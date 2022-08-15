Приятные мелочи с АлиЭкспресс, которые стоит купить на последние деньги

Уверен, у каждого случалось такое: вроде бы контролируешь бюджет, но нет-нет да и сорвешься на крупную покупку, после которой до зарплаты остаются сущие копейки. Между прочим, даже эти небольшие деньги можно потратить с умом на Али. Поэтому мы подошли к поиску товаров со всей серьезностью и нашли для вас отличные штуки, на которые нужно не так много денег. В нашей новой подборке найдете полезные товары на каждый день, среди которых аксессуары для смартфона, для машины, кое-какие вещички для себя и даже для животных. Не скупитесь и забирайте прямо сейчас!

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Дешевый кабель для зарядки

Hoco регулярно выпускает все новые и новые аксессуары, предлагая достаточно надежные решения. На этот раз удалось найти у компании классный надежный кабель для зарядки. Сделан из надежного материала, внутри контроллер питания, чтобы смартфон не перегрелся. Что еще нужно для счастья?

Цена: 250 рублей

Кабель для зарядки

Защитная маска Xiaomi

Мы думали, пандемия ушла, но она, похоже, возвращается. Помимо нее ученые находят и другие заболевания, поэтому маски далеко не убираем: вот вам отличный вариант от Xiaomi со встроенным фильтром. Сейчас отдают намного дешевле, чем год назад: берите, пока на нее не вырос спрос!

Цена: 340 рублей

Маска Xiaomi

Водонепроницаемый велосипедный фонарь

Долгое время я искал хороший фонарик для велосипеда, но под руку попадались некачественные варианты. Нашел на Али отличный вариант: может осветить путь аж на 120 метров, работает до 8 часов благодаря батарее на 1200 мА*ч и имеет защиту от воды IPX6. У продавца, кстати, есть и другие ходовые огни — присмотритесь, если искали.

Цена: от 170 рублей

Фонарик для велосипеда

Напальчник для чистки овощей

Еще одну необычную штуку купил для друга на дачу. С ее помощью он может сразу собирать корнеплоды и чистить их. Да, многие пишут, что это не самое удачное решение, но на самом деле к нему просто нужно привыкнуть в течение пары дней!

Цена: 100 рублей

Напальчник для чистки овощей

Самые странные телефоны с AliExpress. Такие не увидишь в магазине

Шапка для кошки

Последние деньги не грех потратить на питомца. Поднимаем настроение хвостатым с помощью необычной шапки! Вам нужно лишь выбрать понравившуюся и ее размер. Например, для моей небольшой собаки и кошки подошел один и тот же размер М. Обязательно купите — это очень милый головной убор!

Цена: 190 рублей

Смешная шапка для животных

Подставка для планшета

Найти нормальную подставку для телефона или для планшета невероятно сложно. Либо она ломается, либо занимает много места. Нашли отличное решение: раздвижная конструкция гарантирует устойчивость гаджету, а благодаря пластику она будет легкой. Короче, то что нужно на каждый день!

Цена: 190 рублей

Удобная подставка для гаджетов

Чехол для блютуз-колонки

Поначалу может показаться, что колонке JBL Clip 3 никакой чехол не нужен — она же и так крепится на карабин куда угодно и имеет защиту от воды. Но нет: вспомните о том, что ронять-то ее нельзя! А вот в этом чехле — можно. Топовая вещь для тех, кто берет музыку на природу, но без портативной акустики остаться не хочет.

Цена: 200 рублей

Чехол для JBL

Переходник с MicroUSB на Type-C

Несмотря на то, что гаджеты с Type-C уже почти везде, у каждого дома наверняка завалялись провода MicroUSB, которые могут пригодиться — остается лишь докупить недорогой переходник и можно начинать пользоваться!

Цена: 40 рублей

Переходник на Type-C

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Крепление на руку для телефона

Как бы вы ни были внимательны со своим смартфоном, но рано или поздно он все равно выскользнет из рук при невыясненных обстоятельствах. Чтобы этого избежать, приклейте к чехлу специальный ремешок, с которым ваш телефон совершенно точно будет в надежных руках! Держится он очень креп

Цена: 60 рублей

Классная лямка для телефона

Утка в шлеме в машину

Давно вы видели собачек на приборной панели в машине, которые качают головой в поездке? Вот и я не видел. На смену легендарным игрушкам пришли не менее крутые утки в шлемах с пропеллером и очках. Похоже на новый тренд, так что, запасайтесь этими игрушками — они и вправду смешные!

Цена: 140 рублей

Утка в шлеме