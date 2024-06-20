Какая беспроводная колонка Tronsmart раскачает твою летнюю вечеринку? Заходи и покупай со скидкой

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Иван Герасимов

Распродажа АлиЭкспресс продолжается и с каждым днем все больше брендов принимают в ней участие. На этот раз к акции присоединилась компания Tronsmart, выпускающая крутые беспроводные колонки на любой вкус и кошелек. На выбор есть масса крутых моделей со своими фишками, но мы отобрали разные варианты, которые отличаются и форм-фактором, и мощностью. В конце нашей подборки есть небольшой бонус, который наверняка оценит любой меломан и фанат качественного звучания. Есть одно условие — постараться успеть купить колонку со скидкой, пока распродажа на Али не закончилась!

Какая беспроводная колонка Tronsmart раскачает твою летнюю вечеринку? Заходи и покупай со скидкой. Стартовала распродажа Tronsmart на AliExpress! Фото.

Стартовала распродажа Tronsmart на AliExpress!

Мощная беспроводная колонка для вечеринок

Tronsmart Bang Max — пожалуй, самое ультимативное решение для фанатов мощного звука. Внутри нее находится несколько динамиков общей мощностью в 130 Вт. Благодаря такой начинке крутая беспроводная колонка подойдет для вечеринки на открытом воздухе! А чтобы гаджет идеально воспроизводил треки любого жанра, в фирменном приложении можно настроить эквалайзер, выбрав подходящий пресет.

Мощная беспроводная колонка для вечеринок. Tronsmart Bang Max — король вечеринки, который не даст вам заснуть этой ночью! Фото.

Tronsmart Bang Max — король вечеринки, который не даст вам заснуть этой ночью!

Приятный бонус — возможность включить на колонке светодиодную подсветку, создав приятную атмосферу. О том, что Tronsmart Bang Max подходит для дачи говорит еще и мощный аккумулятор на 18 000 мА*ч, которого хватит на сутки работы, и защита от воды IPX6.

Мощная Tronsmart Bang Max

Недорогая Bluetooth-колонка с хорошим басом

Если предыдущий вариант, на ваш взгляд, обладает избыточными характеристиками, присмотритесь к Tronsmart Bang SE. Беспроводная колонка отлично звучит благодаря полнодиапазонным динамикам, а также имеет мощную батарею, обеспечивающую день работы без подзарядки.

Недорогая Bluetooth-колонка с хорошим басом. Tronsmart Bang SE — шикарная колонка с мощным звуком и удобной ручкой. Фото.

Tronsmart Bang SE — шикарная колонка с мощным звуком и удобной ручкой

Она может практически всё, например, выдержать дождь или падение в воду благодаря защите IPX6, а при наличии второй такой же колонки можно соединить их между собой, создав стереозвучание. При необходимости можно прицепить к Tronsmart Bang SE ремешок для переноски на плече, чтобы взять в поход.

Купить Tronsmart Bang SE

Беспроводная колонка с караоке

На любой вечеринке рано или поздно гости захотят не только потанцевать, но и спеть. Срывать голос вовсе не обязательно, когда есть беспроводная колонка с караоке Tronsmart Halo 200. Ее главная фишка — возможность подключить микрофон и даже музыкальные инструменты! Таким образом, живьем можно не только спеть, но и сыграть, если есть соответствующее оборудование!

Беспроводная колонка с караоке. Tronsmart Halo 200 позволит не только слушать любимые песни, но еще и подпевать им в режиме караоке. Фото.

Tronsmart Halo 200 позволит не только слушать любимые песни, но еще и подпевать им в режиме караоке

Кроме того, она просто круто выглядит даже в интерьере комнаты, не говоря уже о качестве звука — в ней спрятано целых 120 Вт мощности! Через приложение на смартфоне можно также настроить светодиодную подсветку, пульсирующую в такт музыке, а также синхронизировать Tronsmart Halo 200 с другими колонками.

Колонка с поддержкой караоке

Портативная блютуз-колонка для вечеринки

Портативная блютуз-колонка для вечеринки. Эта колонка стоит дешевле предыдущей, но имеет схожую функциональность. Фото.

Эта колонка стоит дешевле предыдущей, но имеет схожую функциональность

Если 120 Вт для вас слишком много, но есть желание порадовать себя и удивить гостей, попробуйте Tronsmart Halo 100. Эта блютуз-колонка с подсветкой компактнее и обладает меньшей мощностью в 60 Вт, которой все же достаточно для кафе и уж тем более квартиры. Вдобавок она имеет мощный аккумулятор, так что в течение 18 часов вы можете забыть про наличие розетки поблизости. Световые эффекты — крутой бонус для тех, кому небезразлична атмосфера на вечеринке, а при желании их можно настроить через фирменное приложение!

Колонка Tronsmart для вечеринки

Компактная беспроводная колонка для дома

Хотите купить небольшую блютуз-колонку, чтобы слушать музыку и дома, и на даче, и на природе? Тогда присмотритесь к самому универсальному варианту Tronsmart T7. Она имеет компактные размеры и выгодно отличается объемным звучанием на 360 градусов. В нее встроено два высокочастотных динамика и один низкочастотный, а для максимальной кастомизации предусмотрена настройка эквалайзера. Так вы сможете подобрать звучание для помещения или конкретного музыкального жанра.

Компактная беспроводная колонка для дома. Tronsmart T7 — идеальная колонка на все случаи жизни. Фото.

Tronsmart T7 — идеальная колонка на все случаи жизни

Несмотря на размеры, у Tronsmart T7 есть светодиодная подсветка, работающая в четырех режимах, а также защита от влаги по стандарту IPX7. Смело берите ее с собой в путешествия, чтобы наслаждаться любимыми песнями!

Компактная колонка Tronsmart

Недорогие беспроводные наушники с хорошим микрофоном

Все беспроводные наушники имеют кое-что общее — плохие микрофоны. Из-за этого голосовые сообщения в мессенджере и обычные звонки превращаются в сущий ад. Но есть и приятные исключения, например, Tronsmart Sounfii R4, которым такая проблема не страшна. Эти наушники имеют по 2 микрофона, а также быстрый Bluetooth 5.3 для стабильного сопряжения со смартфоном.

Недорогие беспроводные наушники с хорошим микрофоном. Шикарные наушники Tronsmart дадут фору более дорогим аналогам! Фото.

Шикарные наушники Tronsmart дадут фору более дорогим аналогам!

Наушники Tronsmart могут похвастаться высокой автономностью: они способны проработать до 7 часов, а кейс может зарядить их еще на 28 часов. Этого времени работы хватит на долгую поездку! Купить их можно на распродаже АлиЭкспресс, главное — поторопиться!

Наушники Tronsmart

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