5 функций зарядных устройств для смартфона, которые заставят вас купить новый адаптер

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Герман Вологжанин

Зарядка для телефона представляется очень простым прибором, единственная задача которого — восстановить энергию устройства при подключении к электросети. Но у такого, как кажется, очень примитивного аксессуара могут быть дополнительные функции, которые способны заставить вас присмотреться к новому адаптеру питания, даже если старый работает более чем хорошо и отлично справляется со своей основной задачей.

5 функций зарядных устройств для смартфона, которые заставят вас купить новый адаптер. Полезные функции зарядных устройств, ради которых стоит купить новый адаптер. Фото.

Полезные функции зарядных устройств, ради которых стоит купить новый адаптер

Адаптер для быстрой зарядки телефона

Все мы заинтересованы в том, чтобы смартфон заряжался быстро. Об этом думают и производители, которые кладут в комплект поставки максимально мощный адаптер. Впрочем, бывают и исключения, заставляющие купить новый блок питания с быстрой зарядкой:

  • в комплекте не было адаптера;
  • комплектный адаптер имеет недостаточную мощность;
  • стандартный блок питания потерялся или сломался.

Перед покупкой быстрой зарядки для телефона обязательно уточните, какую мощность тока способно принять ваше устройство. Также для достижения максимальных показателей скорости старайтесь покупать фирменные аксессуары от производителя своего Андроида.

Адаптер для быстрой зарядки телефона. Такой адаптер питания зарядит любой Xiaomi на максимальной мощности. Фото.

Такой адаптер питания зарядит любой Xiaomi на максимальной мощности

Купить быструю зарядку Xiaomi

Специально для упрощения поиска мы делали несколько подборок фирменных и других совместимых зарядок для смартфонов Xiaomi, а также устройств компании Samsung. Познакомьтесь с ними, если хотите быстро восстановить энергию.

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Можно ли заряжать ноутбук телефонной зарядкой

Зарядка большей мощности, чем поддерживает смартфон, не нанесет вреда за счет встроенного контроллера, а еще сможет выполнять роль аксессуара двойного назначения в том числе для зарядки ноутбука. Но для этого нужно соблюсти пару условий: компьютер должен иметь порт USB Type-C, а от адаптера питания требуется поддержка достаточной мощности тока.

Можно ли заряжать ноутбук телефонной зарядкой. Через разъем USB Type-C ноутбук можно запитать зарядкой телефона. Фото.

Через разъем USB Type-C ноутбук можно запитать зарядкой телефона

Если условия соблюдены, вы сможете пользоваться одним адаптером, заряжая им почти всю технику от Bluetooth-наушников до ноутбуков. А в случае, если для каждого устройства уже есть блок питания, дополнительный станет страховкой на случай потери или поломки старого.

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Зарядное устройство GaN — что это

Как правило, мощные адаптеры питания, которые идут в комплекте со смартфонов, очень громоздкие. Они занимают много места, отчего их совсем не хочется носить с собой. Но это может исправить GaN-зарядка, состоящая не из кремниевых компонентов, а из нитрид галлиевых.

Зарядное устройство GaN — что это. Обычный адаптер питания (слева) рядом с GaN зарядкой той же мощности (справа). Фото.

Обычный адаптер питания (слева) рядом с GaN зарядкой той же мощности (справа)

Купить GaN-зарядку для телефона

Такие зарядки для телефона отличаются своей компактностью, но при этом весят столько же, сколько и обычные адаптеры питания схожей мощности. Перед покупкой зарядного устройства с поддержкой GaN обязательно уточните, какие протоколы Fast Charge оно поддерживает, чтобы Андроид и аксессуар были полностью совместимы.

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Зарядное устройство с несколькими портами

Ели дома мало розеток, а устройств, которым требуется периодическое подключение к электросети, много, можно купить зарядку с несколькими портами. Она позволит подключить к одному блоку питания не один гаджет, а сразу два, три или даже четыре.

Зарядное устройство с несколькими портами. Дополнительные порты не будут лишними. Фото.

Дополнительные порты не будут лишними

Купить зарядку с несколькими портами

Правда, стоит учесть, что такие зарядные устройства не способны питать смартфоны и другую технику максимальным током. Чаще всего мощность равномерно распределяется между подключенными гаджетами, из-за чего падает скорость зарядки.

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Зарядка для телефона с подсветкой

Еще одна интересная функция адаптеров питания для телефона — подсветка. Она очень полезна в темноте, когда сложно понять, в правильный ли разъем ты вставляешь штекер. Так что подсветка портов зарядки поможет быстрее подключить провод, а еще снизит риск поломки из-за не самого аккуратного владельца.

Зарядка для телефона с подсветкой. Подсветка поможет попасть в правильный порт. Фото.

Подсветка поможет попасть в правильный порт

Купить зарядку с подсветкой

Светодиодная подсветка бывает установлена не под USB-портами, а на корпусе самого адаптера. Пользы от функции в таком случае становится меньше, но она все равно помогает хотя бы отыскать блок питания в темноте.

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