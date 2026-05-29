Представив новые смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro, китайская компания пополнила линейку носимых устройств: Xiaomi Watch S5 46mm выходят на глобальный рынок. Умные часы работают на фирменной оболочке HyperOS 3 и делают ставку на яркий экран, долгую автономность и расширенный набор спортивных функций. Ниже разбираем, что это значит на практике, кому стоит к ним присмотреться и во сколько это всё обойдётся.

Что нового в Xiaomi Watch S5 46mm

Это классические круглые часы с корпусом из нержавеющей стали. Watch S5 весят 46 граммов и имеют толщину 10,99 мм — для стальных часов это вполне обычные цифры, не тяжёлые и не громоздкие. Главное визуальное изменение касается экрана.

Экран диагональю 1,48 дюйма выполнен по технологии AMOLED с разрешением 480 на 480 точек и пиковой яркостью до 2500 нит. На практике высокая яркость важна летом и на улице: дисплей остаётся читаемым под прямым солнцем. Рамки уменьшили до 2,6 мм, и Xiaomi говорит о сокращении на 40% по сравнению с прошлой моделью. Появилась и защита от ложных нажатий каплями воды — экран не реагирует на брызги как на касания.

Сколько Xiaomi Watch S5 работают без подзарядки

Внутри установлен аккумулятор на 815 мАч. До 21 дня автономности Xiaomi обещает при щадящем сценарии использования. В стандартном режиме оценка скромнее, и реальность чаще ближе именно к ней.

Производитель приводит три цифры:

до 21 дня — при лёгком использовании

до 14 дней — при обычном использовании

до 9 дней — если включён режим постоянно активного экрана

Здесь стоит трезво смотреть на маркетинг: цифра в 21 день относится к минимальной нагрузке, а постоянно горящий циферблат срезает автономность больше чем вдвое. Но даже 9–14 дней — это заметно больше, чем у большинства часов на Wear OS, которые приходится заряжать каждые день-два.

Функции умных часов Xiaomi

Для тренировок часы Xiaomi Watch S5 поддерживают более 150 спортивных режимов и используют обновлённый двухдиапазонный навигационный модуль с поддержкой пяти спутниковых систем. Это нужно для более точного построения маршрута на улице. Есть офлайн-карты и функция возврата по пройденному пути — полезно тем, кто бегает или ходит в незнакомых местах.

Появился велосипедный режим: часы передают данные на смартфон и работают как велокомпьютер, а также подключаются к сторонним датчикам мощности по Bluetooth. Это уже история для тех, кто тренируется осознанно, а не просто считает шаги. Если вам нужны простые недорогие часы с упором на автономность, обратите внимание на альтернативы — например, недавно OnePlus представила доступные часы Watch Lite.

Из специфичного — горнолыжный режим с детекцией падений, который вызывает экстренные службы, если человек не реагирует в течение 60 секунд. Есть и Passion-режим: он отслеживает аплодисменты и взмахи руками на спортивных событиях, чтобы посчитать калории, потраченные на болельщицкие эмоции. Скорее приятная мелочь, чем причина для покупки.

За показатели здоровья отвечает новый датчик с четырьмя светодиодами для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Xiaomi заявляет точность отслеживания пульса 98,4% — к таким цифрам производителей всегда стоит относиться спокойно, без слепого доверия. Алгоритмы сна компания обновляла вместе с международными организациями по изучению сна.

На базе HyperOS 3 часы подключаются к экосистеме умного дома Xiaomi, умеют управлять камерой смартфона на расстоянии и поддерживают бесконтактную оплату через Mastercard и Visa. Здесь важная оговорка для российских пользователей: работоспособность NFC-оплаты зависит от поддержки карт платёжных систем, что в России сейчас ограничено. На этот пункт при покупке рассчитывать не стоит.

Цена и версии Xiaomi Watch S5 46mm

Часы уже доступны на глобальном рынке. Чёрная и серебристая версии стоят 179,99 € — это примерно от 20 000 ₽ в России. Расцветки Jungle Green и Ceramic Blue с другими материалами ремешка и отделкой безеля оценили в 199,99 €, то есть около 22 000 ₽ в России. Также часы уже сейчас можно приобрести на AliExpress, где на старте продаж в июне они будут стоить в районе 10 000 ₽ (на момент публикации материала стоит заглушка в 19 000 ₽).

Разница между версиями только в материалах ремешка и оформлении корпуса, начинка одинаковая. Если вам важна функциональность, а не внешний акцент, переплачивать за дорогие расцветки смысла нет.

Кому подойдут Xiaomi Watch S5, а кому нет

Xiaomi Watch S5 46mm — это разумный выбор для тех, кто хочет яркий экран и долгую автономность без привязки к ежедневной зарядке, плюс серьёзный набор тренировочных функций по адекватной цене. Велосипедный режим, навигация с офлайн-картами и лыжный режим с детекцией падений делают часы интересными для активных пользователей.

Стоит спокойно отнестись к рекламным цифрам: 21 день автономности и точность пульса 98,4% — это лабораторные сценарии, а не гарантия. Пользователям из России перед покупкой стоит учитывать, что именно из бесконтактной оплаты и сервисов будет работать в наших условиях. Спойлер: ничего.

