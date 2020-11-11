Snapdragon 875 будут устанавливаться в Huawei. Компания получила лицензию

  2. Темы
  3. Железо
Артем Сутягин 1

Радуйтесь, те, кто переживал за судьбу Huawei! Как мы и предсказывали, Qualcomm получила разрешение на отгрузку своих процессоров для этой китайский компании. Получается, что все санкции были просто хитрым политическим трюком для того, чтобы прекратить производство Kirin и ”подсадить” Huawei на американские процессоры? Каждый сам ответит на этот вопрос. Пока просто стало понятно, что новые устройства линейки Huawei P50, которые выйдут весной будущего года, стоит ждать со Snapdragon 875. Интересно, что только ими компания судя по всему не ограничится и переведет на этот чипсет некоторые другие популярные модели.

Huaweiи и Qualcomm

Эти две компании могут стать еще более тесными партнерами. Просо у кого-то нет выбора.

Санкции против Huawei

Мы уже рассказывали, что из-за пересмотренного запрета со стороны правительства США тайваньская компания TSMC не может сотрудничать с Huawei. Именно на ее заводах производились чипсеты Kirin для смартфонов среднего и высоко уровня. Следовательно, TSMC не смогла продолжать производить Kirin 9000 и другие чипсеты этой серии для китайской компании. Какое-то количество до вступления в силу запрета произвести успели, но его не хватает даже на нормальный выпуск всего одной модели смартфона — Huawei P40.

Недавно сообщалось, что Qualcomm подтвердила подачу заявки на получение лицензии на поставку чипсетов для Huawei. В свежем отчете китайского издания 36k.com теперь утверждается, что Qualcomm получила разрешение и сможет полноценно работать с американской компанией.

У Huawei выбор небольшой. Процессоры не просто надо ставить, но надо их у кого-то еще и покупать.

Известно, что сама Huawei никогда не производила чипы для себя сама, а только разрабатывала их. Заказы выполняла в основном та самая TSMC, принимая их у HiSilicon. Поскольку TSMC использует оборудование американского производства для создания этих чипсетов, ей было запрещено вести дела с Huawei. Таким образом в августе генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю заявил, что серия Mate 40 может стать последними телефонами бренда на базе чипсетов Kirin.

Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000 оказался мощнее самого нового Snapdragon

Кто получил разрешение на работу с Huawei

Недавние отчеты показали, что такие компании, как Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другие получили от правительства США разрешение на продолжение сотрудничества с Huawei. Следовательно, существует вероятность того, что и TSMC возобновит производство чипов для Huawei. На самом деле такое разрешение уже получено, но только в отношении чипов, производимым по технологиям примерно 7-10 летней давности. Возможно, так расчищается место для Qualcomm. Не зря же, как сообщалось ранее, она аргументировала свое желание работать с китайской компанией тем, что та все равно найдет, где покупать чипы, а для Qualcomm это обернется миллиардными потерями.

Согласно китайскому изданию, источник, близкий к Huawei, сообщил, что Qualcomm уже получила лицензию на поставку чипов для Huawei. Если TSMC не сможет вести бизнес с Huawei, его высокопроизводительная линейка, такая, как серии P и Mate, может быть оснащена флагманскими чипсетами Snapdragon. Есть вероятность, что серия Huawei P50, которая обычно выходит в первом квартале, может работать на чипсете Snapdragon 875.

5G

Проблема в том, что Snapdragon 875 будет с 5G. Разрешат ли установку такого чипа, или надо будет разрабатывать отдельную модель.

Недавно анонсированная серия Mate 40 пользуется большим спросом. Однако созданных запасов чипсетов Kirin 9000 хватит совсем не на долго, и поэтому уже сейчас аналитики рассматривают возможность выхода в скором времени смартфонов Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus с процессором Snapdragon 875. Если полгода назад никто даже предположить себе такого не мог, то сейчас все это выглядит очень возможным вариантом развития событий.

Huawei готовится производить чипы, чтобы обойти санкции США. Но не все так гладко

Какие процессоры будет использовать Huawei

Ранее сообщалось так же, что Huawei до вступления в сентябре в силу запрета на поставку оборудования и компонентов успела создать большой запас чипов Dimensity от MediaTek. Они так же рассматриваются в качестве одной из замен Kirin в некоторых моделях устройств. Правда, их применения в топовом Huawei Mate 40 Pro было бы настоящим провалом и не многие захотели бы себе такой смартфон.

Snapdragon

Эти процессоры ценятся всеми, но для Huawei это два шага назад.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Huawei собирается наладить свое производство процессоров и других компонентов на территории Китая, чтобы не зависеть от западных технологий. Даже если компания сделает это, то на реализацию подобного проекта и отыгрывание отставания ей потребуется не менее десяти лет.

Все наши новости можно найти в специальном Telegram-канале.

Все это время ей надо как-то зарабатывать на смартфонах и другом оборудовании. С этой точки зрения соглашение с американской компанией выглядит далеко не самой плохой затеей. При таком положении дел даже продажа бренда Honor не кажется такой плохой идеей, когда речь идет о выживании компании.

Посмотрим, что из этого получится, но ждать осталось совсем недолго. Уже этой весной мы или получим новый Huawei P50 на Snapdragon, или не получим его вовсе.

Теги
Новости по теме
Чем интересен новый смартфон OUKITEL с аккумулятором 11 000 мАч
С Новым годом, друзья!
Каким должен быть смартфон для активного отдыха?
Лонгриды для вас
Kirin
Любит, не любит… Huawei разрешили покупать чипы для ее смартфонов

Как ни крути, а в мире происходит такое интересное противостояние, что о нем просто нельзя молчать. Я имею в виду взаимоотношения Huawei с правительством США. Только мы порадовались за компанию, что она может снова покупать дисплеи у Samsung, как теперь качнулись качели с производителями процессоров и им снова разрешили вести дела с китайской компанией. Вот только небольшая ложка дегтя в бочке меда все равно есть. Процессоры покупать можно, но в них не должно быть одной важной функции, которая имеет большое значение для Huawei. Как будут развиваться события дальше, покажет время, а пока давайте разберемся в тонкостях положения.

Читать далее
На следующей неделе Huawei представит новый смартфон, но не спешите радоваться

Как не крути, а покупатели во всем мире продолжают любить Huawei. С одной стороны, в этом нет никакой логики, но с другой, у компании действительно отличные устройства, которые сейчас продвигаются со скидками или большим количеством подарков. Все это приводит к тому, что продажи на одних рынка падают не очень сильно, а на других - и вовсе растут. Кроме запланированных моделей, о которых все знают, сейчас готовится еще одна, которая должна быть анонсирована на следующей неделе и по-своему будет интересной. Вот только радоваться рано, ведь не все так, как может показаться на первый взгляд.

Читать далее
Какие смартфоны на Android выбрать для игр

Несмотря на то что сегодня облачный гейминг по праву считается новым трендом, классические игры, которые нужно скачивать и устанавливать, по-прежнему никуда не делись. Более того, именно ради них многие производители постоянно наращивают производительность своих смартфонов, всячески их оптимизируют и конфигурируют. По этой логике, очевидно, следует, что идеальный смартфон для игр – это игровой смартфон от Asus, Nubia или ZTE. Но как бы не так. Потому что идеальный смартфон для игр – тот, на который обратили внимание сами разработчики.

Читать далее

1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    Новость, конечно, позитивная, но … Snapdragon слабее Kyrin 🙁 Прощай фирменный AI от Huawei … Надеюсь не надолго.

Новый комментарий