После официального анонса операционной системы Android 17 для смартфонов и планшетов на конференции Google I/O 2026 компания представила обновление Wear OS 7 — свежую версию ОС для умных часов. Обновление построено на базе Android 17 и сосредоточено на трёх направлениях: экономия заряда, интеграция ИИ-ассистента Gemini и более гибкий интерфейс. Выход стабильной версии ожидается до конца 2026 года.

Время работы умных часов после обновления

Одна из главных проблем часов на Wear OS — скромное время работы от одного заряда. По сравнению с Garmin или Apple Watch, Android-часы традиционно проигрывают в этом вопросе. Google заявляет, что часы, обновлённые с Wear OS 6 до Wear OS 7, получат до 10% прироста автономности за счёт программной оптимизации. Звучит скромно, но для устройств, которые и так заряжают каждый день-полтора, даже лишний час-два без зарядки — ощутимая разница. Особенно если вы привыкли отслеживать сон или не хотите снимать часы на тренировке.

Помимо программных улучшений, Google упоминает оптимизацию на уровне новых чипсетов, которые будут стоять в часах, выходящих во второй половине года. То есть максимальную выгоду получат владельцы свежих моделей, но и текущие часы на Wear OS 6 могут рассчитывать на заметное улучшение.

Поддержка Gemini на умных часах

Google интегрирует свой ИИ-ассистент Gemini в Wear OS 7. Он будет работать проактивно: подсказывать нужную информацию в нужный момент, а не просто реагировать на команды. Главная идея — управлять приложениями голосом прямо с часов. Например, можно попросить Gemini запустить тренировку в Samsung Health или заказать еду через DoorDash, не открывая приложение и не касаясь экрана. Это будет одно из главных отличий Wear OS от HarmonyOS на часах HUAWEI, которые очень популярны в России.

Однако тут есть важная оговорка. Gemini Intelligence будет доступен только на отдельных моделях часов, выходящих позднее в 2026 году. Google не уточняет конкретный список, но, по данным из документации для разработчиков, для работы функции требуется поддержка Gemini Nano v3 — новой версии ИИ-модели, которая работает прямо на устройстве. Это означает, что даже актуальные часы вроде Pixel Watch 4, скорее всего, не получат полноценную интеграцию. Аналогичная ситуация складывается с Galaxy Watch от Samsung, где пока ясности нет.

Новые виджеты на Wear OS

Одно из самых заметных визуальных изменений — замена привычных полноэкранных плиток (Tiles) на виджеты нового формата Wear Widgets. Они бывают двух размеров (2×1 и 2×2) и выглядят похоже на виджеты из Android на смартфонах. Задумка Google — сделать интерфейс часов и телефона более единообразным.

То есть появится больше информации на одном экране: можно разместить компактный виджет погоды рядом с виджетом тренировки. Правда, пока новая система, судя по всему, не поддерживает наложение виджетов друг на друга — функцию, которую Samsung уже предлагает владельцам Galaxy Watch. Кроме того, Google сообщила, что виджеты, созданные с помощью ИИ-инструмента Create My Widget на телефоне, смогут автоматически переноситься на часы.

Функция Live Updates на умных часах

Функция Live Updates, впервые появившаяся в Android 16, — это система оперативных уведомлений, которая выводит информацию в реальном времени прямо на экран часов. Речь о таких сценариях, как отслеживание доставки еды, статус поездки в такси или спортивные результаты без открытия приложений. Уведомление появляется маленькой иконкой на циферблате, а при раскрытии показывает динамическую карточку с обратным отсчётом или текущим статусом.

Если вы знакомы с полезными функциями умных часов, которые многие не используют, то Live Updates на Wear OS — как раз тот случай, когда часы становятся полезнее без лишних действий. По сути, Google переносит на запястье ту же механику, что уже работает на экране блокировки Android-смартфонов. Для разработчиков Live Updates заменяет устаревший механизм Ongoing Activities, а обновления из телефонных приложений смогут автоматически транслироваться на подключённые часы.

Новые возможности тренировок на умных часах

Google добавляет в Wear OS 7 встроенный Wear Workout Tracker — универсальный экран тренировки с мониторингом пульса, управлением музыкой и другими фитнес-функциями. Любое приложение для тренировок может использовать этот стандартный интерфейс вместо того, чтобы создавать свой собственный. Google уже тестирует интеграцию с ASICS Runkeeper. Таким образом, сформируется более единообразный опыт: какое бы фитнес-приложение вы ни использовали, экран тренировки будет выглядеть знакомо и предсказуемо.

Отдельно улучшено управление музыкой. Теперь в Wear OS 7 можно настроить автозапуск медиаплеера для каждого приложения отдельно. Если музыка начинает играть на телефоне, на часах появляется плеер — но вы сами решаете, для каких приложений это работает. Кроме того, появился переключатель аудиовыхода прямо на часах: можно переключить звук между Bluetooth-наушниками и колонкой с Google Cast, не доставая телефон из кармана.

Какие часы получат Wear OS 7

Google пока не опубликовала полный список совместимых устройств. Обновление выйдет на поддерживаемых умных часах до конца 2026 года. Упоминаются Pixel Watch и линейка Samsung Galaxy Watch, а также часы других производителей. Разработчики уже сегодня могут протестировать систему через Wear OS 7 Canary Emulator.

Важный нюанс: не все функции будут одинаково доступны на всех устройствах. Gemini Intelligence потребует новейшего железа с поддержкой Gemini Nano v3 — модели ИИ, которая пока есть только в самых свежих чипсетах 2026 года. Это значит, что даже продвинутые часы прошлых поколений могут не получить ИИ-функции в полном объёме. Остальные улучшения (виджеты, Live Updates, автономность) с большей вероятностью доберутся до широкого круга устройств.

Стоит ли ждать обновления до Wear OS 7: кому оно нужно

Wear OS 7 — логичное развитие платформы, а не революция. Если у вас уже есть часы на Wear OS 6, обновление добавит несколько улучшений: дольше работающий аккумулятор, удобнее организованный экран, оперативные уведомления без лишних касаний. Для тех, кто подбирает новые часы ко второй половине года, Wear OS 7 станет дополнительным аргументом в пользу свежих Pixel Watch или Galaxy Watch — особенно если хочется попробовать Gemini на запястье.

Главный подвох в дроблении функций. Gemini Intelligence достанется только самым новым моделям, и пока неизвестно, смогут ли часы прошлых лет получить эту функцию через программное обновление. Если ИИ-ассистент на часах для вас не приоритет, а важны автономность и удобство интерфейса, обновление стоит ставить сразу, как только оно появится.