro

Если же вы выбираете основной смартфон на пару лет, я бы за те же деньги взял REDMI Note 15 с AMOLED-экраном или Motorola Moto G100s с более быстрым процессором — он ещё и дешевле. Обсудить, какой бюджетник выбрали бы вы, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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