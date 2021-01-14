Живые фотографии Galaxy S21 и других новинок Samsung слили до презентации

Презентация Galaxy S21 состоится сегодня вечером. Она пройдёт на традиционном и первом в этом году ивенте Galaxy Unpacked. Как правило, такого рода мероприятия длятся по полтора-два часа. Ведь обычно производителям бывает мало рассказать об одном только смартфоне. Чтобы занять время, они разбавляют презентацию демонстрацией аксессуаров, которые никто никогда не купит, или – того хуже – разными графиками и аналитическими сводками. В общем, ужас. Поэтому, если вам лень тратить своё время, гоу под кат, здесь целая тонна живых фотографий Galaxy S21.

Дисклеймер: Все фотографии, которые вы увидите ниже, — живые. Скорее всего, это предпродажные образцы, которые Samsung привезла на презентацию. Сложно сказать, кто вообще будет на ней присутствовать, но складывается полное впечатление, что перед нами выставочные аппараты. Поэтому сомневаться в их реальности совершенно точно не приходится, тем более, если вспомнить, кто их опубликовал. А автором публикации стал широко известный в узких кругах Эван Бласс (@evleaks), которому точно можно верить.

Каким будет Galaxy S21

Внешне Galaxy S21 получились очень красивыми. Мне реально понравилось, как корейские дизайнеры обыграли основную камеру, вписав её в как бы надвижной модуль. Михаил Королёв, основатель AndroidInsider.ru, сказал, что ему такое исполнение напоминает накладки на камеру с Али для тех, кто «превращает» iPhone X в iPhone 11 Pro.

Видимо, ему не понравилась некоторая нецелостность конструкции. Она тут и правда заметна. Но, как по мне, это скорее плюс – сразу видно, что камера является доминантой дизайна, создавая впечатление, будто смотришь на какого-то киборга, несмотря на то что аппараты выполнены не из металла, а из пластика.

Правда, нравится мне только дизайн младшей версии. Тройная камера в этом наплыве выглядит более гармонично. А вот топовая модель с пятью модулями, которые расположили в два ряда, оставляет впечатление какого-то перебора. Представьте, что комик начал бы объяснять свою шутку. Типа, че?

Самый дорогой Galaxy S21

Странно, что на фотках представлено только два смартфона – очевидно, самый младший за 849 долларов и средний за 949, а вот версию за 1149 долларов нам почему-то не показали. На то, что пятикамерная версия – это не топовая модель, указывает её «обычность». Ну, вспомните, как выглядел Galaxy S20 Ultra. Там камера буквально кричала о том, что на неё можно снимать голливудские блокбастеры, а аппараты из утечки как-то не создают такого впечатления. Поэтому я предпочту думать, что Galaxy S21 Ultra от нас просто спрятали и покажут на презентации в 18:00.

Все Galaxy S21 будут пластиковыми. Почему Samsung так поступает с нами?

Стилус. Ну, он тут есть. Понятия не имею, зачем и кому он может быть нужен в 2К21, но раз уж есть, пусть будет. Возможно, корейцы просто дают понять, что Galaxy Note 22 уже не выйдет, а Galaxy Note 21 будет своего рода заключительным вариантом, который выпустят только для того, чтобы дать потребителям понять, что это суть один и тот же смартфон.

Поисковый маячок от Samsung

Помимо смартфонов, нас ждут новые наушники – очевидно, Galaxy Buds Pro, — и поисковый трекер. Это он лежит справа от аппаратов. Его нужно будет крепить к вещам, которые жалко потерять, чтобы потом иметь возможность найти. Работать, скорее всего, эта штука будет по Bluetooth или Ultra Wideband, потому что Samsung с некоторых пор тестирует и эту технологию.

Она нужна для более точного позиционирования, например, при поиске пропажи в помещениях, где GPS не даёт такого масштабирования. Но, чтобы этот трекер имел смысл, Samsung нужно реализовать такую же систему поиска, как у Apple, когда гаджет издаёт Bluetooth-сигнал, смартфоны проходящих мимо пользователей фикируют его, определяют местоположение и передают реальному владельцу.

Android будет обновляться 4 года, а Galaxy S21 может получить стилус

Заслуживает ли вашего внимания то, что Samsung собирается выкатить сегодня? Определённо заслуживает. Во-первых, мне реально очень зашёл дизайн Galaxy S21, и я бы, наверное, хотел такой смартфон себе. Во-вторых, интересно будет посмотреть, на что способен поисковый трекер, потому что от этого зависит, сможет ли он конкурировать с AirTag от Apple. Ну, и, в-третьих, хочется верить, что Samsung найдёт логичное объяснение появлению поддержки S Pen в Galaxy S21, а иначе будет ну совсем печалька.