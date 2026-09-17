Xiaomi опубликовала официальный график обновления до HyperOS 4. Первые смартфоны получат свежую прошивку уже в следующем месяце, а последним придётся ждать до 2027 года. В расписание попали не только телефоны Xiaomi и Redmi, но и планшеты, телевизоры, часы и умные колонки. Саму систему компания представила раньше, и о том, что в ней появилось, кто и когда получит обновление, мы уже писали. Теперь появилась конкретика по срокам, причём в формате «не позднее такой-то даты»: это ориентир, к которому Xiaomi планирует начать раздачу, а не день, когда уведомление придёт всем сразу.

Октябрь: флагманы Xiaomi 17 и Redmi K90 обновятся первыми

Первая волна стартует в октябре вместе с выходом новых устройств Xiaomi, включая флагман Xiaomi 18 Pro, о котором мы писали отдельно. Самые свежие модели получат HyperOS 4 прямо со дня запуска, а прошлое поколение — до конца месяца.

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Со дня запуска обновление получат:

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition;

Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17;

Xiaomi MIX Flip 2;

Redmi K90 Pro Max, Redmi K90 Pro, Redmi K90 Pro Lamborghini Edition, Redmi K90.

Вместе с ними в первый день обновятся планшеты Xiaomi Pad 8 Pro и Xiaomi Pad 8. Не позднее 31 октября очередь дойдёт до прошлого поколения:

Xiaomi 16 Ultra, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16;

Redmi K80 Pro, Redmi K80 Extreme Edition;

Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 4.

К этому же сроку HyperOS 4 обещают планшету Xiaomi Pad 7 Ultra и телевизорам 2025 года: Xiaomi TV S Pro Mini LED, Xiaomi TV S Mini LED, Redmi Smart TV X и Redmi A Pro. Телевизоры обычно получают крупные обновления системы намного позже смартфонов, а здесь их поставили в одну волну с флагманами, и это немного удивляет.

Ноябрь: Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra и линейка Redmi K70

В ноябре обновление расходится на самые массовые флагманы последних двух лет. Месяц разбит на две части, и первая, до 15 ноября, выглядит так:

Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Pro Titanium Edition, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi MIX Fold 4;

Redmi K80, Redmi K80 Pro Champion Edition;

Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70;

Redmi Turbo 3, Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition.

Из планшетов в эту же дату попали Xiaomi Pad 7S Pro, Pad 7 Pro, Pad 7 Max, Pad 7 и Redmi Pad Pro. Вторая половина месяца (до 30 ноября) закрывает оставшиеся модели среднего и верхнего сегмента:

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi Civi 5 Pro;

Redmi K70 Pro;

Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15.

К концу ноября обновятся также планшеты Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Explorer Edition и Redmi Pad 2 5G, а из телевизоров — серия Xiaomi TV S Mini LED и Redmi MAX 2025. Обратите внимание, что Redmi K70 Pro стоит на две недели позже обычного K70: логика распределения по волнам не всегда совпадает со старшинством модели.

Декабрь: самая большая волна, включая Xiaomi 13 и Redmi Note 13

Декабрь — главный месяц по числу устройств. Сюда попали флагманы трёхлетней давности, почти вся линейка Redmi Note двух поколений и бюджетные Redmi с 5G. Точных дат внутри месяца в графике нет, только сам месяц.

Список смартфонов на декабрь:

Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, Xiaomi 14 Pro Satellite Edition, Xiaomi 14;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Limited Edition;

Xiaomi 14 Civi, Xiaomi Civi 4 Pro;

Redmi K70E, Redmi K60 Extreme Edition;

Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G;

Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R Pro, Redmi Note 13R;

Redmi 14R 5G, Redmi 14C 5G, Redmi 13R 5G, Redmi 13 5G, Redmi 13C 5G.

В декабре же обновятся планшеты Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi Pad SE 8.7 4G и Redmi Pad SE, телевизоры Redmi Smart TV A Pro 2025, Redmi Smart TV A 2025 и Xiaomi TV A Pro 2025. Впервые в графике появляются часы: HyperOS 4 обещают Xiaomi Watch S4 и Watch S3. Для владельцев Xiaomi 13 это хорошая новость: аппарат 2022 года остаётся в программе крупных обновлений, хотя и в самом конце очереди среди смартфонов.

Январь 2027: телевизоры и умные колонки без смартфонов

Завершающая волна вообще не касается телефонов и планшетов. В январе Xiaomi доводит HyperOS 4 до старших телевизоров и умного дома, чтобы все устройства в одной квартире работали на одной версии системы.

Из телевизоров в список вошли серия Xiaomi TV S Pro Mini LED, Xiaomi TV S 2024, Redmi Smart TV X 2024, Redmi Smart TV A 2024 и Redmi MAX 100 2025. Из акустики и экранов — Xiaomi Sound Pro, Xiaomi Sound, Xiaomi Sound Move, колонки Xiaoai Speaker Pro и Xiaoai Speaker, а также Xiaomi Smart Home Display 6 и 10. Если ваш смартфон не нашёлся ни в одной из волн выше, в этом графике его нет, и ждать HyperOS 4 на нём пока не стоит.

Глобальные версии получат обновление позже

Важная оговорка: это расписание для китайских версий устройств. Глобальные прошивки, в том числе те, что стоят на смартфонах из российской розницы, обычно получают крупные обновления с задержкой относительно Китая, и отдельного графика для них Xiaomi пока не публиковала. Так что даты выше стоит воспринимать как самую раннюю точку отсчёта, а не как срок для вашего аппарата.

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Есть и второй нюанс: раздача идёт волнами даже внутри одной модели, поэтому уведомление может прийти позже соседа с таким же телефоном. Перед установкой имеет смысл сделать резервную копию данных по нашей инструкции и следить за разделом обновления системы в настройках, когда ваш месяц приблизится.