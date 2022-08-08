В то время как смартфоны готовятся получить Android 13, телевизоры с операционкой Android TV только-только начинают получать Android 12. Связано это с тем, что каждый OEM-производитель должен оптимизировать железо под свое устройство. Мой телевизор TCL буквально на этой неделе предложил обновиться, и я не стал отказываться: правда, на первый взгляд отличий не так много. Впрочем, если смотреть телевизор каждый день, то невооруженным глазом замечаешь, что изменилось. Сегодня расскажу вам, стоит ли обновлять телевизор до Android 12 и как это сделать.

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Android TV 12 — Что нового

Как уже говорилось выше, отличий Android TV 12 от предыдущей версии не так много, но они есть. Так, ваш телевизор наконец будет полностью раскрывать свой потенциал, если у него есть 4К: теперь главный экран и все остальные элементы меню, которые ранее работали в 1080p, будут работать именно в 4К. Ранее при близком рассмотрении была заметна зернистость меню, которой теперь нет, а все элементы стали четкими. Появилось размытие фона для приложений, чтобы создать эффект фокусировки.

Дополнительно появилась поддержка переключения частоты обновления: это позволит согласовывать устройству частоту кадров контента, чтобы избежать задержек видео и эффекта «дрожжания» картинки.

В Google прокачали работу с изображением: теперь доступны статическое и динамическое переключение частоты обновления кадров. Приложения смогут добавить их, чтобы контент воспроизводился с оптимальной частотой.

кадров. Приложения смогут добавить их, чтобы контент воспроизводился с оптимальной частотой. Обновили и функции безопасности. Теперь пользователь будет видеть индикатор включенной камеры или микрофона в верхнем углу экрана: чтобы узнать, когда вы пользовались ими, предусмотрена отдельная настройка в меню конфиденциальности. При желании, можно и вовсе запретить доступ к ним, деактивировав переключатели.

Также не забыли и об играх на Android TV: теперь они будут активны по мере загрузки, поэтому запускаться будут как минимум в два раза быстрее как на PlayStation.

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Новые фишки Android TV

В Android TV 12 слегка переработали элементы меню: они стали более четкими и прорисованными. При изменении уровня громкости на экране появляется более компактный ползунок громкости. Баннеры с настройками на экране теперь размытые — так выглядит намного органичнее. При включении телевизора можно заметить, что изменился логотип Android TV. Android TV должен был стать чуть ли не братом-близнецом Google TV: так и получилось, но вряд ли вам понравится главный экран в стиле Google Play для телевизора. Фишка в том, чтобы предложить вам больше контента и приложений, так что, придется привыкнуть.

Некоторые элементы меню передвинули и добавили новые, чтобы пользователям было проще ориентироваться. Из новых — интеллектуальные настройки звука и изображения. Могу сказать, что система работает исправно: ошибок нет, лагов — тоже. По личным наблюдениям, интерфейс работает явно чуточку быстрее, чем на Android 11. Редкий случай, когда постарались и Google, и компания-производитель. Во всяком случае, если модель телевизора свежая, то ему точно не повредит апдейт.

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Как установить обновление Android TV

Как уже говорилось ранее, обновление Android TV выходит постепенно. Возможно, даже слишком медленно. Насколько я знаю, большинство телевизоров, выпущенных в 2021 году и вовсе работают на Android 10 и даже не обновляются до следующей версии, поэтому гнаться за апдейтом явно не стоит. Не пытайтесь скачивать бета-версии или перепрошивать телевизор — это очень плохая идея.

Обновление устанавливается автоматически или вручную: в первом случае телевизор вам предложит установить апдейт при запуске, но не сообщит, что это за версия. Обновления для телевизора — еще бОльшая лотерея, чем для смартфона, поэтому к их установке лучше относиться очень внимательно. Отключите автоматическое обновление в настройках и проверяйте его вручную.

Нажмите Настройки на главном экране.

Выберите «Настройки устройства» и нажмите «Об устройстве».

Прокрутите экран вниз до пункта «Версия ОС Android TV»- здесь будет указана текущая версия.

Затем найдите «Обновление ПО», выключите автообновление и нажмите «Обновление по сети».

Выберите «Обновление системы», после чего система проверить наличие апдейта и предложит установить его.

В Android TV для телевизоров есть изменения в интерфейсе, но больший упор сделан на улучшении качества картинки. Больше всего я доволен тем, что 4К становится все популярнее, а Android TV наконец оптимизировала изображение системы для этого стандарта.

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Впрочем, единственная проблема — это время ожидания: даже если вы заплатили кругленькую сумму за большой телевизор для дома, это не значит, что получить обновление Android TV вообще удастся — вполне вероятно, что та версия, которая установлена сейчас, будет первой и последней.