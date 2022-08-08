Интересные товары для жизни с АлиЭкспресс, на которые точно стоит потратиться

Для многих АлиЭкспресс — место, где можно дешево купить наушники и другие аксессуары для дома. Но на маркетплейсе есть и другие товары, которые способны сделать вашу жизнь лучше за небольшие деньги. О многих из них мы даже не задумываемся, например, наливая воду или при выборе подарка. Отобрали для вас 10 прикольных и полезных вещиц с Али, которые явно стоят своих денег: с их помощью сможете сделать свой дом лучше, начнете заниматься собой, избавитесь от болей в спине и даже сможете сменить внешность! Скорее листайте ниже!

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Держатель для телефона на велосипед

Во время поездки на велосипеде под рукой всегда должен быть смартфон: чтобы не разбить устройство и не убиться самому, используйте держатель для телефона. У него проверенная конструкция из алюминия, а зажимы настолько крепкие, что смартфон не вылетит из них, даже если едете по грунту.

Цена: 343 рубля

Держатель для телефона

Новый Mi Band 7 Pro

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro получился весьма спорным, но это не повод отказаться от его покупки: сейчас за гаджет большим дисплеем, GPS и хорошей батареей просят меньше 3 тысяч рублей — надо брать, пока не подорожал! А если не знаете, чем эта версия отличается от обычной, читайте нашу статью.

Цена: 2720 рублей

Купить Mi Band 7 Pro

Крутая лампа на стену

Сделали ремонт, но со светильником еще не определились? Присмотритесь к этому варианту: человечек будто лезет по лестнице! Выглядит оригинально и не броско. А в жизни он еще красивее, чем на снимках!

Цена: 690 рублей

Классная лампа

Недорогой квадрокоптер

Не все знают, но купить квадрокоптер себе или в подарок иногда даже дешевле, чем смартфон или наушники. В отличие от других гаджетов, дешевый квадрокоптер точно вас порадует! Нашли классный дрон, который умеет снимать в 4K, летать за вами следом и долго не разряжается. Хотите больше подробностей? Нажимайте на ссылку ниже.

Цена: 1820 рублей

Купить квадрокоптер дешево

Лампочка для умного дома дешево

Кто-то считает, что аксессуары для умного дома стоят очень дорого, поэтому не решаются наконец завести его. Но это не так: на Али есть крутые лампочки Tuya, который работают с любым стандартом, имеют разные уровни яркости и варианты подсветки. А цена — почти как у хорошей светодиодной.

Цена: 340 рублей

Лампочка для умного дома

Как подключить Mi Band к телефону и правильно настроить его

Массажный ролл для спины

В наше время большинство людей ведут сидячий образ жизни и жалуются на боли в спине. Если от сидения на стуле вы не можете избавиться, то можете размять свою спину с помощью ролика! Научиться с ним обращаться не составит труда благодаря видео на YouTube, зато сэкономите на услугах массажиста.

Цена: 670 рублей

Массажный ролл

Компактный зонт дешево

Зонты имеют свойство ломаться от ветра и теряться. Есть ли смысл на них сильно тратиться? Наверное, нет. Возьмите себе такой недорогой зонтик, чтобы всегда был под рукой и помещался в рюкзак.

Цена: 310 рублей

Купить недорогой зонтик

Умный дозатор воды Xiaomi

Некачественная вода — проблема всех больших городов. Если заказываете воду в бутылках, вам непременно понадобится удобный дозатор. У Xiaomi есть такой: им легко управлять с помощью кнопки и подзаряжать по ночам.

Цена: 890 рублей

Дозатор воды Xiaomi

Недорогая зарядка для автомобиля

Автомобильная зарядка может запросто навредить вашему смартфону и сломаться в самый нужный момент. Пусть у вас всегда будет под рукой запасной вариант: она имеет привычный USB-вход, вставляется в прикуриватель и выдает до 48 Вт мощности. Один из самых надежных вариантов на Али!

Цена: 200 рублей

Быстрая зарядка для авто

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Резиновая маска старика

Непросто кого-либо удивить в 2022 году. Пожалуй, маска — самый крутой вариант! Нашли для вас очень точную копию маски старика: детализация на грани фантастики, поэтому выглядит на 100% естественно. Вероятно, сканер распознавания лица на смартфоне не сработает, поэтому будьте готовы.

Цена: 490 рублей

Маска старика