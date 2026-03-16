Как снимает realme 16 Pro+. Смартфон для портретов с телевиком и красивым корпусом

Хотя слово камерофон постепенно ушло в прошлое, оно начало возвращаться и каждый производитель хочет, чтобы его смартфон называли именно камерофоном. Не просто «с хорошей камерой», а именно камерофоном — чтобы фотовозможности были аргументом при покупке. realme в этом плане пошли еще дальше и назвали свой 16 Pro+ «Мастером портретов». Звучит громко, но за этим маркетинговым лозунгом скрывается вполне серьезная начинка — 200-мегапиксельный основной сенсор, отдельный телевик на 50 Мп и даже ультраширик с автофокусом. Плюс целый набор портретных режимов, фильтров и пресетов, которые явно рассчитаны на молодую аудиторию. Осталось только настроить кнопку камеры на Android для быстрого запуска и моментального фото Давайте разбираться, действительно ли камера оправдывает столь уверенное позиционирование.

Какая камера у realme 16 Pro+

Основная камера построена на 200-мегапиксельном сенсоре Samsung ISOCELL HP5 формата 1/1,56 дюйма. Объектив — эквивалент 23 мм с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией. По размеру матрица осталась такой же, как в предыдущих поколениях с 50 Мп, так что чудес в ночной съемке ждать не стоит, но мы к этому еще вернемся. Зато при дневном свете и особенно на двукратном зуме высокое разрешение должно дать прибавку в детализации. Минимальная дистанция фокусировки — около 10 см, что делает основной модуль неплохим вариантом и для макро.

Телеобъектив — 50 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL JN5 формата 1/2,76 дюйма с фокусным расстоянием 80 мм и диафрагмой f/2,8. Честно говоря, по размеру матрицы это шаг назад по сравнению с предыдущими моделями Pro+ — у 14 Pro+ и 13 Pro+ стоял сенсор 1/1,95 дюйма. Впрочем, для своего класса телевик вполне достойный, и у него есть приятный бонус — минимальная дистанция фокусировки всего 35 см против 60 см у 14 Pro+.

Ультраширик — самый скромный модуль: 8 Мп на сенсоре OmniVision с диафрагмой f/2,2. Такие скромные ультраширики — давняя традиция линейки Pro+. Зато в этом поколении появился автофокус — раньше модуль был с фиксированным фокусом, и это уже маленький шаг вперед.

Фронтальная камера получила разрешение 50 Мп на сенсоре OmniVision. Объектив довольно широкоугольный с фокусным расстоянием 22 мм и диафрагмой f/2,4. Автофокуса нет, но для фронталки это нормально. Да и зачем он ей, ведь снимать вы всегда будете примерно одно и то же, а значит настроить ее намного проще. Большее модулей нет, но не все знают для чего они нужны. Например, кому может пригодиться перископический модуль.

Съемка при дневном свете — тут все отлично

На практике основная камера на 1x снимает просто превосходно. Детализация высокая и при этом естественная — без агрессивного шарпенинга, который так любят многие производители. Динамический диапазон получился довольно широким даже на уровне самой матрицы, хотя конечные снимки подгоняются алгоритмами, и это видно. Вы же замечали, как смартфон через пару секунд меняет фотографию. За это время происходит обработка перед ее окончательным сохранением.

Отдельно понравилась экспозиция и баланс белого. Я уже давно перестал обращать внимание на то, что некоторые смартфоны могут делать изображение чуть более теплым или холодным. Это все равно смотрится хорошо, но небольшое постоянное смещение есть. Тут цвета такие, что я даже пытался для себя понять, куда они смещаются, — ничего не нашел.

Я бы сказал, что цвета получаются приятными и насыщенными ровно настолько, чтобы картинка нравилась, но не выглядела мультяшной. Ведь обычный мир всегда более тусклый, чем мы привыкли видеть на фото. И вот этим некоторые производители часто злоупотребляют. Есть отдельные режимы обработки, но об этом мы поговорим ниже. Пока только подведу небольшой промежуточный итог: при хорошем свете к основному модулю претензий нет.

Режим 50 Мп тоже радует — детализация еще выше, хотя в контрастных сценах динамический диапазон чуть проседает. Есть одна странность: некоторые текстуры — белый камень, ледяная поверхность — могут получаться необъяснимо мягкими. Похожее поведение замечено и на Oppo Find X9 Pro, и на некоторых других смартфонах. Это похоже на философию настройки алгоритмов. А вот режим 200 Мп — скажу прямо — бесполезная трата памяти. Вы получите чуть больше детализации, но вряд ли она вам понадобится. Плюс физику не обманешь, и с такими маленькими пикселями, как на смартфоне, при максимальном увеличении будет много шумов. Поэтому большого выигрыша в качестве вы не получите, а места в памяти потратите много. Да и включать этот режим каждый раз надо будет отдельно.

Двукратный зум с основного модуля — отдельная радость. Снимки выглядят так, будто сделаны на отдельную камеру, а не вырезаны из кадра. Текстуры четкие, естественные, без цифровых артефактов. В помещении результаты чуть скромнее, но все равно очень хорошие.

Кстати, именно 2x на основной камере — лучший вариант для съемки крупных планов. Телевик фокусируется не ближе 35 см и на коротких дистанциях не слишком резок, а ультраширик с его «макрорежимом» — скажу честно — для этих целей не подходит ни по разрешению, ни по перспективе.

Как снимает телевик на смартфоне realme

На своих штатных 3,5x телеобъектив работает очень добротно. Снимки резкие, детализированные, с хорошим динамическим диапазоном и правильными цветами. Единственный нюанс — легкий зеленоватый оттенок в помещении, но это мелочь. На 10x увеличении, конечно, уже видны пределы возможностей, но для быстрых снимков удаленных объектов — вполне рабочий вариант. При желании можно увеличить изображение до 100x, но это скорее номинальная функция, чем реально полезная.

Режим 50 Мп на телевике не впечатлил: на снимках заметен характерный эффект «масляной кисти», который портит текстуры. Это всегда проявляется в смартфонах при очень агрессивной обработке алгоритмами.

Ультраширокие фото на камеру смартфона

Тут особо нечего рассказывать. 8 Мп — это 8 Мп. Снимки мягковатые, и даже среди других бюджетных 8-мегапиксельных модулей результаты не самые резкие. Автофокус — штука приятная, но работает нестабильно: иногда «дергается», и даже когда попадает в цель, картинка все равно не особо четкая. Зато динамический диапазон и цвета хорошие — тут все на уровне.

Ждать чего-то серьезного от сверхширика можно, наверное, только в серьезных флагманах. И то только в тех, которые делают большую ставку на камеру. Но даже там пользуются ими только в редких случаях — чтобы уместить в кадр большую сцену или придать эффект некоторым фотографиям.

«Мастер портретов» — маркетинг или реальность

Портретный режим у realme 16 Pro+ — это целый комбайн. Помимо стандартных 1x, 2x и 3,5x увеличений, которые доступны и в обычном режиме, в портретном появляются еще 1,5x (35 мм) и 4x (92 мм). К этому прилагаются готовые комбо-пресеты: «Природные» на 1x, «Улица» на 1,5x, «Классика» на 2x, «Выстрел в голову» на 3,5x и «Крупный план» на 4x.

Уже на уровне названий «Выстрел в голову» вызывает улыбку, но realme обещает сменить это название из машинного перевода на что-то более понятное. Сам по себе каждый пресет сочетает фокусное расстояние с определенной цветовой стилизацией. Работает это не всегда хорошо. По мне, автоматика иногда делает цвета слишком насыщенными. Если вам хочется чего-то такого, то пара лишних тапов — и вы в нужном режиме. Но на практике обычный режим «Фото» и так отлично справляется с передачей тона кожи и детализацией лица. Стандартный портретный режим тоже хорош — размытие фона выглядит убедительно, артефактов по краям объекта я не заметил. В своей практике я бы пользовался только им.

Фронтальная камера и ночная съемка

Селфи-камера работает уверенно, несмотря на отсутствие автофокуса. Резкость на стандартных дистанциях хорошая, динамический диапазон широкий, тон кожи передается точно. Но есть нюанс — цвета в целом слегка бледноватые. Ничего критичного, но немного насыщенности не помешало бы.

Ночью основная камера на 1x показывает себя очень достойно. Динамический диапазон широкий, цвета приятные, а легкая теплота баланса белого только добавляет уюта снимкам и не мешает при съемке с искусственным освещением. Детализация, конечно, не на уровне топовых флагманов, но для своего класса ее более чем достаточно.

Съемка видео на смартфон

realme 16 Pro+ записывает видео до 4K при 60 кадрах в секунду на все модули, кроме ультраширика — тот ограничен 1080p при 30 кадрах. Доступны кодеки h.264 и h.265, есть запись в HDR и даже режим 24 fps для любителей кинематографичной картинки. Стабилизация — опциональная и по умолчанию выключена.

Днем 4K-видео с основного модуля радует широким динамическим диапазоном и сочными цветами, хотя резкость хотелось бы чуть повыше. Телевик в видео тоже хорош по динамическому диапазону и цветам, но опять-таки немного не дотягивает по четкости. Ультраширик в видео откровенно мягкий, но мы уже разобрались, что это не самый передовой модуль, поэтому ему простительно.

Стоит ли покупать realme 16 Pro+ ради камеры

realme 16 Pro+ — это смартфон с действительно хорошей камерой, особенно при дневном освещении. Основной модуль выдает отличные снимки на 1x и 2x, телевик уверенно работает на 3,5x, а портреты получаются отлично даже без специального режима. Ночная съемка на 1x тоже на высоте. Селфи — качественные, хоть и чуть бледноватые.

Если вы ищете хороший камерофон в среднем ценовом сегменте — realme 16 Pro+ заслуживает внимания. Он не будет снимать как флагман, хотя разница между средним и топовым сегментом стала намного меньше, но достойное качество среди равных по цене он точно выдаст.

Основной модуль и телевик тут действительно сильные, а обилие портретных режимов порадует тех, кто любит экспериментировать со стилями. Но не стоит ждать чудес от ультраширика — 8 Мп есть 8 Мп.

В любом случае за свои деньги realme 16 Pro+ предлагает очень достойный набор камер — главное, понимать его сильные и слабые стороны. В остальном это просто красивый телефон с хорошим аккумулятором. Немного удивительно, как в такую стоимость производитель смог уместить такие характеристики, да еще и в корпусе из экокожи. Впрочем, обзор этого смартфона — отдельная история, которой можно посвятить отдельную большую статью.