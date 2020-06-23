Qualcomm уже могла начать производить Snapdragon 875. Когда ждать?

Выхода нового процессора для смартфонов ждут все любители этого типа электроники. Казалось бы, что это что-то, чего большинство из нас даже никогда не увидит, но именно этот ”невидимый боец” делает так, чтобы все наши любимые приложения работали, как это задумано их создателями. С каждым годом чипы становятся все более производительными. Нам же интересно, а могут ли они быть еще более мощными, и каждый раз мы удивляемся, когда оказывается, что могут. В этот раз у нас опять есть повод удивиться, ведь новый Snapdragon не просто будет как обычно производительнее предыдущего, но, возможно, даже будет сделан по новой технологии, которая сулит нам еще больше благ. А вообще, поговаривают, что его уже начали производить. Давайте разберемся с этим, ведь без нас никак.

Когда начнут производить новый Snapdragon 875

Согласно информации, поступившей из Китая, новые процессоры Qualcomm уже начали производиться. Если это действительно так, то анонсирован он будет в самое ближайшее время. По данным аналитиков, это может произойти до конца 2020 года. От себя добавлю, что если чипы уже производятся, то их представление состоится задолго до конца года. В конце концов, они и так последние годы появлялись не позже декабря, так что ничего в таком прогнозе удивительного нет.

О характеристиках нового чипсета уже было сказано многое, но сейчас куда интереснее именно то, что он уже на подходе, ведь только презентация или официальный анонс могут подтвердить или опровергнуть все слухи, которые появлялись ранее.

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Кто производит процессоры Snapdragon

За производство нового чипсета будет отвечать тайваньская компания по производству полупроводников, более известная, как TSMC, а сам он будет построен на 5-нм техпроцессе. Конечно же, 875-ый будет выпускаться в паре с 5G модемом, которым, скорее всего, станет Qualcomm Snapdragon X60.

Производственные мощности по выпуску 5-нм чипов на заводе TSMC были увеличены за последний месяц на 10 процентов — почти до 60 000 единиц. По разным оценкам, Qualcomm потребуется от шести до десяти тысяч ”вафель” (заготовка, которая включает в себя множество процессорных чипов) в месяц. Судя по таким цифрам, с заказами у TSMC в ближайшее время все будет отлично.

В слухах о новом чипе фигурирует кодовое название SM8350. О чем-то существенном нам это не скажет, но такая информация есть. Может быть, она вам пригодится. Одно можно сказать точно — новинка будет мощнее предшественника — Snapdragon 865.

Особенности процессора Qualcomm Snapdragon 875

Прошлогодний процессор был построен по схеме ”1 + 3 + 4”. Это означает, что он разделяет задачи обработки данных между тремя наборами ядер. Первым и самым мощным является ядро на архитектуре ​​Cortex-A77 с частотой 2,84 ГГц. В тандеме с ним работают три ядра с частотой 2,4 ГГц (Cortex-A77) и еще четыре ядра с частотой 1,8 ГГц (Cortex-A55).

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Ожидается, что подобной структурой будет обладать и Snapdragon 875. Возможно, мы даже увидим воплощение недавних слухов. Согласно им, Qualcomm совместно с производителями смартфонов занимается разработкой новой архитектуры Cortex-X1. Она не просто станет более эффективной, но и позволит производителям более гибко адаптировать ее под себя, как это делает Apple.

ARM Cortex-X1 обеспечивает на 30 процентов более высокую пиковую производительность по сравнению с предыдущими разработками, а за счет дополнительного использования трех ядер Cortex-A78 общую производительность процессора можно повысить примерно на 20 процентов. При этом, за энергоэффективность по-прежнему будут отвечать четыре ядра Cortex-A55, которые будут использоваться для выполнения менее требовательных задач.

Ожидается, что Snapdragon 875 будет работать в связке с Adreno 665 VPU и Adreno 1095 DPU. Для работы в сети чип будет включать модем с поддержкой стандартов 3G, 4G и 5G. Как уже было сказано выше, за это будет отвечать чип Snapdragon X60 5G. Также у него должна быть поддержка технологий mmWave и sub-6 ГГц для обеспечения более быстрого и стабильного соединения.

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Что касается аудио, Qualcomm предположительно предложит аудио подсистему с низким энергопотреблением. Ей станет Aqstic Audio Technologies WCD9380.

Первый смартфон на Snapdragon 875

Несмотря на то, что чип, возможно, представят в самое ближайшее время, ожидать, что он будет готов к одному из ближайших громких анонсов, не стоит. Производители еще должны выстроить вокруг него всю свою систему. Скорее всего, новинка появится в реальных смартфонах не раньше следующего года, а одним из первых аппаратов с ним на борту будет новое поколение линейки Samsung Galaxy S.

Пока можно ожидать представление чипа примерно в сентябре этого года. Это означает, что Samsung Galaxy Note 20 точно не получит его, если не отложит анонс, что очень маловероятно. Зато могут получить подтверждение другие слухи о том, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит процессор Snapdragon 865 Plus.

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Новый процессор очень интересен сам по себе, даже вне зависимости от того, в каком смартфоне он будет установлен. Производительности современным чипам и так хватает, а вот новая архитектура — это действительно круто. Особенно интересно, как производители смогут этим воспользоваться. Это действительно новый уровень в индустрии.