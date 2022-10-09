Всё, что мы знаем о Redmi Note 12 и 12 Pro: характеристики, дата выхода, цена

Redmi Note — самая популярная линейка смартфонов Xiaomi, пользующаяся огромным спросом как в Китае, так и за рубежом. Производитель ежегодно пополняет модельный ряд, представляя очередную версию своих устройств. Совсем скоро состоится дата выхода Redmi Note 12 — нового смартфона, который обязательно станет хитом продаж по всему миру. Мы собрали всю информацию о следующем поколении Xiaomi и готовы рассказать, чем будут отличаться Redmi Note 12 и 12 Pro, какую начинку они получат и когда появятся на прилавках магазинов.

Китайская версия Xiaomi

Стоит напомнить, что Xiaomi сначала презентует Redmi Note 12 в Китае, а только потом на глобальном рынке. Это связано с ценообразованием и факторами, влияющими на него. Если вы подробно изучали информацию о линейке Redmi Note 11, то должны быть в курсе, что представленные в Поднебесной Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro сильно отличались от своих глобальных аналогов.

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Так, если Redmi Note 11 в Китае работал на Dimensity 810, то глобалка получился в свое распоряжение намного более слабый процессор Snapdragon 680, а глобальный Redmi Note 11 Pro вместо заряженного камня Dimensity 920 обзавелся морально устаревшим Helio G95. Поэтому все, о чем мы будем сегодня рассказывать, коснется китайской версии Redmi Note 12, которая после последующей презентации в Европе претерпит серьезные изменения.

Redmi Note 12 — модели

Как и в случае с предыдущим поколением, изначально линейка Redmi Note 12 будет представлена 3-мя моделями. В базе данных сертификатора 3C они значатся как 22101316C, 22101316UCP и 22101316UC. По опыту прошлых лет можно с уверенностью сказать, что речь идет о:

Redmi Note 12;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro Plus.

С точки зрения характеристик последние 2 модели должны иметь минимальные отличия, если отталкиваться от предыдущего опыта. К примеру, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ в китайском исполнении отличались лишь скоростью зарядки (67 Вт и 120 Вт) и емкостью аккумулятора (5000 мАч и 4500 мАч).

Характеристики Redmi Note 12 и Note 12 Pro

Генеральный директор Redmi Луй Вейбин неоднократно намекал, что слоганом серии Redmi Note 12 станет «Маленький флагман». Речь, как мы понимаем, идет не о размере устройства, а о его начинке. Одна из моделей Redmi Note 12 получит в свое распоряжение новый процессор Dimensity 1080, о чем сообщает инсайдер Digital Chat Station. По уровню производительности чипсет будет сопоставим со Snapdragon 778G — значит, Redmi Note 12 в AnTuTu наберет порядка 500-600 тысяч баллов. Скорее всего, речь идет о «прошке», ведь прошлогодний вариант базировался на Dimensity 920. Трудно поверить, что начальную модель ждет столь существенный прирост мощности по сравнению с Dimensity 810.

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Что касается камер Redmi Note 12, то они, как сообщает все тот же инсайдер, останутся без изменений. Это стандартный набор из ширика, сверхширика и макро с разрешением 50 МП и 108 МП для Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro соответственно. Главной фишкой линейки станет скорость зарядки. В 12-м поколении Redmi побьет рекорд предшественников, предложив следующую мощность комплектного адаптера питания:

67 Вт для Redmi Note 12;

120 Вт для Redmi Note 12 Pro;

210 Вт для Redmi Note 12 Pro Plus.

Недавно мы делали подборку смартфонов с самой быстрой зарядкой, и лидер рейтинга iQOO 10 Pro мог похвастать 200-ваттным блоком. Так что в некотором смысле флагманский опыт владельцам Redmi Note 12 Pro+ точно будет обеспечен. При этом нет точных сведений относительно емкости аккумулятора. В китайской соцсети Weibo инсайдеры предполагают, что объем составит 4500-5000 мАч, как и в прошлогодних моделях.

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Дата выхода Redmi Note 12

Как сообщает уже неоднократно упомянутый инсайдер Digital Chat Station, дата выхода Redmi Note 12 состоится до 11 ноября, когда в Китае празднуется День холостяков. 11-я серия была презентована 28 октября 2021 года, поэтому релиз нового поколения тоже стоит ожидать в эти даты.

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Купить Redmi Note 12 удастся примерно за 1500 юаней (~ 13 000 рублей), а Redmi Note 12 Pro — за 2000 юаней (~ 17 000 рублей). Отметим, что речь идет о китайском рынке. В глобальной версии Redmi Note 12 поступит в продажу позже и не факт, что под тем же именем. К примеру, глобалка китайского Redmi Note 11 продавалась как POCO M4 Pro 5G (позже — Redmi Note 11S 5G), а в Индии Redmi Note 11 Pro+ переименовали в Xiaomi 11i Hyper Charge. Словом, придется изрядно поломать голову, прежде чем найти тот самый Redmi.