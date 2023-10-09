Сравниваем две горячие новинки — Samsung Galaxy S23 FE против Google Pixel 8

После нескольких месяцев слухов и утечек Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S23 FE наконец-то официально представлены и вскоре появятся на прилавках магазинов. Оба смартфона предлагают характеристики, близкие к флагманским, без обычной для этой категории устройств высокой цены. Тем не менее, они используют разные подходы для достижения своего уровня, попутно идя на некоторые компромиссы в производительности и камере. Так какой же доступный, но высококлассный Android-смартфон больше всего заслуживает ваших денег? Чтобы это понять, давайте сравним между собой две горячие новинки последнего времени — Pixel 8 и Galaxy S23 FE.

Лучшие новые телефоны

После почти двухлетнего перерыва с момента выпуска последнего смартфона Fan Edition компания Samsung наконец возродила серию с Galaxy S23 FE. Как и следовало ожидать, он оснащен обновленным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Однако, к сожалению, это не самый новый чип, и смартфоны более высокого класса от Samsung уже давно перешли на более быстрый и эффективный Gen 2.

Между тем Pixel 8 — один из двух флагманских смартфонов Google на 2023 год. Он получит несколько собственных обновлений, начиная с нового процессора Tensor G3. Это уже важный момент, в котором мы видим, как Pixel 8 вырывается вперед по сравнению с Galaxy S23 FE. Большое ядро ​​Arm Cortex-X3 и средние ядра Cortex-A715 в Tensor G3 должны позволить ему работать лучше, чем Snapdragon 8 Gen 1.

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При этом оба телефона имеют идентичные конфигурации оперативной памяти и хранилища, а также оснащены высококачественными дисплеями AMOLED, которые обновляются с частотой 120 Гц. В технических характеристиках Pixel 8 указано, что он имеет более высокую пиковую яркость экрана — 2000 нит. S23 FE предлагает всего 1450 нит, что само по себе не мало, но сильно уступает новинке от Google.

Какие телефон прочнее

Что касается качества сборки и характеристик, не относящихся к производительности, то тут лидирует Pixel. В нем используется больше материалов премиум-класса, чем в Galaxy S23 FE. Например, Pixel 8 получил новое стекло Gorilla Glass Victus спереди и сзади, в то время как Samsung выбрала гораздо более старое стекло Gorilla Glass 5 для задней стенки, а что находится спереди, вообще не сообщается. Ну, хотя бы оба смартфона имеют матовую алюминиевую рамку и водонепроницаемость IP68.

В этом году многое поменялось в подходе к обновлениям. Так, например, в новом поколении Google обещает впечатляющие семь лет обновлений ОС и исправлений безопасности для обеих моделей Pixel 8. Это более чем в два раза превышает предыдущие обязательства и на три года больше, чем то, что заявлено для Samsung S23 FE. Так что, если вы хотите поддерживать свой телефон в актуальном состоянии как можно дольше, Pixel 8, безусловно, лучший выбор из рассматриваемых моделей.

Несмотря на то, что два года назад Galaxy S21 FE от Samsung имел тот же размер дисплея, что и последний на тот момент Pixel 6 от Google (6,4 дюйма), за последние два года два производителя сильно разошлись. Galaxy S23 FE сохранил свой большой 6,4-дюймовый дисплей прошлых лет, а Google решила, что смартфон должен быть более компактным, и перешла на экран 6,2 дюйма.

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Отличия есть не только в размере, но и в других вещах. Pixel 8 весит 187 г, что на 22 г легче, чем Galaxy S23 FE. Может показаться, что это не много, но на деле разница огромна. Этого достаточно, чтобы перейти из категории ”можно убить, если кинуть в кого-то” в категорию ”легкий и удобный смартфон”. Во многом разница получилась из-за решения компании использовать старое стекло Gorilla Glass 5.

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Какой телефон снимает лучше

Смартфоны Google, как правило, пользуются всеобщим вниманием, когда речь идет о возможностях обработки изображений. Однако все программное обеспечение в мире не может компенсировать отсутствие телеобъектива в Pixel 8. Для сравнения, на Galaxy S23 FE вы, по крайней мере, получаете 3-кратную камеру с возможностями оптического увеличения.

Samsung также обновила основную камеру Galaxy S23 FE до 50 Мп. Мы пока не знаем всего об этом датчике, но он должен соответствовать тому, что присутствует во флагманской серии Galaxy S23.

Pixel 8 тоже получает новый 50 Мп сенсор с светочувствительностью на 21% выше, чем у Pixel 7. Он также оснащен обновленной сверхширокоугольной камерой с макро автофокусировкой для съемки крупным планом. Так же, как и раньше, в Pixel 8 есть много функций искусственного интеллекта для камеры, включая Magic Editor и Best Take.

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Несмотря на более компактный размер Google Pixel 8, в нем установлен немного больший аккумулятор емкостью 4575 мАч против 4500 мАч в S23 FE, которые еще и должен питать дисплей большего размера. Больше энергии может потребоваться и прожорливому 8 Gen 1. Но, скорее всего, разница в фактическом времени работы будет незначительной и ее можно будет списать на погрешность в сценариях использования. Разница в скорости зарядки тоже минимальна. Небольшой перевес в 2 Вт (27 против 25) есть в пользу Pixel 8. Но заметить это даже при прямом сравнении будет сложно. Оба эти телефона будут заряжаться до максимума больше часа.

Сколько стоят Pixel 8 и Galaxy S23 FE

Так как телефоны в Россию будут поставляться по параллельному импорту, а сами устройства пока еще не приехали к нам, ориентироваться на цену мы можем только исходя из их стоимости в одной валюте на одном рыке. Для сравнения рассмотрим цены в долларах на американском рынке. Пока они есть только для этого региона.

Выпустив серию Pixel 8, Google подняла цены на свои флагманские смартфоны на 100 долларов. Тем временем компания Samsung пошла в противоположном направлении и снизила цену на свой смартфон Fan Edition на такую ​​же сумму. По сравнению с предыдущими поколениями две компании поменялись местами с точки зрения доступности.

Стоимость Pixel 8 начинается от 699 долларов, а за дополнительные 60 долларов вы можете удвоить объем встроенной памяти со 128 ГБ до 256 ГБ. Тем временем Samsung продает S23 FE по 599 долларов, но мы пока не уверены, сколько вам придется выложить, чтобы удвоить объем памяти.

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Какой телефон выбрать

Samsung Galaxy S23 FE предлагается по стартовой цене от 599 долларов. За эти деньги он кажется довольно выгодным, но с некоторыми ограничениями. Малое в сравнении с Pixel время обновления и старое аппаратное обеспечение являются минусом, так как телефон раньше устареет. Зато S23 FE предлагает телеобъектив с 3-кратным зумом, если для вас важна камера и качество фотографий в репортажном режиме.

Pixel 8 стартует от 699 долларов, но он выглядит более разносторонним устройством со спецификациями, которые кажутся более подходящими для смартфона 2023 года. А еще тут более качественная сборка, более длительный период поддержки и искусственный интеллект Google, часть из которых, правда, не будет работать в России.

Если вы хотите купить один из этих смартфонов, вам надо понять, что вы цените больше: более низкую цену и телеобъектив Samsung или множество эксклюзивных функций Google Pixel и компактный дизайн. Лично я бы выбрал Pixel 8, но я также понимаю, почему некоторые предпочитают Galaxy S23 FE — из-за его большего экрана и более низкой цены.