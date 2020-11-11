Snapdragon 875 будут устанавливаться в Huawei. Компания получила лицензию

Радуйтесь, те, кто переживал за судьбу Huawei! Как мы и предсказывали, Qualcomm получила разрешение на отгрузку своих процессоров для этой китайский компании. Получается, что все санкции были просто хитрым политическим трюком для того, чтобы прекратить производство Kirin и ”подсадить” Huawei на американские процессоры? Каждый сам ответит на этот вопрос. Пока просто стало понятно, что новые устройства линейки Huawei P50, которые выйдут весной будущего года, стоит ждать со Snapdragon 875. Интересно, что только ими компания судя по всему не ограничится и переведет на этот чипсет некоторые другие популярные модели.

Санкции против Huawei

Мы уже рассказывали, что из-за пересмотренного запрета со стороны правительства США тайваньская компания TSMC не может сотрудничать с Huawei. Именно на ее заводах производились чипсеты Kirin для смартфонов среднего и высоко уровня. Следовательно, TSMC не смогла продолжать производить Kirin 9000 и другие чипсеты этой серии для китайской компании. Какое-то количество до вступления в силу запрета произвести успели, но его не хватает даже на нормальный выпуск всего одной модели смартфона — Huawei P40.

Недавно сообщалось, что Qualcomm подтвердила подачу заявки на получение лицензии на поставку чипсетов для Huawei. В свежем отчете китайского издания 36k.com теперь утверждается, что Qualcomm получила разрешение и сможет полноценно работать с американской компанией.

Известно, что сама Huawei никогда не производила чипы для себя сама, а только разрабатывала их. Заказы выполняла в основном та самая TSMC, принимая их у HiSilicon. Поскольку TSMC использует оборудование американского производства для создания этих чипсетов, ей было запрещено вести дела с Huawei. Таким образом в августе генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю заявил, что серия Mate 40 может стать последними телефонами бренда на базе чипсетов Kirin.

Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000 оказался мощнее самого нового Snapdragon

Кто получил разрешение на работу с Huawei

Недавние отчеты показали, что такие компании, как Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другие получили от правительства США разрешение на продолжение сотрудничества с Huawei. Следовательно, существует вероятность того, что и TSMC возобновит производство чипов для Huawei. На самом деле такое разрешение уже получено, но только в отношении чипов, производимым по технологиям примерно 7-10 летней давности. Возможно, так расчищается место для Qualcomm. Не зря же, как сообщалось ранее, она аргументировала свое желание работать с китайской компанией тем, что та все равно найдет, где покупать чипы, а для Qualcomm это обернется миллиардными потерями.

Согласно китайскому изданию, источник, близкий к Huawei, сообщил, что Qualcomm уже получила лицензию на поставку чипов для Huawei. Если TSMC не сможет вести бизнес с Huawei, его высокопроизводительная линейка, такая, как серии P и Mate, может быть оснащена флагманскими чипсетами Snapdragon. Есть вероятность, что серия Huawei P50, которая обычно выходит в первом квартале, может работать на чипсете Snapdragon 875.

Недавно анонсированная серия Mate 40 пользуется большим спросом. Однако созданных запасов чипсетов Kirin 9000 хватит совсем не на долго, и поэтому уже сейчас аналитики рассматривают возможность выхода в скором времени смартфонов Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus с процессором Snapdragon 875. Если полгода назад никто даже предположить себе такого не мог, то сейчас все это выглядит очень возможным вариантом развития событий.

Huawei готовится производить чипы, чтобы обойти санкции США. Но не все так гладко

Какие процессоры будет использовать Huawei

Ранее сообщалось так же, что Huawei до вступления в сентябре в силу запрета на поставку оборудования и компонентов успела создать большой запас чипов Dimensity от MediaTek. Они так же рассматриваются в качестве одной из замен Kirin в некоторых моделях устройств. Правда, их применения в топовом Huawei Mate 40 Pro было бы настоящим провалом и не многие захотели бы себе такой смартфон.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Huawei собирается наладить свое производство процессоров и других компонентов на территории Китая, чтобы не зависеть от западных технологий. Даже если компания сделает это, то на реализацию подобного проекта и отыгрывание отставания ей потребуется не менее десяти лет.

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Все это время ей надо как-то зарабатывать на смартфонах и другом оборудовании. С этой точки зрения соглашение с американской компанией выглядит далеко не самой плохой затеей. При таком положении дел даже продажа бренда Honor не кажется такой плохой идеей, когда речь идет о выживании компании.

Посмотрим, что из этого получится, но ждать осталось совсем недолго. Уже этой весной мы или получим новый Huawei P50 на Snapdragon, или не получим его вовсе.