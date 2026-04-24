Смарт-часы у меня за последние пару лет сменяли друг друга регулярно. До этого я носил CMF Watch 3 Pro, а параллельно тестировал Apple Watch — и каждый раз после «яблока» возвращаться на Android-часы было немного больно: то интерфейс подтормаживает, то батарея садится к вечеру. Поэтому когда OnePlus Watch 4 привезли в Россию, я особо чудес не ждал. Ещё одни часы на Wear OS, ну ладно, посмотрим. А в итоге удивился: за 17 599 рублей получаешь гаджет, который по ощущениям и функциям тянет чуть ли не на Apple Watch Ultra.

OnePlus Watch 4: характеристики и цена в России

Начну сразу с характеристик OnePlus Watch 4, чтобы вы видели, с чем мы имеем дело. Здесь полный порядок: компания, несмотря на слухи о закрытии, завезла какую-то бомбовую начинку, которая не снилась даже более именитым моделям.

Дисплей 1,5″ LTPO AMOLED, 466×466, сапфировое стекло Процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 + сопроцессор Аккумулятор 632 мАч, до 5 дней работы Защита IP68 + IP69 + 5ATM + MIL-STD 810H ОС Wear OS 6.0 Корпус 43 мм, титан Цвета чёрный, зелёный Цена от 17 599 рублей

Цена — это первое, что меня зацепило. Напомню, Apple Watch SE стоит примерно столько же, а у OnePlus Watch 4 и сапфировое стекло, и титановый корпус, и двухчиповая архитектура, и батарейка мощнее. Это уже не «дешёвая альтернатива», а самостоятельный продукт. Ещё момент: при покупке до 24 апреля в комплект идут наушники OnePlus Nord Buds 3R, что для меня стало решающим аргументом. Гарнитура точно лишней никогда не будет!

OnePlus Watch 4 для спорта и тренировок

Вот тут будьте готовы, что я буду немного необъективен — просто эти часы для спорта шикарны. Я регулярно бегаю, и раньше пользовался то CMF Watch 3 Pro, то Apple Watch. Каждый со своими нюансами: у CMF GPS ловил долго и иногда ловил «не туда», а у Apple Watch на пробежках жила батарея заметно быстрее, чем хотелось бы. С OnePlus Watch 4 я впервые забыл, что вообще надо что-то подстраивать.

Двухчастотный GPS цепляется за спутники буквально за несколько секунд, даже между домами. Маршрут пишется чётко, без «кривых» срезок через газоны, которыми грешили прошлые часы. Теперь никаких проблем и телефон не нужен для точных замеров расстояния.

Плюс тут есть ЭКГ, измерение VO2 Max, отслеживание сна, уровень стресса, пульсоксиметр. Конкуренты, конечно, стараются: у Samsung, например, мне всегда очень нравился анализ состава тела через BIA-датчик — штука действительно полезная. Но по совокупности спортивных функций OnePlus Watch 4 субъективно удобнее: много реально применимых функций.

OnePlus Watch 4 корпус и операционная система

Корпус — отдельная песня. Сапфировое стекло и титановая рамка в версии Evergreen Titanium выглядят так, будто вы отдали за часы тысяч пятьдесят, не меньше. Комбинация защиты IP68, IP69, 5ATM и MIL-STD 810H тоже впечатляет: часы спокойно переживут и душ, и горячую воду под давлением, и удары. После скромного корпуса моих CMF Watch 3 Pro тактильно — это просто другой уровень.

Wear OS 6 — вторая крутая часть. Это полноценная ОС с доступом к Google Play, а не урезанная прошивка, как бывает у китайских часов. Ставите Telegram, Spotify, Яндекс Карты, навигацию для бега — всё работает. А двухчиповая архитектура даёт до 5 дней автономности в обычном режиме и до 16 дней в энергосбережении. Apple Watch такое не снилось.

OnePlus Watch 4 недостатки и поддержка iOS

Теперь про минусы, и я постараюсь быть честным: их у OnePlus Watch 4 почти нет. Единственное действительно серьёзное «но» — отсутствие поддержки iOS. Часы работают только со смартфонами на Android, и если вы планируете в ближайшее время переехать на iPhone, то с этими часами придётся попрощаться. Никаких обходных путей не предусмотрено.

Для тех, кто живёт в экосистеме Android, это не проблема. Особенно хорошо часы встанут в связку с OnePlus 15: общий бренд, нормальная синхронизация, единый дизайн-код. Ну и по мелочам: в зелёном цвете часы выглядят реально дорого, но если вы консерватор — только чёрный.

Кому подойдут OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 — это, по моему субъективному мнению, лучшие смарт-часы на Wear OS в 2026 году в своей цене. Подойдут вам, если вы: активно занимаетесь спортом и вам важен точный GPS и длинная автономность; хотите топовые характеристики без переплаты за бренд; уже пользуетесь Android-смартфоном и планируете им оставаться.

Если же в планах переход на iPhone — берите Apple Watch и не мучайтесь. Купить OnePlus Watch 4 сейчас можно на AliExpress от 17 599 рублей, и это тот случай, когда я рекомендую вообще не раздумывать.

