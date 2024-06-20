Какая беспроводная колонка Tronsmart раскачает твою летнюю вечеринку? Заходи и покупай со скидкой

Распродажа АлиЭкспресс продолжается и с каждым днем все больше брендов принимают в ней участие. На этот раз к акции присоединилась компания Tronsmart, выпускающая крутые беспроводные колонки на любой вкус и кошелек. На выбор есть масса крутых моделей со своими фишками, но мы отобрали разные варианты, которые отличаются и форм-фактором, и мощностью. В конце нашей подборки есть небольшой бонус, который наверняка оценит любой меломан и фанат качественного звучания. Есть одно условие — постараться успеть купить колонку со скидкой, пока распродажа на Али не закончилась!

Мощная беспроводная колонка для вечеринок

Tronsmart Bang Max — пожалуй, самое ультимативное решение для фанатов мощного звука. Внутри нее находится несколько динамиков общей мощностью в 130 Вт. Благодаря такой начинке крутая беспроводная колонка подойдет для вечеринки на открытом воздухе! А чтобы гаджет идеально воспроизводил треки любого жанра, в фирменном приложении можно настроить эквалайзер, выбрав подходящий пресет.

Приятный бонус — возможность включить на колонке светодиодную подсветку, создав приятную атмосферу. О том, что Tronsmart Bang Max подходит для дачи говорит еще и мощный аккумулятор на 18 000 мА*ч, которого хватит на сутки работы, и защита от воды IPX6.

Мощная Tronsmart Bang Max

Недорогая Bluetooth-колонка с хорошим басом

Если предыдущий вариант, на ваш взгляд, обладает избыточными характеристиками, присмотритесь к Tronsmart Bang SE. Беспроводная колонка отлично звучит благодаря полнодиапазонным динамикам, а также имеет мощную батарею, обеспечивающую день работы без подзарядки.

Она может практически всё, например, выдержать дождь или падение в воду благодаря защите IPX6, а при наличии второй такой же колонки можно соединить их между собой, создав стереозвучание. При необходимости можно прицепить к Tronsmart Bang SE ремешок для переноски на плече, чтобы взять в поход.

Купить Tronsmart Bang SE

Беспроводная колонка с караоке

На любой вечеринке рано или поздно гости захотят не только потанцевать, но и спеть. Срывать голос вовсе не обязательно, когда есть беспроводная колонка с караоке Tronsmart Halo 200. Ее главная фишка — возможность подключить микрофон и даже музыкальные инструменты! Таким образом, живьем можно не только спеть, но и сыграть, если есть соответствующее оборудование!

Кроме того, она просто круто выглядит даже в интерьере комнаты, не говоря уже о качестве звука — в ней спрятано целых 120 Вт мощности! Через приложение на смартфоне можно также настроить светодиодную подсветку, пульсирующую в такт музыке, а также синхронизировать Tronsmart Halo 200 с другими колонками.

Колонка с поддержкой караоке

Портативная блютуз-колонка для вечеринки

Если 120 Вт для вас слишком много, но есть желание порадовать себя и удивить гостей, попробуйте Tronsmart Halo 100. Эта блютуз-колонка с подсветкой компактнее и обладает меньшей мощностью в 60 Вт, которой все же достаточно для кафе и уж тем более квартиры. Вдобавок она имеет мощный аккумулятор, так что в течение 18 часов вы можете забыть про наличие розетки поблизости. Световые эффекты — крутой бонус для тех, кому небезразлична атмосфера на вечеринке, а при желании их можно настроить через фирменное приложение!

Колонка Tronsmart для вечеринки

Компактная беспроводная колонка для дома

Хотите купить небольшую блютуз-колонку, чтобы слушать музыку и дома, и на даче, и на природе? Тогда присмотритесь к самому универсальному варианту Tronsmart T7. Она имеет компактные размеры и выгодно отличается объемным звучанием на 360 градусов. В нее встроено два высокочастотных динамика и один низкочастотный, а для максимальной кастомизации предусмотрена настройка эквалайзера. Так вы сможете подобрать звучание для помещения или конкретного музыкального жанра.

Несмотря на размеры, у Tronsmart T7 есть светодиодная подсветка, работающая в четырех режимах, а также защита от влаги по стандарту IPX7. Смело берите ее с собой в путешествия, чтобы наслаждаться любимыми песнями!

Компактная колонка Tronsmart

Недорогие беспроводные наушники с хорошим микрофоном

Все беспроводные наушники имеют кое-что общее — плохие микрофоны. Из-за этого голосовые сообщения в мессенджере и обычные звонки превращаются в сущий ад. Но есть и приятные исключения, например, Tronsmart Sounfii R4, которым такая проблема не страшна. Эти наушники имеют по 2 микрофона, а также быстрый Bluetooth 5.3 для стабильного сопряжения со смартфоном.

Наушники Tronsmart могут похвастаться высокой автономностью: они способны проработать до 7 часов, а кейс может зарядить их еще на 28 часов. Этого времени работы хватит на долгую поездку! Купить их можно на распродаже АлиЭкспресс, главное — поторопиться!

Наушники Tronsmart

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