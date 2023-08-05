Тут все, что мы знаем про OnePlus 12. Характеристики, дата выхода и даже цена

За последние несколько лет OnePlus много раз вела себя очень странно. Это были и неоднозначные маркетинговые кампании, и непредсказуемые изменения модельного ряда, и даже изменение всей модели поведения. Относительно недавно компания выпустила OnePlus 11 и одновременно объявила, что не будет выпускать OnePlus 11T. Так же мы больше не увидим модели с припиской Pro. Напомню, что годом ранее — в 2022 году — компания выпустила OnePlus 10 Pro и OnePlus 10T и не выпустила OnePlus 10. Понять ее руководство не так просто, как может показаться на первый взгляд. От этого только интересней становится разобраться в том, чего нам стоит ждать от нового поколения смартфона.

Ниже мы собрали все заслуживающие доверия слухи об OnePlus 12, которые мы видели до сих пор. У нас также есть некоторые предположения, основанные на истории запусков компании. А в конце мы поговорим о том, что мы хотели бы увидеть в новом смартфоне вне зависимости от того, правда это или только наши пожелания.

Выйдет ли OnePlus 12

OnePlus всегда выпускает новое флагманское номерное устройство каждый год с момента выпуска первой модели. Название и количество устройств могут немного меняться, но новинка выходит всегда. Поэтому можно не сомневаться, что OnePlus 12 появится в 2024 году.

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В 2023 году OnePlus выпустила модель 11R с ограниченной доступностью (в основном в Индии). Телефон был более простым по сравнению с OnePlus 11, но также получил некоторые неожиданные улучшения, что делает его довольно привлекательным телефоном для своей ценовой категории. Учитывая, что это единственные два телефона в 11-й серии, выпущенные в этом году, разумно ожидать, что телефон с приставкой «R» появится и в 2024 году.

Когда выйдет OnePlus 12

Давайте вспомним даты запуска моделей, которые у нас остались с прошлых лет:

Модель Дата выхода OnePlus 9 23 марта 2021 г. OnePlus 10 Pro (Китай) 11 января 2022 г. OnePlus 10 Pro 31 марта 2022 г. OnePlus 11 (Китай) 4 января 2023 г OnePlus 11 7 февраля 2023 г.

До 2022 года OnePlus представляла свой новый флагманский телефон во время одного мероприятия. Однако в 2022 году компания начала проводить два мероприятия: одно для Китая и одно для других мировых рынков.

Мало сомнений в том, что OnePlus сделает то же самое и в 2024 году. Таким образом, мы можем ожидать раннего запуска OnePlus 12 для Китая, а глобальный запуск произойдет через несколько недель или даже месяцев спустя.

Есть слухи, что OnePlus может запустить телефон в Китае где-то в декабре 2023 года. Глобальный запуск в этом случае может произойти в феврале 2024 года. Если это произойдет, то выйдет так, что пользователи за пределами Китая получат устройство даже раньше, чем ожидалось.

Интересно, что между китайской версией и глобальной практически нет отличий. Другими словами, единственное, чего мы не будем знать об OnePlus 12, когда доберемся до второго запуска, — это цена. Характеристики, дизайн, функции камеры и т. д. будут названы при запуске для внутреннего рынка и не поменяются.

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Какие функции будут в OnePlus 12

OnePlus не очень последовательна в подходе к своим флагманам. Например, она, наконец, начала использовать беспроводную зарядку в серии OnePlus 8, но затем отказалась от нее в OnePlus 11. Точно так же компания представила высококлассное аппаратное обеспечение камеры, а затем отказалась от него. Но вместо этого раскошелилась на рейтинг IP. А ведь до этого она утверждала, что нет смысла переплачивать за него, если и без рейтинга в компании уверены, что телефон защищен от воды.

Надежный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер и SmartPrix представили рендеры OnePlus 12 еще 12 июля. Эти изображения предполагают, что OnePlus придерживается того же языка дизайна, что и OnePlus 11. Мы получаем выровненный по центру вырез и ползунок предупреждений, который должен порадовать давних пользователей OnePlus. Его история, кстати, тоже неоднозначна. От него отказывались, но, получив ведро недовольства, начали выкручиваться и пообещали вернуть его обратно.

Последний номерной флагман OnePlus всегда поставляется с новейшим чипсетом Qualcomm. В 2024 году мы ожидаем, что Snapdragon 8 Gen 3 будет лежать в основе производительности OnePlus 12. В этом можно не сомневаться.

Остальные характеристики производительности тоже должны быть на высоте. Согласно утечке Smartprix, мы можем получить 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ памяти на основе стандарта UFS 4.0. Вероятно, мы также увидим более простую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Утечка также утверждала, что батарея может иметь емкость 5400 мАч и обеспечивать скорость проводной зарядки 100 Вт (беспроводная 50 Вт). Зарядное устройство будет включено в комплект.

По слухам, дисплей будет таким, что к нему тоже не будет никаких претензий. Он может получить диагональ 6,7 дюйма. В основе будет лежать QHD OLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон с камерой Хассельблад

OnePlus имеет тенденцию менять свою стратегию в отношении камер каждый год. Хотя конфигурация камер остается относительно неизменной — основная, сверхширокоугольная, телеобъектив и, возможно, макро. Телефон может иметь основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и перископ на 64 Мп. Однако Smartprix утверждает, что перископа не будет, а вместо него установят обычный телеобъектив с таким же разрешением. Между тем, фронтальная камера, по слухам, получит разрешение 32 Мп.

Независимо от аппаратного обеспечения, вы можете рассчитывать на продолжающееся партнерство с Hasselblad. Благодаря этому партнерству фирменная технология цвета Hasselblad останется важной частью смартфонов OnePlus.

Сколько будет стоить новый OnePlus

Ниже приведены стартовые цены в долларах для предыдущих поколений смартфонов.

Модель Цена на старте продаж OnePlus 8 Pro (2020) 899 долларов OnePlus 9 Pro (2021) 969 долларов OnePlus 10 Pro (2022 г.) 899 долларов OnePlus 11 (2023) 699 долларов

Хотя в названии OnePlus 11 не было слова «Pro», компания заверила нас, что это флагман компании высшего класса в 2023 году. Правда, удивительно, что при этом она пошла на такое снижение стоимости. Но для этого пришлось пойти на определенные жертвы. Например, отказаться от таких вещей, как беспроводная зарядка, рейтинг IP, высококачественная сверхширокоугольная камера и некоторые другие. Скорее всего, подход в базовой модели сохранится, но пока это только предположения.

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Что должно быть в OnePlus 12

Выше мы рассказали вам все о последних утечках, слухах и исторических данных, чтобы предположить, что мы увидим в OnePlus 12. А теперь озвучим несколько вещей, которые мы хотели бы видеть в новых смартфонах.

OnePlus потребовалось шесть лет, чтобы выпустить телефон с беспроводной зарядкой. После того, как мы наконец получили эту функцию, мы потеряли ее в 2023 году, поскольку в OnePlus 11 ее не было. Надо бы вернуть ее в 2024 году. Объяснять, почему нам этого хочется, излишне.

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Каждый год мы ожидаем появления новейшей флагманской камеры OnePlus. И каждый год мы оказываемся слегка разочарованы. Лучше всего ситуация была в OnePlus 9 Pro. Но даже в этом телефоне был лишний четвертый объектив. Надо выпустить телефон без лишней камеры, но с хорошими основными.

Как и в случае с беспроводной зарядкой, полный рейтинг IP был тем, чего мы всегда хотели от OnePlus и не получили до 2020 года с OnePlus 8 Pro. В конце концов, рейтинги IP также исчезли. Полный рейтинг IP68 должен быть стандартом для любого флагманского телефона. Экономить на этом не стоит.