Смарт-часы у меня за последние пару лет сменяли друг друга регулярно. До этого я носил CMF Watch 3 Pro, а параллельно тестировал Apple Watch — и каждый раз после «яблока» возвращаться на Android-часы было немного больно: то интерфейс подтормаживает, то батарея садится к вечеру. Поэтому когда OnePlus Watch 4 привезли в Россию, я особо чудес не ждал. Ещё одни часы на Wear OS, ну ладно, посмотрим. А в итоге удивился: за 17 599 рублей получаешь гаджет, который по ощущениям и функциям тянет чуть ли не на Apple Watch Ultra.

Смотрим, какими получились новые часы OnePlus

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ - БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ РАНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ

OnePlus Watch 4: характеристики и цена в России

В комплекте с часами нет ничего особенного. Довольно скромно

Начну сразу с характеристик OnePlus Watch 4, чтобы вы видели, с чем мы имеем дело. Здесь полный порядок: компания, несмотря на слухи о закрытии, завезла какую-то бомбовую начинку, которая не снилась даже более именитым моделям.

Дисплей 1,5″ LTPO AMOLED, 466×466, сапфировое стекло
Процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 + сопроцессор
Аккумулятор 632 мАч, до 5 дней работы
Защита IP68 + IP69 + 5ATM + MIL-STD 810H
ОС Wear OS 6.0
Корпус 43 мм, титан
Цвета чёрный, зелёный
Цена от 17 599 рублей

Цена — это первое, что меня зацепило. Напомню, Apple Watch SE стоит примерно столько же, а у OnePlus Watch 4 и сапфировое стекло, и титановый корпус, и двухчиповая архитектура, и батарейка мощнее. Это уже не «дешёвая альтернатива», а самостоятельный продукт. Ещё момент: при покупке до 24 апреля в комплект идут наушники OnePlus Nord Buds 3R, что для меня стало решающим аргументом. Гарнитура точно лишней никогда не будет!

Купить OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 для спорта и тренировок

Вот тут будьте готовы, что я буду немного необъективен — просто эти часы для спорта шикарны. Я регулярно бегаю, и раньше пользовался то CMF Watch 3 Pro, то Apple Watch. Каждый со своими нюансами: у CMF GPS ловил долго и иногда ловил «не туда», а у Apple Watch на пробежках жила батарея заметно быстрее, чем хотелось бы. С OnePlus Watch 4 я впервые забыл, что вообще надо что-то подстраивать.

В плане тренировок часы безупречны

Двухчастотный GPS цепляется за спутники буквально за несколько секунд, даже между домами. Маршрут пишется чётко, без «кривых» срезок через газоны, которыми грешили прошлые часы. Теперь никаких проблем и телефон не нужен для точных замеров расстояния.

Плюс тут есть ЭКГ, измерение VO2 Max, отслеживание сна, уровень стресса, пульсоксиметр. Конкуренты, конечно, стараются: у Samsung, например, мне всегда очень нравился анализ состава тела через BIA-датчик — штука действительно полезная. Но по совокупности спортивных функций OnePlus Watch 4 субъективно удобнее: много реально применимых функций.

Какие смарт-часы и фитнес-браслеты стоит брать в 2026 году

OnePlus Watch 4 корпус и операционная система

Корпус — отдельная песня. Сапфировое стекло и титановая рамка в версии Evergreen Titanium выглядят так, будто вы отдали за часы тысяч пятьдесят, не меньше. Комбинация защиты IP68, IP69, 5ATM и MIL-STD 810H тоже впечатляет: часы спокойно переживут и душ, и горячую воду под давлением, и удары. После скромного корпуса моих CMF Watch 3 Pro тактильно — это просто другой уровень.

У часов очень приятный корпус. Немного увесистый, но всегда приятно прохладный

Wear OS 6 — вторая крутая часть. Это полноценная ОС с доступом к Google Play, а не урезанная прошивка, как бывает у китайских часов. Ставите Telegram, Spotify, Яндекс Карты, навигацию для бега — всё работает. А двухчиповая архитектура даёт до 5 дней автономности в обычном режиме и до 16 дней в энергосбережении. Apple Watch такое не снилось.

OnePlus Watch 4 недостатки и поддержка iOS

Теперь про минусы, и я постараюсь быть честным: их у OnePlus Watch 4 почти нет. Единственное действительно серьёзное «но» — отсутствие поддержки iOS. Часы работают только со смартфонами на Android, и если вы планируете в ближайшее время переехать на iPhone, то с этими часами придётся попрощаться. Никаких обходных путей не предусмотрено.

Для тех, кто живёт в экосистеме Android, это не проблема. Особенно хорошо часы встанут в связку с OnePlus 15: общий бренд, нормальная синхронизация, единый дизайн-код. Ну и по мелочам: в зелёном цвете часы выглядят реально дорого, но если вы консерватор — только чёрный.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ О НОВИНКЕ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТИКЕ

Кому подойдут OnePlus Watch 4

Жаль, что с iPhone они не работают

OnePlus Watch 4 — это, по моему субъективному мнению, лучшие смарт-часы на Wear OS в 2026 году в своей цене. Подойдут вам, если вы: активно занимаетесь спортом и вам важен точный GPS и длинная автономность; хотите топовые характеристики без переплаты за бренд; уже пользуетесь Android-смартфоном и планируете им оставаться.

Если же в планах переход на iPhone — берите Apple Watch и не мучайтесь. Купить OnePlus Watch 4 сейчас можно на AliExpress от 17 599 рублей, и это тот случай, когда я рекомендую вообще не раздумывать.

Купить OnePlus Watch 4